Aktuell laufen neue Folgen von „Der Bergdoktor“ im ZDF. Am Donnerstag, 17.02.2022, geht Staffel 15 mit der Folge „Extreme“ weiter. Diese wird für Dr. Martin Gruber zur Zerreißprobe: Thea schließt im Kampf um das Sorgerecht für ihren Enkel die Abfüllanlage. Außerdem wartet wieder ein spannender Fall auf den Arzt.

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler in Folge 5? Gibt es „Extreme“ auch in der Mediathek? Alle Infos zur Handlung, Vorschau, Besetzung und Ausstrahlung findet ihr hier.

„Der Bergdoktor: Extreme“: Vorschau auf Folge 5

Im Kampf um das Sorgerecht sperrt Thea Hochstetter die Abfüllanlage für die Grubermilch. Die Familie könnte vor der Insolvenz stehen. Hans übt Druck auf Martin aus und will ihn zur Vernunft bringen. Doch kann Martin seinen Sohn für die Milchanlage hergeben? Die ganze Familie lebt in Existenzangst und das Einzige, was Klarheit schaffen könnte ist herauszufinden, wieso Franziska im Koma liegt. Es muss eine Chance geben, damit sie zu Bewusstsein kommt…

Doch Martin hat nicht nur familiäre Probleme: Bergsteigerin Nima Surländer bittet ihn um ein Rezept für ein starkes Beruhigungsmittel. Seitdem ihr Freund Tobias Junger die lebensgefährliche Klettersportart „free-solo“ ausübt, hat sie große Angst um ihn. Sie versteht nicht wie Tobias die Beziehung und gemeinsame Zukunft aufs Spiel setzten kann. Zwar sind beide Profis im Bergklettern und haben im Himalaja schon einige Expeditionen gemeinsam geleitet, doch das, was Tobias macht, wird zu viel. Auch Martin Gruber fällt auf, dass der Extrem-Kletterer sehr verbissen ist. Als dieser unerwartetes Muskelzucken bekommt, fällt die Diagnose erschütternd aus…

„Der Bergdoktor: Extreme“: Tobias bekommt eine erschütternde Diagnose.

„Der Bergdoktor: Extreme“: Darsteller am 17.02.2022

Neben den Hauptdarstellern von „Der Bergdoktor“ sind in der neuen Folge „Extreme“ einige Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Dr. Martin Gruber – Hans Sigl

Hans Gruber – Heiko Ruprecht

Lisbeth Gruber – Monika Baumgartner

Dr. Alexander Kahnweiler – Mark Keller

Lilli Gruber – Ronja Forcher

Susanne Dreiseitl – Natalie O'Hara

Anne Meierling – Ines Lutz

Franziska Hochstetter – Simone Hanselmann

Linn Kemper – Andrea Gerhard

Dr. Johanna Rüdiger – Annika Ernst

Thea Hochstetter – Claudia Wenzel

Robert Schwarz – Timon Ballenberger

Sophia Gruber – Ylvi Unertl

Dr. Bernd Herold – Lutz Blochberger

Markus Ohlmüller – Wolfram Rupperti

Tobias Junger – François Goeske

Nima Surländer – Katrin Heß

Mike Tanner – Felix Lampert

Louisa – Christina Scherrer

„Der Bergdoktor: Extreme“: Mediathek

Wiederholung ansehen. Die neue Folge von „Der Bergdoktor“ läuft am Donnerstag, 17. Februar 2022 um 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück: „Extreme“ ist bereits vorab in der ZDF Mediathek verfügbar . Dort könnt ihr euch Staffel 15 dann auch im Nachhinein alsansehen.

