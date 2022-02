Aktuell läuft Staffel 15 von „Der Bergdoktor“ im ZDF. Am Donnerstag, 10.02.2022, geht es mit der neuen Folge „Kontrollverlust“ weiter. Darin steht eine alleinerziehende Mutter im Fokus, der ein Tumor den Boden unter den Füßen wegzieht. Und auch privat bleibt es bei Dr. Martin Gruber aufwühlend...

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler in Folge 4? Gibt es „Kontrollverlust“ auch in der Mediathek? Alle Infos zur Handlung, Vorschau, Besetzung und Ausstrahlung findet ihr hier.

„Der Bergdoktor: Kontrollverlust“: Vorschau auf Folge 4

Schreckliche Nachricht für Mia: Die alleinerziehende Mutter und Berufssoldatin hat einen Tumor in der Leber. Martin versucht ihr Mut zuzusprechen, doch Mia macht sich große Sorgen. Wer soll auf ihren Sohn Felix aufpassen, wenn sie nicht mehr da ist? In ihrer Verzweiflung sucht sie Kontakt zu Felix’ leiblichem Vater. David Berger, ebenfalls Soldat, verbindet mit Mia jedoch mehr als nur einen Sohn. Beide waren in einem schweren Militäreinsatz in Mali, bei dem sie zusahen, wie Millionen von Menschen ihr Leben verloren haben. Durch Mias Vorgesetzten, Major Lanziger, erfährt sie, dass David seinen Dienst quittiert hat. Als Mia auf einmal vor ihm steht, ist es sehr verwundert. Er wusste nicht einmal, dass er einen Sohn hat. Doch er verhält sich sehr merkwürdig und ist nicht mehr er selbst. Kann Martin Gruber dabei helfen?

Doch auch in der Familie Gruber wird es kritisch: Thea Hochstetter stellt der Familie mit Hilfe ihres Anwaltes ein Ultimatum. Entweder Martin tritt das Sorgerecht für sein Kind ab oder Thea schließt die Abfüllanlage, die Franziska einst gekauft hat. Lisbeth macht Thea klar, dass niemand die Gruber Familie zerstören kann, doch eine böse Überraschung wartet…

„Der Bergdoktor: Kontrollverlust“: Kann Mia sich auf David verlassen?

„Der Bergdoktor: Kontrollverlust“: Darsteller am 10.02.2022

Neben den Hauptdarstellern von „Der Bergdoktor“ sind in der neuen Folge „Kontrollverlust“ einige Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Dr. Martin Gruber – Hans Sigl

Hans Gruber – Heiko Ruprecht

Lisbeth Gruber – Monika Baumgartner

Dr. Alexander Kahnweiler – Mark Keller

Lilli Gruber – Ronja Forcher

Susanne Dreiseitl – Natalie O'Hara

Anne Meierling – Ines Lutz

Franziska Hochstetter – Simone Hanselmann

Linn Kemper – Andrea Gerhard

Dr. Johanna Rüdiger – Annika Ernst

Clive – Dominic Raacke

Thea Hochstetter – Claudia Wenzel

Robert Schwarz – Timon Ballenberger

Sophia Gruber – Ylvi Unertl

Dr. Bernd Herold – Lutz Blochberger

Dr. Peter Höffner – Thomas Clemens

Mia Lohmann – Marie Hacke

David Berger – Michael Glantschnig

Elsa – Monika Manz

Major Lanzinger – Anton Algrang

„Der Bergdoktor: Kontrollverlust“: Mediathek

Wiederholung ansehen. Die neue Folge von „Der Bergdoktor“ läuft am Donnerstag, 10. Februar 2022 um 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück: „Kontrollverlust“ ist bereits vorab in der ZDF Mediathek verfügbar . Dort könnt ihr euch Staffel 15 dann auch im Nachhinein alsansehen.

