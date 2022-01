Staffel 15 von „Der Bergdoktor“ läuft ab Mitte Januar im ZDF. Am Donnerstag, 13.01.2022, geht es mit dem Winterspecial „Kalte Stille“ los. Darin finden Dr. Martin Gruber und sein Bruder Hans eine verunglückte Skifahrerin im Tiefschnee. Aufmerksam gemacht hat beide ein verängstigtes Mädchen, das nicht spricht.

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler des Winterspecials? Gibt es „Kalte Stille“ auch in der Mediathek? Alle Infos zur Handlung, Vorschau, Besetzung und Ausstrahlung findet ihr hier.

„Der Bergdoktor: Kalte Stille“: Vorschau auf das Winterspecial

Dr. Martin Gruber und sein Bruder Hans genießen ihren Urlaub im Schnee. Auf einmal taucht Flora, ein kleines verschrecktes Mädchen auf. Sie spricht nicht, doch schreibt „Hilfe!“ in den Schnee. Die zwei Männer folgen dem kleinen Mädchen und entdecken Nina, die auf einer Skitour verunglückt ist. Der Unfall hat weitreichende Folgen, denn Dr. Gruber stellt in weiteren Untersuchungen fest, dass Nina schwer erkrankt ist. Der Sturz war die Folge eines Kontrollverlustes in ihren Beinen.

Doch auch um die kleine Flora macht sich Dr. Gruber Sorgen. Er erfährt von ihrer Mutter Viktoria, dass sie nur mit ihr und ihrem Opa Jakob spricht, denn sie habe selektiven Mutismus. Vielleicht kann der Bergdoktor ihr helfen, nachdem bislang sämtliche Therapien zur Heilung gescheitert sind. Jedoch weiß er nicht so recht, denn solche Störungen liegen nicht in seinem Fachbereich…

Nach ihrem Skiunfall kümmert sich Dr. Martin Gruber um seine Patientin Nina Dorfmeister.

© Foto: ZDF/Barbara Bauriedl

„Der Bergdoktor: Kalte Stille“: Darsteller am 13.01.2021

Neben den Hauptdarstellern von „Der Bergdoktor“ sind in der neuen Folge „Kalte Stille“ einige Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Dr. Martin Gruber – Hans Sigl

Hans Gruber – Heiko Ruprecht

Dr. Alexander Kahnweiler – Mark Keller

Lilli Gruber – Ronja Forcher

Nina Dorfmeister – Katia Fellin

Viktoria Gassner – Susanne Wuest

Jakob Gassner – Martin Umbach

Flora Gassner – Yuna Bennett

Dr. Hauser – Berivan Kaja

Skilehrer – Johannes Jannasch

Helen Gassner – Stephanie Lexer

Jakob Gassner – Julian Bayer

„Der Bergdoktor: Kalte Stille“: Mediathek

Wiederholung ansehen. Die neue Folge von „Der Bergdoktor“ läuft am Donnerstag, 13. Januar 2022 um 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück: „Kalte Stille“ ist bereits vorab in der ZDF Mediathek verfügbar . Dort könnt ihr euch Staffel 15 dann auch im Nachhinein alsansehen.

„Der Bergdoktor“ Alle Infos zu Staffel 15

Wann laufen die Folgen von „Der Bergdoktor“ Staffel 15 immer im ZDF? Wo gibt es einen Trailer? Wer sind die Schauspieler im Hauptcast? Sendetermine, Episodenguide, Besetzung, Drehort und weitere Infos zur Serie findet ihr hier: