Staffel 15 von „Der Bergdoktor“ läuft aktuell im ZDF. Am Donnerstag, 27.01.2022, geht es mit der neuen Folge „Endlich Leben“ weiter. Darin steht eine Patientin im Fokus, die ihre Herztransplantation nicht verträgt. Auch privat bleibt es für Dr. Martin Gruber turbulent.

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler in Folge 2? Gibt es „Endlich Leben“ auch in der Mediathek? Alle Infos zur Handlung, Vorschau, Besetzung und Ausstrahlung findet ihr hier.

„Der Bergdoktor: Endlich Leben“: Vorschau auf Folge 2

Ganz unerwartet kommt zum Vorschein, dass Martins Patientin Chiara nach einer nach einer Herztransplantation eine Abstoßungsreaktion entwickelt hat – und das elf Monate danach. Es bleibt nichts anderes übrig, als Chiaras Cortison-Dosis zu erhöhen und Differenzialdiagnosen auszuschließen. Doch Chiara sträubt sich, sie möchte den Symptomen nicht auf den Grund gehen, ganz zum Unmut ihrer Eltern Maren und Gero. Sie hat ganz andere Pläne: Eine Reise quer durch Europa mit Lukas, einem jungen Mann, der in einer einsamen Hütte am See lebt. Chiara will die Zeit, die ihr noch bleibt, nutzen und ihre lang ersehnten Wünsche erfüllen. Leider ist Martin derjenige, der ihre Träume zum Platzen bringen muss.

Doch für Martin nicht die einzige schwere Hürde: Eine Auseinandersetzung mit Thea Hochtetter, Franziskas Mutter, geht ihm sehr nahe. Sie verweigert ihm den Zutritt zur Intensivstation. Er hat noch vor kurzem die Flugtauglichkeit der schwangeren Franziska attestiert. Dr. Kahnweiler und Dr. Fendrich fragen sich: Was ist passiert?

Derweil startet Susanne einen Flirtversuch bei ihrem charismatischen Hotelnachbarn. Und auch Hans und Linn Kemper versuchen sich beim zweiten Date, denn sie haben sturmfreie Bude. Lilli und Lisbeth sind auf der Eröffnungsparty von Roberts Werkstatt. Doch der Abend endet für jedes Mitglied der Familie Gruber etwas anders als gedacht...

Robert feiert die Eröffnung seiner Werkstatt.

„Der Bergdoktor: Endlich Leben“: Darsteller am 27.01.2022

Neben den Hauptdarstellern von „Der Bergdoktor“ sind in der neuen Folge „Endlich Leben“ einige Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Dr. Martin Gruber – Hans Sigl

Hans Gruber – Heiko Ruprecht

Lisbeth Gruber – Monika Baumgartner

Dr. Alexander Kahnweiler – Mark Keller

Lilli Gruber – Ronja Forcher

Susanne Dreiseitl – Natalie O'Hara

Anne Meierling – Ines Lutz

Dr. Vera Fendrich – Rebecca Immanuel

Franziska Hochstetter – Simone Hanselmann

Linn Kemper – Andrea Gerhard

Dr. Johanna Rüdiger – Annika Ernst

Thea Hochstetter – Claudia Wenzel

Clive – Dominic Raacke

Robert Schwarz – Timon Ballenberger

Sophia Gruber – Ylvi Unertl

Chiara Engl – Leonie Wesselow

Maren Engl – Ann-Kathrin Kramer

Gero Engl – Matthias Komm

Marco Evers – Matti Schmidt-Schaller

Lukas Weiss – Felix Mayr

Dr. Bernd Herold – Lutz Blochberger

„Der Bergdoktor: Endlich Leben“: Mediathek

Wiederholung ansehen. Die neue Folge von „Der Bergdoktor“ läuft am Donnerstag, 27. Januar 2022 um 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück: „Endlich Leben“ ist bereits vorab in der ZDF Mediathek verfügbar . Dort könnt ihr euch Staffel 15 dann auch im Nachhinein alsansehen.

