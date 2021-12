Weihnachtsstimmung in „Frühling“: Am Sonntag, 19.12.2021, läuft eine neue Folge der ZDF-Serie im Rahmen der Herzkino-Reihe. In „Weihnachtsgrüße aus dem Himmel“ kümmert sich Katja Baumann einmal mehr um die Bewohner des beschaulichen Ortes. Gleichzeitig hat sie selbst immer noch mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen...

Wann läuft die erste Folge von Staffel 10 im ZDF? Gibt es sie bereits in der Mediathek? Wer sind die Schauspieler? Alle Infos rund um Sendetermine, Besetzung, Drehorte und Co. findet ihr hier im Überblick.

„Frühling“ ZDF: Handlung am 19.12.2021

In Frühling findet ein Weihnachtsmarkt statt, auf dem auch Dorfhelferin Katja Baumann und Pfarrer Sonnleitner mit einem Stand für wohltätige Zwecke vertreten sind. Nebenan verkauft Familie Brennmayer Zuckerwatte und andere Köstlichkeiten. Katja wird dadurch Zeugin eines väterlichen Wutanfalls, als der Sohn in Frauenkleidern am Stand auftaucht.

Natürlich bietet Katja ihre Unterstützung an – obwohl sie eigentlich mit ihren eigenen Themen mehr als genug beschäftigt ist: Während sie selber mit Jans Tod hadert, versucht sie Adrian zu trösten, den der Verlust seines Vaters vollkommen aus der Bahn geworfen hat – nicht einmal Lilly lässt er an sich heran. Zu allem Überfluss erfährt sie dann auch noch von Leslie, dass Mark ein Geheimnis hat.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Frühling wird Katja Zeugin eines väterlichen Wutanfalls.

© Foto: ZDF/Andreas Tams

„Frühling“ ZDF: Darsteller am 19.12.2021

Wer sind die Darsteller im Cast von „Frühling – Weihnachtsgrüße aus dem Himmel“? Wir haben euch die Besetzung am 19.12.2021 hier aufgelistet.

Rolle – Schauspieler

Katja Baumann – Simone Thomalla

Adrian Steinmann – Kristo Ferkic

Lilly Engel – Julia Beautx

Pfarrer Sonnleitner – Johannes Herrschmann

Dr. Schneiderhan – Caroline Ebner

Lisa Brennmayer – Marisa Growaldt

Xaver Brennmayer – Winfried Frey

Flo – Raphael Kalkowski

Ludwig / Luna Brennmayer – Benjamin Weygand

Emily Brennmayer – Elisabeth Vajkoczy

Nora Kleinke – Aniya Wendel

Mark Weber – Marco Girnth

Leslie Wolff – Nadine Wrietz

Heidrun Niedermayer – Catalina Navarro Kirner

Jan Steinmann – Christoph M. Orth

Franz Schichtmüller – Rainer Lott

Klara – Christin Vidovic

Frau Aigner – Evelyn Plank

Tom Kleinke – Jan Sosniok

Lissy Krug – Ruth Wohlschlegel

„Frühling“ ZDF: Drehorte der Serie

Den schnuckligen Ort Frühling gibt es leider nur in der Serie. Gedreht wird „Frühling“ unter anderem in den oberbayerischen Orten Bayrischzell und Parsberg (Miesbach). Das Armona Medical Alpinresort in Thiersee in Österreich dient als Drehort für die Klinik.

„Frühling – Weihnachtsgrüße aus dem Himmel“: ZDF-Ausstrahlung

„Weihnachtsgrüße aus dem Himmel“ läuft passenderweise wenige Tage vor Weihnachten: Das ZDF strahlt die neue Folge im Rahmen der Herzkino-Reihe am Sonntag, 19.12.2021, um 20:15 Uhr aus.

„Frühling – Weihnachtsgrüße aus dem Himmel“: ZDF-Mediathek