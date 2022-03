Staffel 15 von „Der Bergdoktor“ läuft aktuell im ZDF. Am Donnerstag, 17.03.2022, geht sie mit der letzten Folge „Was bleibt“ zu Ende. Darin stehen große Veränderungen bevor: Lilli hat gekündigt und Franziska nimmt Johann zu sich. Es wird auch beruflich emotional, denn Martins Patient bleibt nicht mehr viel Lebenszeit...

Worum geht es genau?

Wer sind die Schauspieler in Folge 7 ?

in ? Gibt es „Was bleibt“ auch in der Mediathek?

Alle Infos zur Handlung, Vorschau, Besetzung und Ausstrahlung findet ihr hier.

„Der Bergdoktor: Was bleibt“: Vorschau auf Folge 7

Wegen akuter Atemnot ist der 16-jährige Fabian im Unterricht zusammengebrochen. Dr. Martin Gruber untersucht den Jungen und stößt auf ein großes Geheimnis, das nicht mal der junge Patient weiß: Noch vor seiner Geburt wurde bei einer pränatalen Untersuchung eine Myotubuläre Myopathie diagnostiziert, ein angeborener Gendefekt, bei dem die betroffenen Kinder meist das Säuglingsalter nicht überleben. Seine alleinerziehende Mutter Katharina Bichler hat Jonas noch nie etwas darüber erzählt.

Der Ausbruch trifft Jonas hart, denn er ist auf der Suche nach seinem leiblichen Vater. Christoph Angerer wohnt nur eine Stunde vom Dorf entfernt und hat sich ein neues Leben aufgebaut. Er hat Katharina noch in der Schwangerschaft verlassen, weil er kein Kind in den Tod begleiten konnte. Umso geschockter ist er jetzt, als er seinen tot geglaubten Sohn vor ihm stehen sieht. Jonas und seine Mutter geraten in einen schweren Streit. Fabians Zustand verändert sich dramatisch und Martin muss jetzt so schnell wie möglich herausfinden, was die Symptome bei Fabian hervorgerufen haben könnte. Er muss schnell handeln, denn so könnte er Jonas noch etwas kostbare Zeit schenken…

Derweil lernt Hans Gruber Susannes neuen Freund „Clive“ kenne. Er wird von seiner Ex-Freundin zu einem Essen eigeladen, damit sich alle kennenlernen können. Doch das Aufeinandertreffen verläuft ganz anders als zuvor geahnt.

Die Reaktionen beim gemeinsamen Essen fallen anders aus als gedacht.

© Foto: ZDF/Erika Hauri

„Der Bergdoktor: Was bleibt“: Darsteller am 17.03.2022

Neben den Hauptdarstellern von „Der Bergdoktor“ sind in der neuen Folge „Was bleibt“ einige Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Dr. Martin Gruber – Hans Sigl

Hans Gruber – Heiko Ruprecht

Lisbeth Gruber – Monika Baumgartner

Dr. Alexander Kahnweiler – Mark Keller

Lilli Gruber – Ronja Forcher

Susanne Dreiseitl – Natalie O'Hara

Anne Meierling – Ines Lutz

Dr. Vera Fendrich – Rebecca Immanuel

Franziska Hochstetter – Simone Hanselmann

Linn Kemper – Andrea Gerhard

Dr. Johanna Rüdiger – Annika Ernst

Thea Hochstetter – Claudia Wenzel

Robert Schwarz – Timon Ballenberger

Sophia Gruber – Ylvi Unertl

Clive / Paul – Dominic Raacke

Katharina Bichler – Sophie Lutz

Fabian Bichler – Matteo Miska

Christoph Angerer – Robin Sondermann

Henriette Angerer – Charlotte Puder

Frau Oberholz – Daniela Voß

Maja Sailer – Lorna zu Solms

Maria – Alexandra Pfeifer

Dr. Tippner – Henriette Schmidt

„Der Bergdoktor: Was bleibt“: Mediathek

Wiederholung ansehen. Die neue Folge von „Der Bergdoktor“ läuft am Donnerstag, 17. März 2022 um 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück: „Was bleibt“ ist bereits vorab in der ZDF Mediathek verfügbar . Dort könnt ihr euch Staffel 15 dann auch im Nachhinein alsansehen.

