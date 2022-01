Die Dorfhelferin Katja Baumann kehrt im ZDF zurück. Nach dem Weihnachtsspecial im Dezember laufen ab Sonntag, 30.01.2022, die neuen Folgen von „Frühling“. In Staffel 11 der Serie kümmert sich die von Simone Thomalla gespielte Protagonistin nicht immer nur um Familien in Not, wie sich direkt in der Auftaktfolge „Auf den Hund gekommen“ zeigt...

Wann laufen die neuen Folgen im TV? Gibt es sie auch in der ZDF Mediathek? Wer sind die Darsteller im Cast? Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Sendezeit, Episodenguide, Handlung und Besetzung findet ihr hier im Überblick.

„Frühling“ Staffel 11: Start der neuen Folgen

Der Startschuss für die neuen Folgen der ZDF-Serie „Frühling“ fällt am Sonntag, 30. Januar 2022, zur Primetime. Die erste Folge mit dem Titel „Auf den Hund gekommen“ läuft ab 20:15 Uhr.

„Frühling“ Staffel 11: Sendetermine und Sendezeit

Die elfte Staffel umfasst fünf Folgen, die jeweils sonntags zur Primetime im ZDF gezeigt werden.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: „Auf den Hund gekommen“ am 30.01.2022 um 20:15 Uhr.

Folge 2: „An einem Tag im April“ am 06.02.2022 um 20:15 Uhr

Folge 3: „Alte Liebe, neue Liebe“ am 13.02.2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: „Alte Gespenster“ am 20.02.2022 um 20:15 Uhr

Folge 5: „Das erste Mal“ am 27.02.2022 um 20:15 Uhr

„Frühling“ Staffel 11: ZDF Mediathek

„online first“, daher sind die fünf Episoden bereits alle Stream verfügbar. Wer nicht so lange warten möchte, bis die Folgen in der Ausstrahlung zu sehen sind, hat Glück: Für Staffel 11 gilt, daher sind die fünf Episoden bereits alle in der ZDF Mediathek alsverfügbar.

„Frühling“ Staffel 11: Vorschau im Episodenguide

Was passiert in den neuen Folgen von „Frühling“? Wie es mit Katja Baumann und Co. weitergeht, seht ihr hier. Die Handlung der einzelnen Folgen findet ihr im Episodenguide.

Folge 1: „Auf den Hund gekommen“

Anton Lachner, der Inhaber einer Hundepension, bricht beim Füttern der Hunde bewusstlos zusammen. Während er im Krankenhaus operiert wird, brechen die Hunde aus. Katja hilft bei der Suche, wo ihr ein verwirrter junger Mann auffällt. Wenig später wird er für sie zu einer ernsthaften Bedrohung… Auch Adrian ist gefährdet: Nach dem Tod seines Vaters verliert er immer mehr die Kontrolle über sein Leben.

Folge 2: „An einem Tag im April“

Katja kümmert sich um eine Familie, die vor vielen Jahren ein tragisches Schicksal ereilte. Die kleine Tochter Marie verschwand spurlos und wurde nie gefunden. Mutter Friederike und Bruder Theo geben die Hoffnung nicht auf, dass Marie irgendwann zurückkehrt. Dann wird Friederike krank. Als Katja auf Theo aufpasst, merkt sie schnell, dass Theo zu früh erwachsen musste.

Folge 3: „Alte Liebe, neue Liebe“

Katja begegnet einer alten Bekannten. Die 18-jährige Amelie hat Probleme mit ihrer Schwiegermutter, die ihr nie verziehen hat, von Sohn Ingo schwanger geworden zu sein. Dabei kommt das junge Paar eigentlich gut zurecht. Nur die ständigen Sticheleien der Schwiegermutter nerven. Katja will helfen. Die Komplikationen der Liebe muss auch Adrian erfahren. Er braucht unbedingt einen Plan, um Lilly zurückzuerobern. Katja hadert mit der Trennung von Mark, hat aber auch zarte Gefühle für Tom Kleinke.

Folge 4: „Alte Gespenster“

Catrin Zerbe schläft am Steuer ein, als sie ihre Töchter Greta und Lotti zur Schule fährt. Die Ursache findet sich schon bald: Medikamentensucht. Die 15-jährige Greta muss das Auto zum Wohnwagen zurückfahren, in dem die Familie zurzeit wohnt. Derweil kehrt Mark zurück nach Frühling. Schwierig früh Katja, wo sie und Tom Kleinke doch gerade dabei sind, sich einander annähern. Trotzdem lässt sie Mark für ein paar Tage bei sich wohnen…

Folge 5: „Das erste Mal“

Katja betreut die 16-jährige Lucy, deren Vater schwerverletzt im Krankenhaus landet. Da Lucy seit dem Tod ihrer Mutter mit ihrem Vater alleine lebt, zieht Katja zu ihr. Dort merkt die Dorfhelferin schnell, dass Lucy noch mehr Probleme hat. Sie wird in der Schule gemobbt. Adrian plagt derweil Liebeskummer, denn seine Ex-Freundin Lilly ist neu verliebt. Und auch in Katjas Liebesleben tut sich etwas: Sie und Tom Kleinke nähern sich immer weiter an.

2022 laufen fünf neue Folgen von „Frühling“ im ZDF.

© Foto: ZDF / Robin Paralkar

„Frühling“ Staffel 11: Trailer zu den neuen Folgen

Einen ersten Eindruck, was die Zuschauer in der neuen „Frühling“-Staffel erwartet, liefert der Trailer auf der ZDF-Homepage zur Serie.

„Frühling“ Staffel 11: Besetzung

Seit 2010 spielt Simone Thomalla die Hauptrolle der Dorfhelferin Katja Baumann. Auch einige weitere Rollen haben sich im Laufe der Staffeln etabliert. Welche Schauspieler im Cast von Staffel 11 fest dabei sind, seht ihr hier.

Rolle – Darsteller

Katja Baumann – Simone Thomalla

Adrian Steinmann – Kristo Ferkic

Pfarrer Sonnleitner – Johannes Herrschmann

Dr. Schneiderhan – Caroline Ebner

Lilly Engel – Julia Beautx

Tom Kleinke – Jan Sosniok

Marie Kleinke – Lara Tabea Günzel

Nora Kleinke – Aniya Wendel

Mark Weber – Marco Girnth

Leslie Wolf – Nadine Wrietz

Levi – Moritz Bäckerling

„Frühling“ Staffel 11: Drehorte

Den heimeligen Ort Frühling gibt es außerhalb der Filmwelt leider nicht. Gedreht wird im oberbayerischen Ort Bayrischzell und Parsberg (Miesbach). Die Klinik-Kulisse befindet sich im Armona Medical Alpinresort in Thiersee in Österreich.

„Frühling“ ZDF: Alle Folgen der Serie

2022 geht die beliebte ZDF-Serie „Frühling“ mit fünf neuen Folgen weiter. Insgesamt besteht die Reihe somit aktuell aus 37 Episoden.

Alle Folgen im Überblick: