Millionen Fernsehzuschauer kennen ihn als Doktor Martin Gruber in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“, der sich nicht nur um die Sorgen und Nöte seiner Patienten kümmert, sondern immer wieder auch in seinem Privatleben Konflikte zu bewältigen hat. Seit 2008 ist Hans Sigl in der Hauptrolle zu sehen. Der Schauspieler gibt seinen Fans auf Instagram regelmäßig Einblicke in die beliebte Serie und in sein Leben.

Wie tickt Hans Sigl privat? Ist er verheiratet und hat er Kinder? Alle Infos zum Schauspieler, seinen anderen Rollen und seiner Biografie gibt es hier.

Hans Sigl Steckbrief: Alter, Wohnort, Größe

Die wichtigsten Infos zu Hans Sigl im Überblick:

Vollständiger Name: Hans-Dieter Sigl

Hans-Dieter Sigl Geburtstag: 7. Juli 1969

7. Juli 1969 Alter: 52

52 Sternzeichen: Krebs

Krebs Geburtsort: Rottenmann (Steiermark) in Österreich

Rottenmann (Steiermark) in Österreich Größe: 1,90 m

1,90 m Ehefrau: Susanne Sigl

Susanne Sigl Kinder: Sohn Nepomuk Jim Sigl

Sohn Nepomuk Jim Sigl Wohnort: Bayern

Bayern Webseite: hansigl.de

hansigl.de Instagram: sigl_hans

Hans Sigl spielt Martin Gruber in „Der Bergdoktor“

Vor der traumhaften Kulisse des „Wilden Kaisers“ in Tirol steht „Bergdoktor“ Martin Gruber in der gleichnamigen Serie regelmäßig vor neuen Herausforderungen – sowohl beruflich als auch privat. Seit 2008 begleiten die TV-Zuschauer den empathischen Arzt, der von Hans Sigl gespielt wird, bei immer neuen Fällen und turbulenten Geschichten auf dem „Gruberhof“.

Fans des Erfolgsformats dürfen sich bereits auf eine neue Staffel freuen. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird auch Staffel 15 Anfang des Jahres ausgestrahlt. Ein genaues Datum für den Start ist bislang noch nicht bekannt, das Winterspecial ist jedoch für Januar geplant.

Hans Sigl: Rollen in seiner bisherigen Karriere

Den Grundstein für seine Karriere legte Hans Sigl mit seiner Ausbildung zum Schauspieler, Sänger und Tänzer am Tiroler Landestheater in Innsbruck. Dort war er von 1993 bis 1999 Mitglied des Ensembles. Vor allem durch seine Rolle als Ermittler Andreas Blitz wurde er dem Fernsehpublikum in der Serie „SOKO Kitzbühel“ bekannt. Zu sehen war er zuletzt unter anderem auch in dem Thriller „Flucht durchs Höllental“.

Seit 2008 ist er in der Titelrolle Martin Gruber in „Der Bergdoktor“ zu sehen. Doch der Österreicher ist nicht nur schauspielerisch talentiert, sondern ist auch als Kabarettist mit einem eigenen Soloprogramm und der Bühnenshow „Hintze und Sigl“ aktiv.

Hans Sigl: Frau Susanne Sigl

In der Serie „Der Bergdoktor“ ist es für Martin Gruber ein Auf und Ab in Liebesdingen. Privat sieht es für den Schauspieler Hans Sigl anders aus – er hat sein Glück gefunden. Seit 2008 ist der Österreicher mit Susanne Sigl verheiratet. Diese arbeitet als Fotografin und wurde in den 80er und 90er Jahren als Sängerin bekannt. Unter anderem Songtexte von Hubert Kah, mit dem sie verheiratet war, verfasste sie mit.

Hans Sigl Kinder: Sohn Nepomuk Jim

Vor seiner Ehe mit Susanne Sigl war Hans Sigl einige Jahre mit Katja Keller in einer Beziehung. Die Schauspielerin ist als Kultfigur „Billi Vogt“ aus der ARD-Serie Marienhof bekannt. Dort lernte sich das Paar auch kennen. 2002 durften sich die beiden über die Geburt ihres Sohnes Nepomuk Jim Sigl freuen. Sigls Ehefrau Susanne bringt in die Beziehung der beiden drei Kinder mit, darunter Jonas Kemmler. Der Schauspieler hatte ebenfalls in der Serie „Der Bergdoktor“ zwei Gastauftritte.

Hans Sigl: Vermögen

Fans des beliebten Schauspielers Hans Sigl interessieren sich brennend für sein Privatleben und dabei auch für die Frage, wie viel der 52-Jährige verdient. Jedoch ist nicht bekannt, wie hoch das Vermögen des Bergdoktor-Stars ist.

Hans Sigl auf Instagram

Was macht der Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl privat? Gibt es neue Einblicke hinter die Kulissen vom Set? Diese Fragen stellen sich die Fans von Hans Sigl regelmäßig und erhalten die eine oder andere Info über den Schauspieler, sein Leben und seine Frau aber auch über Dreharbeiten und seine Schuspiel-Kollegen auf seiner Instagram-Seite.

Mehr als 138.000 Abonnenten (Stand Dezember 2021) folgen dem 52-Jährigen dort. Mal humorvoll, mal mit ernster Botschaft: Seine Follower erhalten regelmäßig neuen Content. Zuletzt zeigte sich der „Bergdoktor“-Darsteller mit Schauspiel-Kollege Mark Keller. Beide tragen nicht nur in der Serie, sondern auch auf Instagram, zur Belustigung ihrer Fans bei.