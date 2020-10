Nordhein-Westfalen hart. Drei Städte in NRW liegen am Freitag über dem Die zweite Welle der Corona-Pandemie triffthart. Drei Städte in NRW liegen am Freitag über dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner über sieben Tage. Zahlreiche andere drohen zu Corona-Hotspots zu werden. Wie ist die Lage in den Städten in NRW?

Corona Zahlen NRW: So hoch sind die Fallzahlen in Nordrhein-Westfalen

NRW ist nach Angaben des Robert Koch Instituts in Berlin das Bundesland mit den meisten nachgewiesenen Fällen seit Beginn der Pandemie.

So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 9.10., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 76.796

Neuinfektionen: 1126

Genesene: 65.800

Tote: 1900

Fälle pro 100.000 Einwohner: 427,9

Coronavirus Unna: Kreis überschreitet Grenzwert

Neben Niedersachsen und Berlin ist Nordrhein-Westfalen gerade das Bundesland, das mit am meisten von der zweiten Welle der Corona-Pandemie getroffen wird. Nun gibt es mit dem Kreis Unna einen weiteren Corona-Hotspot. Der Landkreis teilte am Donnerstag mit, dass der Grenzwert überschritten sei.

Corona in Wuppertal: Stadt überschreitet kritische Marke am Mittwoch

Corona Hotspot Hamm: So hoch ist die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt

Die Stadt Hamm in NRW hatte als erste die kritische Marke der Neuinfektionen erreicht. Zwischenzeitlich lag der 7-Tage-Inzidenz-Wert bei über 100. Am Freitag lag er laut Angaben des Landes NRW bei 74,5 und damit weit über dem Grenzwert.

Corona Zahlen Remscheid: So hoch ist die 7-Tage-Inzidenz

Neben Hamm zählt Remscheid zu den erste Hotspots in NRW. Wie Hamm hatte die Stadt den Grenzwert bereits vor mehreren Wochen gerissen. Die Zahlen dort liegen am Freitag weiter über dem Grenzwert. Das Land NRW gibt an, dass die 7-Tage-Inzidenz bei 50,3 liegt.

Corona Hagen: Stadt wieder leicht unter Grenzwert

Die Stadt Hagen hatte den Grenzwert von 50 am Donnerstag überschritten. Der Wert lag bei 56,2. Am Freitag sank die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben des Landes NRW auf 49,8, was zwar unter der kritischen Marke liegt, jedoch keine Entspannung bedeutet. Die Stadt hatte auf die steigenden Zahlen mit einer Verschärfung der Corona-Regeln reagiert.

Corona in Herne: Stadt ist dritter Hotspot in NRW

Herne ist am Freitag eine der drei Städte, die über der kritischen Marke liegen. Mit einem 7-Tage-Inzidenz-Wert von 56,2 hat die Stadt den Grenzwert gerissen. Der Krisenstab der Stadt Herne hat bereits aktuell über den Anstieg beraten und Maßnahmen ergriffen. Die Kontrollen durch die Ordnungsbehörde werden ausgeweitet. Die Kapazitäten zur Nachverfolgung der Kontakte im Gesundheitsamt werden aufgrund der steigenden Zahlen nun wieder hochgefahren.

Coronavirus Köln und Essen: Beide Städte knapp unter Grenzwert

Mit Köln und Essen liegen zwei nordrhein-westfälische Großstädte in der Corona-Pandemie nur noch ganz knapp unter der wichtigen Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das nordrhein-westfälische Landeszentrum Gesundheit gab den Wert für Köln am Freitag mit 49,8 an (plus 4,4 im Vergleich zum Vortag), für Essen mit 48,4 (plus 5,0). Zudem gab es einen massiven Anstieg in Herne: Die Ruhrgebietsstadt kam auf einen Wert von 56,2 (plus 22,4 im Vergleich zum Vortag) und gilt damit jetzt als Corona-Risikogebiet.

Weil sich vor allem Großstädte und Ballungszentren zu Hotspots in der Pandemie entwickeln, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Freitag (12.30 Uhr) die Rathauschefs der elf größten deutschen Städte zu einer Videokonferenz eingeladen - auch Essen und Köln gehören dazu. Nordrhein-Westfalen hat seit Tagen die höchsten Ansteckungsraten aller deutschen Flächenländer.

Corona NRW: Diese Städte liegen knapp unter dem Grenzwert

Am Freitag gibt es nach Angaben des Landes NRW nur drei Städte, die über dem Grenzwert liegen. Doch zahlreiche Städte und Kreise kratzen an der kritischen Marke. Diese Städte und Kreise liegen knapp unter dem Grenzwert (Stand 9.10. 9:00 Uhr):

Die Stadt Hagen liegt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 49,8 sehr knapp unter dem Grenzwert.

Auch Köln weist mit 49,8 steigende Infektionszahlen auf.

Essen liegt mit 48,3 auch nur knapp unter dem Grenzwert.

Wuppertal hatte den Grenzwert bereist gerissen. Am Freitag liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 46,5.

Auch Solingen liegt mit 44,6 gefährlich nah an der kritischen Marke.