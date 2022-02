Jan Sosniok ist ein deutscher Schauspieler, der seine Bekanntheit vor allem durch seine Rolle in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ erreicht hat. Seitdem hat er in zahlreichen weiteren Fernsehserien, wie „Berlin, Berlin“ und „Blutige Anfänger“ mitgespielt. Aber auch in Filmen, wie „Das Traumschiff“ und „Hardcover“ hatte er schon den ein oder anderen Auftritt. Im Feburar 2022 zieht er nun in der Vox-Show „Showtime of my Life“ blank, um auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen.

Doch wie tickt der Schauspieler eigentlich privat? Hat er eine Frau und Kinder? Und wie groß ist er? Wir haben Jan Sosniok genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Instagram-Account bis hin zu seinen Fernsehrollen findet ihr hier.

Jan Sosniok Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu dem Schauspieler im Überblick:

Name: Jan Sosniok

Jan Sosniok Beruf: Schauspieler

Schauspieler Geburtstag: 14. März 1968

14. März 1968 Alter: 53 Jahre

53 Jahre Sternzeichen: Fische

Fische Größe: 1,84 m

1,84 m Geburtsort: Gummersbach

Gummersbach Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: v erheiratet mit Nadine Möllers

erheiratet mit Nadine Möllers Kinder: einen Sohn (Jonas) und zwei Töchter (Cynthia und Luise)

einen Sohn (Jonas) und zwei Töchter (Cynthia und Luise) Instagram: jansosniok

Jan Sosniok nimmt an „Showtime of my Life“ 2022 teil

15.02.2022 zieht Jan Sosniok zusammen mit 15 weiteren „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ blank. Ziel der Show ist es auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Vox begleitet die Promis bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen Show-Performance. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt. Amzieht Jan Sosniok zusammen mit 15 weiteren Prominenten bei der Vox-Showblank. Ziel der Show ist es auf dieaufmerksam zu machen. Vox begleitet die Promis bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt.

Jan Sosniok: Ehefrau Nadine und Kinder

Jan Sosniok machte seiner Ehefrau Nadine Möllers an Heiligabend 2013 einen Heiratsantrag, dies verriert er damals der „IN“. Zuvor hatte das Paar vier Jahre lang eine Beziehung geführt. Außerdem waren sie bereits Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Cynthia, welche 2011 auf die Welt kam. Geheiratet haben Jan Sosniok und Nadine Möllers schließlich zwei Jahre später, im Februar 2015. Im Jahr 2017 folgte dann die Geburt der gemeinsamen Tochter Luise, welche das Familienglück des Paares vervollständigte.

Jan Sosniok hat außer seinen zwei Töchtern noch einen Sohn, Jonas, der 1997 auf die Welt kam. Dieser stammt jedoch aus einer vorherigen Beziehung.

Jan Sosniok bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und Co.

Seine Schauspielkarriere startete Jan Sosniok in der RTL-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Dort spielte er von 1994 bis 1996 die Hauptrolle Tom Lehmann. Seine Rolle Tom arbeitete zu Beginn in der Motorradwerkstatt von Heiko Richter, später machte er sich jedoch im internationalen Computerhandel selbstständig. Anfangs verliebt Tom Lehmann sich in Saskia Rother und möchte diese im Laufe der Serie auch heiraten. Während Saskia beruflich verreist war, hatte Tom eine Affäre mit ihrer guten Freundin Milla Engel. Saskia findet dies bei einem Gespräch heraus, weshalb sie Tom vor dem Altar stehen lässt. 1996 verließ Jan Sosniok schlussendlich „GZSZ“, während seine Rolle Tom Lehmann zusammen mit Milla nach Spanien auswanderte.

Hier findet ihr einen Überblick weiterer Serien, in denen Jan Sosniok bereits mitgespielt hat:

1999: „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“

2002 - 2005: „Berlin, Berlin“

2003: „Wolfs Revier“

2008: „Angie“

2008: „Türkisch für Anfänger“

2010: „Der Bergdoktor“

2013: „Der Staatsanwalt“

2018: „Betty Diagnose“

2019: „Die Rosenheim-Cops“

2020: „Blutige Anfänger“

Jan Sosniok bei „Frühling“ und Co.

Neben seinen Schauspielrollen in Fernsehserien wirkte Jan Sosniok bereits auch an zahlreichen Filmen mit. Seit 2018 ist er in mehreren Teilen der „Frühling“-Filmreihe zu sehen. Er spielt darin die Rolle des Tom Kleinke, der sich in die Dorfhelferin Katja Baumann verliebt, nachdem sie ihm und seinen zwei Töchtern geholfen hat, mit dem Unfalltod seiner Frau Judith Kleinke klarzukommen.

Hier findet ihr einen Überblick weiterer Filme, in denen Jan Sosniok bereits mitgespielt hat: