Bremen rasant an. Die 7-Tage-Inzidenz kratzt am Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt inrasant an. Diekratzt am Grenzwert von 50. Wird Bremen der nächste Corona-Hotspot

Coronavirus in Bremen: So nah ist die 7-Tage-Inzidenz am Grenzwert

Das Bremer Gesundheitsressortr meldete nach Informationen des Radiosenders Butenunbinnen am Dienstag einen 7-Tage-Inzidenz-Wert von 46. Damit steigt die Zahl an Neuinfektionen in Bremen gefährlich nah an den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage.

Corona Zahlen Bremen: So hoch sind die Fallzahlen in Bremen laut Gesundheitsressort

Das Ressort für Gesundheit in Bremen meldete am Dienstag 71 Neuinfektionen für das Land Bremen. Davon entfallen 70 auf die Stadt Bremen und eine auf Bremerhaven.

So sehen die Fallzahlen für bremen im Detail aus (Stand 6.10.,14 Uhr):

Zahl der Infizierten: 2703

Aktive Fälle: 469

Zahl der Genesenen: 2175

Zahl der Toten: 59

Corona Zahlen Bremen: So hoch ist die 7-Tage-Inzidenz laut RKI

Das Robert Koch Institut in Berlin meldete am Mittwoch in seinem Dashboard einen 7-Tage-Inzidenz-Wert von 46,7. Die Zahlen weichen aufgrund von Verzögerungen bei der Übermittlung der Daten von denen der Stadt ab.

So sehen die Zahlen für Bremen im Detail aus (Stand 7.10., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 2424

Zahl der Neuinfektionen: 70

Zahl der Toten: 53

7-Tage-Inzidenz: 46,7

Fälle pro 100.000 Einwohner: 425,7

Corona Regeln Bremen: Stadt beschließt neue Maßnahmen

Um das Infektionsgeschehen in Bremen einzudämmen, hat das Land eine Reihe von Maßnahmen beschlossen:

Alle Besucher in Pflegeheimen müssen FFP2-Masken tragen.

Die Kontaktnachverfolgung wird verstärkt.

Verstöße gegen die bisherigen regeln werden strenger kontrolliert.

Überschreitet Bremen einen 7-Tage-Inzidenz-Wert von 50 treten folgende Maßnahmen in Kraft:

Private Feiern dürfen nur mit maximal 25 Personen stattfinden.

Die Obergrenze für alle weiteren Veranstaltungen sowohl unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen wird auf 100 Teilnehmende beschränkt.

Bei Veranstaltungen, auf denen Alkohol ausgeschenkt wird, liegt die Obergrenze der Teilnehmer grundsätzlich bei 25.