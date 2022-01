Staffel 15 von „Der Bergdoktor“ ist mit dem Winterspecial gestartet. Jetzt geht die Staffel mit der offiziellen Folge 1 weiter. Am Donnerstag, 20.01.2022, läuft „Scheinwelten“ um 20:15 Uhr im ZDF. Darin geht es um eine Patientin, die nach einem schweren Autounfall einen Krampfanfall erleidet. Doch auch zwischen Martin und Franziska wird sich zeigen, ob die Entscheidung, nach New York auszuwandern, die richtige war.

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler des in Folge 1? Gibt es „Scheinwelten“ auch in der Mediathek? Alle Infos zur Handlung, Vorschau, Besetzung und Ausstrahlung findet ihr hier.

„Der Bergdoktor: Scheinwelten“: Vorschau auf Folge 1

Franziska wird kurz vor der Geburt des gemeinsamen Kindes nach New York gehen. Martin hadert, denn er weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Es schmerzt ihn, nicht am Leben seines Kindes teilhaben zu können, obwohl das zum Plan, klare Verhältnisse zu schaffen, dazugehörte.

Ablenkung findet er durch Alina, seiner Patientin, die nach einem schweren Autounfall ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat und jetzt an Krampfanfällen leidet. Die Anfälle könnten auf eine Epilepsie hindeuten, aber auch auf einen neurodegenerativen Prozess im Hirngewebe, der die junge Frau zum Pflegefall machen könnte.

Alina lebt mit ihrem Partner Sebastian in einer Hütte und versucht mit ihm, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen, denn sie hat alles, was vor dem Unfall passiert ist, vergessen. Dr. Gruber möchte Alina helfen und lässt sich ihre Krankenakte zukommen. Darin stehen aber ganz andere Dinge, als die, die ihm Sebastian bezüglich des Unfalls erzählt hat. Es scheint, als hätte er das gemeinsame Leben nicht so genau genommen… Hans bekommt die Gelegenheit mit Susanne Frieden zu schließen, die nach der Trennung nun positiv in die Zukunft blickt. Auch können Anne und Hans endlich ihren zweiten Stall eröffnen.

Es schmerzt Martin, dass er am Leben seines Kindes nicht teilhaben kann.

© Foto: ZDF/Erika Hauri

„Der Bergdoktor: Scheinwelten“: Darsteller am 20.01.2022

Neben den Hauptdarstellern von „Der Bergdoktor“ sind in der neuen Folge „Scheinwelten“ einige Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Dr. Martin Gruber – Hans Sigl

Hans Gruber – Heiko Ruprecht

Lisbeth Gruber – Monika Baumgartner

Dr. Alexander Kahnweiler – Mark Keller

Lilli Gruber – Ronja Forcher

Susanne Dreiseitl – Natalie O'Hara

Anne Meierling – Ines Lutz

Dr. Vera Fendrich – Rebecca Immanuel

Franziska Hochstetter – Simone Hanselmann

Linn Kemper – Andrea Gerhard

Dr. Johanna Rüdiger – Annika Ernst

Thea Hochstetter – Claudia Wenzel

Robert Schwarz – Timon Ballenberger

Sophia Gruber – Ylvi Unertl

Alina Wagner – Cynthia Micas

Sebastian Rutloff – Jaime Ferkic

Jessie Wagner – Taneshia Abt

Markus Ohlmüller – Wolfram Rupperti

Dr. Peter Höffner – Thomas Clemens

Hannes Hollermeyer – David Lindermeier

„Der Bergdoktor: Scheinwelten“: Mediathek

Wiederholung ansehen. Die neue Folge von „Der Bergdoktor“ läuft am Donnerstag, 21. Januar 2022 um 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück: „Scheinwelten“ ist bereits vorab in der ZDF Mediathek verfügbar . Dort könnt ihr euch Staffel 15 dann auch im Nachhinein alsansehen.

„Der Bergdoktor“ Alle Infos zu Staffel 15

Wann laufen die Folgen von „Der Bergdoktor“ Staffel 15 immer im ZDF? Wo gibt es einen Trailer? Wer sind die Schauspieler im Hauptcast? Sendetermine, Episodenguide, Besetzung, Drehort und weitere Infos zur Serie findet ihr hier: