Nach dem erfolgreichen Start von „Doktor Ballouz“ wurde bereits während der ersten Staffel eine weitere vom ZDF bestätigt. Die Dreharbeiten zu Staffel 2 starteten im Sommer 2021 und liefen bis Oktober 2021. In der Fortsetzung wird die Geschichte um den ungewöhnlichen Arzt weitergehen. Dr. Amin Ballouz lässt sich nach dem Tod seiner Frau auf eine Romanze mit der Leiterin der Krankenhauswäscherei ein. Neben den privaten Herausforderungen gibt es wichtige medizinische Fälle zu lösen, welche die aktuellen gesellschaftlichen Themen miteinbeziehen werden.

Doch wann sind die neuen Folgen im ZDF zu sehen? Worum geht es in der Serie? Wer sind die Schauspieler im Cast? Wo ist der Drehort? Und sind die Folgen noch in der Mediathek verfügbar? Sendetermine, Sendezeit, Mediathek, Darsteller und Co. – alles was zu Staffel 2 bekannt ist, findet ihr hier.

„Doktor Ballouz“ Staffel 2: Start

Wann geht es mit Dr. Amin Ballouz weiter? Bis diese Frage konkret beantwortet wird, müssen sich die Fans noch etwas gedulden. Die Dreharbeiten zu Staffel 2 wurden Mitte Oktober 2021 beendet. Nach Angaben vom ZDF sind die neuen Folgen für Frühjahr 2022 angesetzt.

„Doktor Ballouz“ Staffel 2: Sendetermine und Sendezeit

Da noch kein Starttermin für die zweite Staffel feststeht, ist folglich auch noch nicht klar, wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden. Es ist aber wahrscheinlich, dass „Doktor Ballouz“ wieder donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen laufen wird.

„Doktor Ballouz“: Episodenguide zu Staffel 2

Bislang ist nur klar, dass auch Staffel 2 sechs Folgen umfassen wird. Wie die Folgen heißen und was in den einzelnen Episoden genau passieren wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Zur Handlung hat das ZDF jedoch bereits folgendes verraten:

Nachdem Dr. Ballouz den Tod seiner Frau Mara am Ende der ersten Staffel glaubt überwunden zu haben, fühlt er sich bereit für einen Neuanfang. Bezaubert von Eva, der Leiterin der Krankenhauswäscherei, wagt er sich nach jahrzehntelanger glücklicher Ehe zurück aufs Parkett des Flirtens und Datens. Auch Dr. Barbara Forster gibt dem Charme ihres Kollegen Dr. Mark Schilling nach und trifft sich privat mit ihm. Vincent und Dr. Michelle Schwan werden Freunde.

„Doktor Ballouz“ in der ZDF Mediathek

„Doktor Ballouz“ stehen auch in der Wiederholung ansehen. Alle Folgen vonDoktor Ballouz“ stehen auch in der ZDF Mediathek zur Verfügung. Die erste Staffel könnt ihr euch dort noch bis zum 31.03.2022 nachträglich alsansehen.

„Doktor Ballouz“ Drehort: Uckermark und Berlin

Die Serie „Doktor Ballouz“ wurde in Berlin und in der Uckermark gedreht. Dort zählte unter anderem der Wandlitzer Ortsteil Lanke zu den Außen-Drehorten.

„Doktor Ballouz“: Darsteller

Im Hauptcast von „Doktor Ballouz“ sind fünf Schauspieler. Hier seht ihr die Rollen und deren Darsteller.

Dr. Amin Ballouz – Merab Ninidze

Dr. Barbara Forster – Julia Richter

Dr. Mark Schilling – Daniel Fritz

Dr. Michelle Schwan – Nadja Bobyleva

Vincent Patzke – Vincent Krüger

„Doktor Ballouz“: Darum geht es

Als Vorlage für die Serie diente das Sachbuch „Deutschland draußen“ von Jasper Fabian Wenzel, in dem ein gleichnamiger Landarzt porträtiert wird.

Dr. Amin Ballouz floh einst aus einem fernen Land nach Deutschland. Er hat kürzlich seine Frau Mara bei einem Autounfall verloren – er konnte sie auf dem OP-Tisch nicht retten. Nun ist Dr. Ballouz auch sein eigener Patient. Er muss lernen, seine tote Frau loszulassen.

Nach einer Auszeit stürzt sich der Chefarzt in die Arbeit mit seinem Team, das aus den Ärzten Barbara Forster, Mark Schilling und Michelle Schwan besteht. Neben diversen Schwestern gehört auch der Sozialarbeiter Vincent zur Klinik.

„Doktor Ballouz“: Trailer

Der Trailer zur neuen ZDF-Serie gibt einen ersten Einblick:

Youtube „Doktor Ballouz“ Trailer

„Doktor Ballouz“ Kritik: Wie ist die ZDF-Serie?

Platter Humor hat in der Serie laut Klaus Braeuer von der Deutschen Presse-Agentur keinen Platz. Vielmehr geht es seiner Meinung nach um die kleinen Momente, die hinter den gesprochenen Worten liegen. Solche oft verpassten Augenblicke und so manche Wahrheit werden dadurch verstärkt deutlich – in Gestalt von klugen Dialogen, sparsamen Gesten und der differenzierten Mimik der Schauspieler.

Die Drehbuchautorinnen Conni Lubek und Kerstin Laudascher sowie Regisseur Andreas Menck zeichnen sich für diese außerordentlich einfühlsame Serie verantwortlich. Ihnen gelingt etwas, das im deutschen Fernsehen selten geworden ist: Man nimmt sich Zeit für die einzelnen Figuren. Neben den Patientengeschichten werden auch die des Teams im Krankenhaus erzählt. Es wird nicht unnötig aufs Tempo gedrückt und eben nicht alles zu Ende gedacht oder erzählt. Unfälle werden nicht gezeigt, sondern nur angedeutet. Im Kontrast dazu stehen wunderschöne spätsommerliche Bilder von ostdeutschen Alleen.

Solch eine zutiefst menschelnde Klinik gibt es wohl kaum in Deutschland. Aber diese leisen Erzählungen so ganz ohne böse Menschen tun der Seele einfach gut, ganz besonders in diesen schwierigen Zeiten.

„Doktor Ballouz“: Episodenguide zu Staffel 1

Die erste Staffel der neuen Arzt-Reihe umfasst sechs Folgen à rund 44 Minuten. Was passiert, erfahrt ihr hier:

Folge 1 „Willkommen zurück“

Die hochschwangere Christina verunglückt auf einer Allee mit ihrer sechsjährigen Tochter Flori. Dr. Ballouz leistet Erste Hilfe und bringt die beiden in seine Klinik. Gemeinsam mit seiner Kollegin Dr. Barbara Forster kämpft er um Christinas Leben und das ihres ungeborenen Babys. Doch auch die kleine Flori braucht seine Hilfe.

In der Ambulanz behandelt Assistenzärztin Dr. Michelle Schwan den jungen Familienvater Ricardo, dessen Arm beim Fußballspielen mit seinen Söhnen gebrochen ist. Der Unfallhergang macht Michelle stutzig. Schon bald nimmt der Fall eine dramatische Wendung.

Folge 2 „Grüßen Sie meine Frau“

Dr. Ballouz‘ Umgang mit dem todkranken Herrn Schenk ist für Assistenzärztin Dr. Michelle Schwan eine wichtige Lektion. Gleichzeitig lernen sich Vincent und Michelle durch den Patienten von einer anderen Seite kennen.

Herr Schenk hat Krebs und wird die Klinik nicht mehr lebend verlassen. Seine größte Sorge gilt seiner Katze, die er zurücklassen musste. Herr Schenk bekommt eine Lungenentzündung. Während Michelle ihn behandeln will, weiß Ballouz, dass es ‎nur eines gibt, was er noch für ihn tun kann – doch er hat eine Katzenphobie…

Der Wachmann Herr Rosin wird bewusstlos in die Klinik eingeliefert. Er hat ein Aneurysma im Kopf, weshalb Neurologin Dr. Barbara Forster seinen Schädel öffnen will, um den Hirndruck zu senken. Doch seine Frau verweigert die Zustimmung zur lebensrettenden Operation.

Folge 3 „Workaholic“

Privat kämpft Dr. Ballouz mit der bitteren Erkenntnis, dass er für seine Frau nie Zeit hatte, immer war die ‎Arbeit wichtiger. Für die Katze des verstorbenen Herrn Schenk sucht Dr. Ballouz händeringend einen neuen ‎Besitzer.

