Spannende Krankheitsfälle und Liebesdrama, gepaart mit einer idyllischen Bergkulisse: das Erfolgsrezept von „Der Bergdoktor“ hat sich bewährt. Mittlerweile läuft bereits die 14. Staffel der Serie im ZDF. Die neue Staffel umfasst acht neue Folgen, vollgepackt mit emotionalen Turbulenzen und medizinischen Herausforderungen.

Am 25.02.2021 wird Folge 5 mit dem Titel „Bittere Tränen“ im ZDF gesendet.

Aber gibt es die neuen Folgen auch in der Mediathek? Wann sind die Sendetermine? Wer sind die Schauspieler? Von Trailer bis Episodenguide – hier findet ihr alles zu Staffel 14 von „Der Bergdoktor“.

„Der Bergdoktor“ – Episodenguide zu Staffel 14

Die Erstausstrahlungstermine der neuen Folgen im ZDF in der Übersicht:

Winterspecial: „Bauernopfer“: 07.01.2021

Folge 1: „Aus Mut gemacht“: 14.01.2021

Folge 2: „Bis nichts mehr bleibt“: 28.01.2021

Folge 3: „Feind im Kopf“: 04.02.2021

Folge 4: „Feuer“: 18.02.2021

Folge 5: „Bittere Tränen“: 25.02.2021

Folge 6: „Atemlos“: 04.03.2021

Folge 7: „Tausendundein Tag“: 11.03.2021

Folge 8: „Alles Anders“: 18.03.2021

ZDF, Mediathek, Stream: Wo läuft „Der Bergdoktor“?

20:15 im ZDF gesendet. Außerdem sind die Episoden jeweils einen Tag vor der Ausstrahlung in der Zu den jeweiligen Sendeterminen werden die neuen Folgen immer umimgesendet. Außerdem sind die Episoden jeweils einen Tag vor der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek verfügbar.

„Der Bergdoktor“: Handlung der neuen Staffel

Nach dem emotionalen Antrag von Dr. Martin Gruber am Ende der 13. Staffel rätseln die Fans der Serie, wann und wie der Bergdoktor heiraten wird. Allerdings entwickelt sich seine Beziehung in Staffel 14 in eine unerwartete Richtung. Auch über einen Serientod wird spekuliert – ob es allerdings wirklich dazu kommt wird sich noch zeigen.

In den bisher ausgestrahlten Folgen von Staffel 14 musste sich Dr. Martin Gruber vor allem mit der Tatsache auseinandersetzen, dass er mit seiner Ex-Freundin Franziska ein Kind erwartet, während er eigentlich geplant hat, seine Freundin Anne zu heiraten.

„Der Bergdoktor“ Staffel 14: Trailer

Wer neugierig auf die Handlung von „Der Bergdoktor“ geworden ist, kann sich hier den Trailer zu Staffel 14 ansehen.

Youtube

„Der Bergdoktor“ Darsteller: Die Besetzung im Überblick

Diese Schauspieler und Schauspielerinnen gehören zum Cast von „Der Bergdoktor: Bittere Tränen“:

Dr. Martin Gruber - Hans Sigl

Hans Gruber - Heiko Ruprecht

Lisbeth Gruber - Monika Baumgartner

Dr. Alexander Kahnweiler - Mark Keller

Lilli Gruber - Ronja Forcher

Susanne Dreiseitl - Natalie O'Hara

Anne Meierling - Ines Lutz

Dr. Vera Fendrich - Rebecca Immanuel

Franziska Hochstetter - Simone Hanselmann

Linn Kemper - Andrea Gerhard

Dr. Johanna Rüdiger - Annika Ernst

Robert Schwarz - Timon Ballenberger

Jan Wöhlert - Julian Looman

Richart Wöhlert - Philipp Moog

Lennart Wöhlert - Fabian Schiffkorn

Lara Wöhlert - Katharina Schlothauer

Regina Wöhlert - Antje Schmidt