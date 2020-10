In Sögel (Niedersachsen) haben sich 81 Mitarbeiter des Schlachthofs Weidemark mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl ist über das Wochenende gestiegen, am Freitag wurde noch von 36 infizierten Mitarbeitern berichtet. Alle Mitarbeiter und deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, teilte dermit.