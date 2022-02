Seit 15 Jahren gehört „Der Bergdoktor“ fest ins ZDF-Programm. Die Geschichten um Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl, und seine Familie begeistern jedes Jahr ein Millionenpublikum. Aktuell läuft noch die 15. Staffel donnerstags zur Primetime. Neben kniffligen beruflichen Fällen beschäfigt den beliebten Arzt in den neuen Folgen vor allem auch sein Privatleben und sein neugeborener Sohn.

Am 10. März 2022 läuft die vorerst letzte Folge von „Der Bergdoktor“ im ZDF. Fans der Serie fragen sich da natürlich: Wann geht es weiter? Und wie geht es nach dem Ende weiter? Hier erfahrt ihr, was bislang zu Staffel 16 bekannt ist.

Wann startet „Der Bergdoktor“ Staffel 16 im ZDF?

Die Frage, ob es eine weitere Staffel geben wird, dürfte rhetorisch sein. Nach so vielen Jahren wäre es undenkbar, dass ZDF und ORF sich gegen neue Folgen entscheiden. Aktuell gibt es von Seiten der Sender allerdings noch keine Infos zur Fortsetzung. Demnach ist auch nicht bekannt, wann Staffel 16 startet. Erfahrungsgemäß wird sie mit dem Winterspecial beginnen, das immer Anfang des neuen Jahres läuft.

„Der Bergdoktor“ Staffel 16: Sendetermine und Sendezeit

Nachdem noch nicht klar ist, wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden, stehen folglich auch noch keine genauen Sendetermine fest. Wir gehen davon aus, dass der Sendeplatz – donnerstags um 20:15 Uhr – auch bei Staffel 16 beibehalten wird. Erfahrungsgemäß läuft „Der Bergdoktor“ immer ab Anfang oder Mitte Januar für mehrere Wochen im ZDF.

„Der Bergdoktor“: Wie viele Folgen hat Staffel 16?

Leider können wir noch keine genauen Angaben zur Folgen-Anzahl der neuen Staffel machen. In der Regel besteht eine Staffel von „Der Bergdoktor“ aus acht Folgen inklusive Winterspecial. Eine Ausnahme bildete hier Staffel 14, die insgesamt neun Folgen umfasste.

„Der Bergdoktor“ Staffel 16: ZDF Mediathek

eine Woche vor der TV-Ausstrahlung donnerstags um 10 Uhr online. Was sich mit Sicherheit sagen lässt: Auch die neuen Folgen werden wie gehabt in der ZDF Mediathek verfügbar sein. Aktuell sind die Folgen dort immerder TV-Ausstrahlungonline.

„Der Bergdoktor“ Staffel 16: Handlung

In der aktuellen Staffel geht es in dem Privatleben von Dr. Martin Gruber sehr turbulent zu. Franziskas Unfall, die Geburt des gemeinsamen Sohnes und der Streit mit Franziskas Mutter setzen dem Arzt zu. Doch wie geht es weiter?

*Achung, Spoiler zum Ende von Staffel 15*

Noch gibt es keine offiziellen Infos zur Handlung von Staffel 16. Ein paar Vermutungen lassen sich aber dennoch anstellen. Nachdem Lilli gekündigt hat, stehen große Veränderungen bevor. Wer wird ihre Nachfolgerin? Was macht sie danach? Außerdem wird gewiss Martins Sohn eine Rolle spielen. Wird er weiterhin bei Franziska leben und wird sie in Ellmau bleiben? Neben dem Privatleben kann man zudem davon ausgehen, dass es wieder einige spannende Krankheitsfälle zu lösen gibt.

Wie geht es für Dr. Martin Gruber nach Lillis Kündigung weiter?

„Der Bergdoktor“ Staffel 16: Besetzung

Die bekannten Darsteller der Serie werden sicher auch in Staffel 16 wieder dabei sein.

Rolle – Schauspieler

Dr. Martin Gruber – Hans Sigl

Hans Gruber – Heiko Ruprecht

Dr. Alexander Kahnweiler – Mark Keller

Lilli Gruber – Ronja Forcher

Lisbeth Gruber – Monika Baumgartner

Susanne Dreiseitl – Natalie O’Hara

Dr. Vera Fendrich – Rebecca Immanuel

Anna Meierling – Ines Lutz

Linn Kemper – Andrea Gerhard

Franziska Hochstetter – Simone Hanselmann

Jens-Torben Schmidt – Luis Immanuel Rost

Sobald Änderungen der Besetzung bekannt werden, passen wir die Darsteller-Liste an.

„Der Bergdoktor“ Staffel 15: Drehorte

Die Landschaften bei „Der Bergdoktor“ lösen bei vielen Zuschauern Urlaubsgefühl aus. Die Serie wird in der Region Wilder Kaiser in Tirol gedreht. Feste Drehorte sind dabei Ellmau, Going, Scheffau und Söll. Bei Touristen beliebt sind dort neben dem Hof der Familie Gruber auch der Gasthof Wilder Kaiser und die Praxis des Bergdoktos Martin Gruber.