Als Schwester Irena nicht zum Dienst erscheint und kurz darauf zusammen mit ihrem Sohn Alexander mit dem Rettungswagen eingeliefert wird, macht sich Dr. Michelle Schwan große Sorgen um ihre Kollegin. Der Unfallhergang und Irenas Verhalten ihrem Sohn Alexander gegenüber machen Michelle stutzig. Sie forscht nach, was sie schon bald in einen Gewissenskonflikt bringt.

Dr. Ballouz behandelt in der Klinik zwei Teenager, die eines verbindet: die Aussicht auf ein Leben im Rollstuhl. Während Cara bereits auf diesen angewiesen ist, werden die Symptome des an Multipler Sklerose erkrankten Lukas zunehmend schlechter, sodass auch er sich plötzlich im Rollstuhl befindet. Dr. Ballouz bringt die beiden zusammen, da er glaubt, dass sie einander helfen können…

Folge 4 „Unzertrennlich“

Oberarzt Dr. Mark Schilling stellt bei der 80-jährigen Wilma ein Leberkarzinom fest. Doch sie verweigert die Behandlung, da sie ihre an Alzheimer erkrankte Schwester Luise versorgen muss. Die beiden waren in ihrem Leben noch nicht ein einziges Mal getrennt. Wilma sieht nur einen Ausweg. Doch sie hat Luises Lebenswillen unterschätzt.

Noch bevor er seiner Braut Vivian das Jawort geben kann, bricht Bräutigam Freddy vor dem Altar zusammen. In der Klinik geht es ihm schnell wieder gut – vielleicht war es ja nur Nervosität. Doch Dr. Ballouz findet heraus, dass Freddys Herz aufgrund einer verschleppten Krankheit geschädigt ist, seine einzige Chance ist eine sofortige Operation. „Bis dass der Tod euch scheidet“ – dieses Versprechen gilt nun vielleicht beängstigend kurz. Vivian und Freddy geben es sich vor der OP trotzdem und hoffen, dass sie sich wiedersehen.

Folge 5 „Eine lange Nacht“

Nach einer Explosion in der nahegelegenen Erdölraffinerie kämpfen die Ärzte um das Überleben der zahlreichen Verletzten. Als Dr. Ballouz seinen Patienten Manfred nach dessen OP zum Hergang der Explosion befragt, kann dieser sich zunächst an nichts erinnern. Doch bei der Suche nach seinem vermissten Freund Axel kehren Manfreds Erinnerungen zurück. Ist er schuld an dem entsetzlichen Unglück?

Als Feuerwehrmann Christian mit starken Verbrennungen in die Klinik eingeliefert wird, stockt Neurologin Dr. Barbara Forster der Atem. Kennt sie den schwer verletzten Feuerwehrmann? Ist er der Mann, den sie auf einem Datingportal gesehen hat? Barbara und Christian flirten. Doch beide wissen längst, dass Christian diese Nacht nicht überleben wird…

Der Anblick der zahlreichen Schwerverletzten bringt Dr. Michelle Schwan an ihre Grenzen. Sie bittet ihren Kollegen Dr. Mark Schilling, sich um die leichten Fälle kümmern zu dürfen. Doch als es bei einem vermeintlich leicht verletzten Patienten zu einer dramatischen Komplikation kommt, ist Michelle plötzlich auf sich allein gestellt.

Folge 6 „Mara“

Vincent Patzke und Dr. Michelle Schwan kommen sich auch abseits der Klinik näher. Doch als Michelle am nächsten Morgen aufwacht, ist Vincent verschwunden.

Die Kinder glauben, sie wäre nur eingeschlafen, doch ihre Erzieherin Marlene ist tot. Hirntot. Marlenes Eltern können nicht akzeptieren, dass das dasselbe ist und auch nicht das, was ihre Tochter sich für diesen Fall gewünscht hat. Dr. Ballouz, der bei Maras Tod vor genau derselben Entscheidung stand, durchlebt sein Trauma ein zweites Mal.

Um ihren altersstarrsinnigen und ihrer Ansicht nach nicht mehr fahrtüchtigen Ehemann Norbert aus dem Verkehr zu ziehen, hat Eva Willeke dessen Autoschlüssel verschluckt. Doch Norbert hat nicht vor, damit aufzuhören. Jetzt fordert er seinen Autoschlüssel zurück und bringt Dr. Mark Schilling und Dr. Barbara Forster an den Rand ihrer Geduld.