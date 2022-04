Nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Sänger hat sich Mark Keller einen Namen gemacht. Aus der Serie „Der Bergdoktor“ ist er in seiner Rolle als Dr. Alexander Kahnweiler nicht mehr wegzudenken. Doch seine Karriere startete schon Jahre früher mit einem Auftritt in der „Rudi Carrell Show“ und „Sterne des Südens“. Zuletzt bewies er der gebürtige Überlinger sein Gesangstalent im RTL-Event „Die Passion“.

Doch wie tickt der Schauspieler und Sänger eigentlich privat? Was ist über seine Söhne bekannt? Alter, Instagram, Größe und Co. – alle Infos zu Mark Keller erhaltet ihr hier in seinem Porträt.

Mark Keller im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Alle Infos zum Schauspieler und Sänger gibt es hier auf einen Blick:

Name : Mark Keller

: Mark Keller Alter : 56

: 56 Geburtstag : 5. Mai 1965

: 5. Mai 1965 Geburtsort : Überlingen

: Überlingen Wohnort : Bodensee

: Bodensee Größe : 1,81 m

: 1,81 m Beruf : Schauspieler und Sänger

: Schauspieler und Sänger Kinder : Aaron und Joshua

: Aaron und Joshua Ehefrau : Tülin

: Tülin Instagram: markkeller_official

Mark Keller bekannt durch die „Rudi Carrell Show“ und „Sterne des Südens“

Bevor er sich für die Karriere im Schauspiel entschied, absolvierte Mark Keller, der vom Bodensee stammt, eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker. Erst danach ging es für ihn an die Schauspielschule in Freiburg. Bekannt wurde er 1989, als er in der „Rudi Carrell Show“ mit seiner Dean-Martin-Imitation den Wettbewerb der Sendung gewinnen konnte. Kurze Zeit später ergatterte er dann die Rolle des Animateurs Christoph in der ARD-Serie „Sterne des Südens“. Dabei stellte er nicht nur sein Schauspiel-Talent unter Beweis, sondern zeigte auch, dass er musikalisch einiges drauf hat: Er sang den Titelsong „Bel ami“ der Serie.

Mark Keller spielte mit in „Alarm für Cobra 11“

Einem breitem Fernseh-Publikum wurde Mark Keller dann endgültig bekannt, als er in der Actionserie „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ auf RTL zu sehen war. Er spielte Kommissar André Fux. Danach folgten unzählige weitere Rollen in TV-Produktionen, wie etwa dem „Tatort“. Auch in Kinofilmen spielte der gebürtige Überlinger mit, unter anderem in „1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde“.

Mark Keller als Dr. Alexander Kahnweiler in „Der Bergdoktor“

„Der Bergdoktor“ war Mark Keller in keiner anderen TV-Produktion. Seit 2008 gehört er als Dr. Alexander Kahnweiler zur festen Besetzung. In seiner Rolle als Klinik-Arzt begeistert er die Zuschauer mit seiner liebenswerten und teils chaotischen Art und sorgt als bester Freund von Bergdoktor Martin Gruber für Schmunzeln. Genau wie vor der Kamera sind die Schauspieler Mark Keller und Freunde. Doch so lang wie in der beliebten ZDF-Seriewarin keiner anderen TV-Produktion. Seit 2008 gehört er alszur festen Besetzung. In seinerals Klinik-Arzt begeistert er die Zuschauer mit seiner liebenswerten und teils chaotischen Art und sorgt als bestervon Bergdoktorfür Schmunzeln. Genau wie vor der Kamera sind die Schauspieler Mark Keller und Hans Sigl auch dahinter im echten Leben gute

Fortsetzung gibt. Alle Infos zu Staffel 16 erhaltet ihr hier: Kaum war Staffel 15 der Serie zu Ende, fragten sich die Fans angesichts des packenden Schlusses, wann es einegibt. Alle Infos zuerhaltet ihr hier:

Mark Keller: Seine Söhne heißen Aaron und Joshua

Angesichts dieser Bekanntheit und Beliebtheit in der deutschen Fernsehlandschaft, fragen sich viele seiner Fans, wie Mark Keller eigentlich privat tickt. Sein ganz großes Glück, das wird unter anderem durch verschiedene gemeinsame Posts in den sozialen Meiden deutlich, sind seine beiden Söhne. Aaron Keller ist mit 29 Jahren der ältere von beiden und tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Denn genau wie er startet er gerade in eine Karriere als Sänger und Schauspieler. Joshua Keller ist abseits des Rampenlichts im Immobilien-Bereich tätig. Von den drei Männern gibt es häufig Einblicke in ihr Familienleben und Bilder von gemeinsamen Unternehmungen zu sehen, die verdeutlichen, wie innig das Verhältnis sein muss.

Mark Keller: Ehefrau Tülin und Freundin Anna

Dass der Schauspieler hingegen sein Beziehungsleben aus der Öffentlichkeit fern hält, hat einen Grund. 2021 erzählte Mark Keller in einem Interview mit der Zeitschrift „Bunte“ vom Schicksalsschlag der Familie. „Tülin ist seit Jahren ein Pflegefall. Sie hat seit 20 Jahren eine schwere, chronische Krankheit“, offenbarte er über seine Ehefrau. Das Ehepaar ist schon seit geraumer Zeit getrennt, jedoch nicht geschieden. Wie verschiedene Medien immer wieder berichten, kümmern sich der Schauspieler und seine Söhne rührend um sie. Mittlerweile hat Mark Keller seit mehreren Jahren eine neue Partnerin an seiner Seite. Seine Freundin Anna lebt in Köln – weshalb der Sänger zwischen der Dom-Stadt und der Heimat am Bodensee pendelt. Ihre Privatsphäre möchten sie weiterhin schützen.

Mark Keller: Singt er als Dornteufel bei „The Masked Singer“2022?

6. Staffel der beliebten Musik-Rate-Show Mark Keller unter dem Dornteufel? Das glauben zumindest Rateteam und die Fans in der App. Auch die Indizien sprechen immer mehr dafür – und vor allem die Stimme, die keine Zweifel offen lässt, dass sich unter der Maske ein professioneller Sänger verbergen muss. Ob Mark Keller die Stachel-Echse tatsächlich verkörpert, wird sich aber erst im Finale zeigen. Alle bisherigen Hinweise gibt es im folgenden Artikel zum nachlesen: In derder beliebten Musik-Rate-Show „The Masked Singer“ wird auf ProSieben fleißig gerätselt, wer unter den Kostümen steckt. Dabei fallen viele Namen, doch einer besonders häufig: Stecktunter dem? Das glauben zumindest Rateteam und die Fans in der App. Auch diesprechen immer mehr dafür – und vor allem die Stimme, die keine Zweifel offen lässt, dass sich unter derein professionellerverbergen muss. Ob Mark Keller die Stachel-Echse tatsächlich verkörpert, wird sich aber erst imzeigen. Alle bisherigengibt es im folgenden Artikel zum nachlesen:

Sein musikalisches Talent hat Mark Keller nicht nur mit mehreren CDs unter Beweis gestellt, sondern auch mit diversen Auftritten. 2014 sang er etwa mit Helene Fischer im Duett und ist auch auf dem Album seiner Schauspiel-Kollegin Rebecca Immanuel zu hören. Zuletzt war Mark Keller in der Rolle des Judas in „Die Passion“ auf RTL zu sehen.

Mark Keller und Roth Moschner

Die Rateteam-Queen Ruth Moschner traf bei „The Masked Singer“ schon mit so einigen Vermutungen ins Schwarze. Kürzlich sorgte ihre Aussage rund um die Spekulationen um das Dornteufel-Kostüm für Verwirrung bei den Zuschauern. „Wenn es nicht mein Ex-Mann ist, dann muss es Patrick Bach sein“, sagte sie bei einem Tipp. War die Moderatorin mit einem der Undercover-Promis verheiratet? Nein, mit Ex-Mann spielte sie auf Mark Keller an. Gemeint war damit, dass sie in einer Schauspielrolle einmal dessen Frau gespielt hat. Sogar geknutscht haben sollen die beiden vor der Kamera in ihren Rollen, offenbarte Ruth Moschner in der Show.