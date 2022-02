Aktuell läuft die beliebte Serie „Frühling“ immer sonntags zur Primetime mit Staffel 11 im ZDF. Am 20.02.2022 dürfen sich die Zuschauer auf Folge 4 freuen. In „Frühling – Alte Gespenster“ muss Katja Baumann ihr Privatleben hinten anstellen und sich erneut um Familie Zerbe kümmern.

Worum geht es in dieser Folge genau?

Wann läuft „Alte Gespenster“ im TV und als Stream ?

und als ? Wer sind die Schauspieler im Cast?

Alle Infos rund um Sendetermine, ZDF Mediathek, Besetzung und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Frühling – Alte Gespenster“: ZDF-Sendetermin

Das ZDF zeigt die neuen Folgen von „Frühling“ immer sonntags zur Primetime. „Alte Gespenster“ läuft am Sonntag, 20.02.2022, um 20:15 Uhr.

„Frühling – Alte Gespenster“: ZDF-Mediathek

Die Folge „Alte Gespenster“ steht bereits seit dem 29.01.2022 in der Mediathek zum Abruf bereit. Danach ist sie bis zum 21.01.2023, also fast ein Jahr lang, verfügbar.

„Frühling – Alte Gespenster“: Handlung am 20.02.2022

Catrin Zerbe ist Familienmutter. Als sie ihre Töchter Greta und Lotti zur Schule fährt, schläft sie am Steuer ein. Zunächst wirkt es wie ein Versehen, doch später stellt sich heraus, dass die Mutter an Medikamentensucht leidet. Die 15-Jährige Greta ist gezwungen das Auto zum Wohnwagen zurück zu fahren, welches die Familie zurzeit ihr Zuhause nennt.

Derweil kehrt Mark nach Frühling zurück – und das ausgerechnet als Tom Kleinke und Katja sich näherkommen. Katja stimmt zu, dass Mark einige Tage zu ihr zieht. Doch für ihr Privatleben hat sie nicht viel Zeit, Katja muss sich erneut um Familie Zerbe kümmern.

Staffel 11 der Serie „Frühling“ läuft aktuell im ZDF.

© Foto: ZDF / Marc Reimann

„Frühling – Alte Gespenster“: Darsteller am 20.02.2022

Wer sind die Schauspieler im Cast von „Frühling – Alte Gespenster“? Die Besetzung vom 20.02.2022 im Überblick:

Rolle – Darsteller

Katja Baumann – Simone Thomalla

Adrian Steinmann – Kristo Ferkic

Pfarrer Sonnleitner – Johannes Herrschmann

Mark Weber – Marco Girtnh

Tom Kleinke – Jan Sosniok

Nora Kleinke – Aniya Wendel

Leslie Wolf – Nadine Wrietz

Catrin Zerbe – Dagny Dewath

Greta Zerbe – Theresia Vajkoczy

Lotti Zerbe – Lilli Schweiger

Emily Brennmayer – Elisabeth Vajkoczy

Simon Fries – Joseph Bundschuh

Trixi – Nina Schmieder

Flo – Raphael Kalkowski

Silvia Fries – Mirja Mahir

Freddie Plattner – Florian Simbeck

Tina Fantl – Tim Kloss

Klara – Sofia König

Apotheker – Sebastian Weber

„Frühling“ ZDF: Das ist Simone Thomalla

Simone Thomalla spielt bereits seit Folge 1 die Rolle der Katja Baumann in der Serie „Frühling“. Die 56-jährige Schauspielerin studierte an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. 1982 feierte sie dann ihr Filmdebüt im Streifen „Abgefunden“. Ihren Durchbruch hatte sie jedoch erst einige Zeit später mit ihrer Rolle der Monika Helmholtz in „Durchreise – die Geschichte einer Firma“. Einen großen Teil ihrer Bekanntheit erlangte sie wohl auch durch ihre Rolle im Leipziger „Tatort“. Dort spielte sie von 2008 bis 2015 die Kommissarin Eva Saalfeld.

Privat kennt man sie als Mutter von Sophia Thomalla, mit deren Vater sie insgesamt fünf Jahre verheiratet war. Es folgten weitere Beziehungen zu Schauspieler Sven Martinek, Fußballmanager Rudi Assauer und Handballspieler Silvio Heinevetter, mit dem sie 12 Jahre lang liiert war.

„Frühling – Alte Gespenster“: Drehorte

Den heimeligen Ort Frühling gibt es außerhalb der Filmwelt leider nicht. Gedreht werden die Folgen im oberbayerischen Ort Bayrischzell und Parsberg (Miesbach). Die Klinik-Kulisse befindet sich im Armona Medical Alpinresort in Thiersee in Österreich.

„Frühling“: Alle Folgen der ZDF-Serie

2022 geht die beliebte ZDF-Serie „Frühling“ mit fünf neuen Folgen weiter. Insgesamt besteht die Reihe somit aktuell aus 37 Episoden.

Alle Folgen im Überblick: