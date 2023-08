Feiertagen haben Menschen die Möglichkeit, Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen, Hobbys nachzugehen oder einfach mal nichts zu tun. Viele Menschen empfinden dies als sehr erholsam und sehen eine hohe Anzahl an Feiertagen daher als etwas Erstrebenswertes. Würde es sich lohnen, für mehr Feiertage aus Deutschland ins europäische Ausland auszuwandern? In welchem Land in Europa können die Menschen von der größten Anzahl an Feiertagen profitieren? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert unser Anhaben Menschen die Möglichkeit, Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen, Hobbys nachzugehen oder einfach mal nichts zu tun. Viele Menschen empfinden dies als sehr erholsam und sehen eine hohean Feiertagen daher als etwas Erstrebenswertes. Würde es sich lohnen, für mehr Feiertage ausins europäischeauszuwandern? In welchem Land inkönnen die Menschen von der größten Anzahl an Feiertagen profitieren? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert unser großer Europa-Vergleich

Europa-Vergleich: In welchem Land gibt es die meisten Feiertage

Laut einem Vergleich des fti-Reiseblogs können sich die Menschen in der Slowakei am häufigsten über freie Tage freuen. Dort gibt es 15 gesetzliche Feiertage. Auch in Spanien, Tschechien, Zypern oder Malta haben die Menschen mit 14 Tagen vergleichsweise häufig frei. Das ist die Anzahl der Feiertage in den Ländern Europas im Überblick:

Slowakei : 15

: 15 Spanien : 14

: 14 Tschechien : 14

: 14 Zypern : 14

: 14 Malta : 14

: 14 Rumänien : 13

: 13 Österreich : 13

: 13 Kroatien : 13

: 13 Bulgarien : 13

: 13 Slowenien : 13

: 13 Polen : 13

: 13 Italien : 12

: 12 Estland : 12

: 12 Lettland : 12

: 12 Portugal : 12

: 12 Ungarn : 11

: 11 Dänemark : 11

: 11 Finnland : 11

: 11 Island : 11

: 11 Litauen : 11

: 11 Belgien : 10

: 10 Frankreich : 10

: 10 Mazedonien : 10

: 10 Griechenland : 10

: 10 Luxemburg : 10

: 10 Schweden : 10

: 10 Deutschland : 10

: 10 Irland : 9

: 9 Niederlande : 9

: 9 Vereinigtes Königreich : 8

: 8 Schweiz: 4

Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in Deutschland?

Nur aufgrund der Anzahl der Feiertage aus Deutschland auszuwandern, würde sich nicht in jedem Fall lohnen. Denn die Zahl der Feiertage variiert zwischen den Bundesländern. Es kommt also darauf an, in welchem Bundesland man wohnt. Bayern ist mit 14 Feiertagen Spitzenreiter, Sachsen und Thüringen haben 12 Feiertage und in den restlichen Bundesländern gibt es 10 gesetzliche Feiertage. Wer also in Bayern lebt, hat bereits das Privileg, eine im europäischen Vergleich hohe Anzahl an Feiertagen genießen zu können.

Der große Europa-Vergleich

Lebenserwartung, Durchschnittseinkommen, Geburtenrate, Anzahl der Ferientage, Sex-Häufigkeit: Wir vergleichen in unserer Reihe die einzelnen Länder in Europa miteinander. Hier sind die bislang erschienen Beiträge des großen Europa-Vergleichs: