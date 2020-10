Kreis Emsland steigt die Zahl der Infektionen mit dem Nach einem Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in Sögel imsteigt die Zahl dermit dem Coronavirus rasant an. Der Kreis ist gefährlich nah am Grenzwert

Landkreis Emsland Corona: So hoch ist die 7-Tage-Inzidenz nach dem Ausbruch in Sögel

Nach den Infektionen in einem Schlachtbetrieb der Tönnies-Gruppe sind die Corona-Zahlen im Kreis Emsland rapide gestiegen. Nach Informationen des NDR lag der 7-Tage-Inzidenz-Wert am Dienstag bei knapp 47. Ab einem Wert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Das Robert Koch-Institut in Berlin meldete am Mittwoch (Stand 7.10, 0:00 Uhr) eine 7-Tage-Inzidenz von 41,1. Damit könnte das Emsland nach Vechta und Cloppenburg zum nächsten Corona-Hotpost in Niedersachsen werden.

Corona Zahlen Emsland: So hoch sind die Fallzahlen laut Landratsamt

Der Landkreis gibt auf seiner Internetseite die aktuellen Zahlen für die Gemeinden im Landkreis an.

So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 7.10., 8:30 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 905

Zahl der aktiven Fälle: 173

Zahl der Genesenen: 707

Zahl der Verstorbenen: 25

Corona Zahlen Emsland: So viele Neuinfektionen gibt es laut RKI

Das RKI meldet die Fallzahlen der Bundesländer und Landkreise in einem Dashboard. Diese unterscheiden sich aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung von denen des Landratsamtes.

So hoch sind die Zahlen (Stand 7.10, 0.00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 880

Zahl der Neuinfektionen: 18

Zahl der Toten: 25

7-Tage-Inzidenz: 41,1

Diese Regel gelten jetzt in Sögel

Nachdem besonders in der Gemeinde Sögel die Corona-Zahlen nach einem Ausbruch in einem Schlachthof gestiegen waren. Am Mittwoch entfielen 69 der 173 aktiven Fälle im Landkreis auf die Gemeinde.

Es dürfen sich nur noch sechs Personen im öffentlichen wie im privaten Raum treffen. Diese Grenze gilt auch für Betriebe in Gaststätten pro Tisch.

Untersagt der Trainings- und Wettkampfbetrieb in Mannschafts- oder Kontaktsportarten sowie der Schulsport.

Für Veranstaltungen gibt es eine maximale Teilnehmerzahl von 100 Personen vor

Verbot des Ausschanks von Spirituosen ab 18.00 Uhr und von sonstigen alkoholischen Getränken ab 22.00 Uhr.

Die Kontaktbeschränkung beziehen sich nicht auf enge Familienangehörige oder ein Treffen von maximal zwei Hausständen. Zu den Ausnahmen gehören auch Hochzeiten oder Kommunionsfeiern, Taufen oder Beerdigungen.