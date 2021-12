Nach dem großen Erfolg von „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ Anfang des Jahres, geht das Vox-Format 2022 in eine neue Runde. 16 Promis werden dann wieder blank ziehen, um auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Vox begleitet die Teilnehmer bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen Show-Performance. Die klare Botschaft: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt!

Wer sind die Frauen und Männer, die diese große Herausforderung in Staffel 2 wagen und über ihren eigenen Schatten springen? Schauspielerinnen, Moderatorinnen, Profi-Sportler – hier erfahrt ihr, wer im neuen Jahr in der zweiten Staffel von „Showtime of my Life“ zu sehen ist.

„Showtime of my Life“ 2022: Teilnehmer

Acht Frauen und acht Männer wagen die Herausforderung für den guten Zweck. Wer an „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ teilnimmt, seht ihr hier:

Das sind die Frauen:

Sila Sahin-Radlinger (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Susan Sideropoulos (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Sabine Kaack (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Lilly Becker (Model)

(Model) Sonya Kraus (Moderatorin)

(Moderatorin) Tanja Bülter (Moderatorin)

(Moderatorin) Nicole Jäger (Comedian und Autorin)

(Comedian und Autorin) Carolin Kotke (Bloggerin und Brustkrebsaktivistin)

Das sind die Männer: