neue Staffel von „Der Bergdoktor“ läuft aktuell im ZDF. 15. Staffel wird schon produziert. Die Dreharbeiten haben begonnen und es ist bereits klar, welche Folge zuerst gefilmt wird. Start, Handlung und Darsteller – alle Infos zu der neuen Staffel von „Der Bergdoktor“ findet ihr hier. Dievonläuft aktuell im Am Donnerstag wird bereits die vorletzte Folge ausgestrahlt. Doch kein Grund für Traurigkeit bei den Fans, denn diewird schon produziert. Diehaben begonnen und es ist bereits klar, welche Folge zuerst gefilmt wird.und– alle Infos zu der neuen Staffel von „Der Bergdoktor“ findet ihr hier.

„Der Bergdoktor“ Staffel 15: Start der Dreharbeiten 2021

In einem Interview hatte „Bergdoktor“-Schauspieler Hans Sigl bereits vor kurzem angekündigt, dass die Dreharbeiten für Staffel 15 im Frühjahr 2021 starten sollen.

Jetzt hat er auf Instagram den offiziellen Start verraten: Am Montag, 08.03.2021, ist der Startschuss für das Winterspecial gefallen. Die weiteren Folgen der neuen Staffel sollen dann voraussichtlich ab Juni gedreht werden.

„Der Bergdoktor“: Winterspecial 2022 wird aktuell gedreht

Wie der Instagram-Post von Hans Sigl verrät, wird zunächst das Winterspecial von Staffel 15 gedreht. Dieses stellt immer den Start der neuen Staffel dar. Da die Schneedecke mit der Zeit auch in den Bergen immer dünner wird, beginnt das Team rund um den „Bergdoktor“ jetzt schon damit, die Sonderfolge abzudrehen.

„Der Bergdoktor“ Staffel 15: Sendetermine

Da die Dreharbeiten für die 15. Staffel von „Der Bergdoktor“ erst gestartet sind beziehungsweise noch ausstehen, ist aktuell noch nicht klar, wann die neue Staffel ausgestrahlt wird. Wir halten euch aber auf dem Laufenden.

„Der Bergdoktor“ Staffel 15: Handlung und Darsteller

In Staffel 14 geht es beim „Bergdoktor“ gerade viel um Herzschmerz. Kurz vor seiner Hochzeit mit Anne erfährt der Bergdoktor, dass seine Ex-Freundin Franziska schwanger ist. Momentan ist noch nicht bekannt, um was es in der 15. Staffel konkret gehen wird und welche Schauspieler dabei sein werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass auch bei den Dreharbeiten zu Staffel 15 wieder viele bekannte Gesichter mitwirken werden.

Dr. Martin Gruber - Hans Sigl

Hans Gruber - Heiko Ruprecht

Lisbeth Gruber - Monika Baumgartner

Dr. Alexander Kahnweiler - Mark Keller

Lilli Gruber - Ronja Forcher

Susanne Dreiseitl - Natalie O'Hara

Anne Meierling - Ines Lutz

Dr. Vera Fendrich - Rebecca Immanuel

Franziska Hochstetter - Simone Hanselmann

Linn Kemper - Andrea Gerhard

Dr. Johanna Rüdiger - Annika Ernst