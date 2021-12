Anfang des Jahres präsentierte Guido Maria Kretschmer ein neues Format auf Vox, das für Aufsehen sorgte: In „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ ziehen 16 Prominente blank. Aber das nicht einfach so: Damit möchten sie auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen. Nachdem die Show mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Blauen Panther ausgezeichnet wurde, geht es 2022 mit der zweiten Staffel weiter.

Wann läuft „Showtime of my Life“ im neuen Jahr? Alle Infos zur Ausstrahlung, Stream, Konzept und zu den Teilnehmern findet ihr in diesem Artikel.

„Showtime of my Life“ 2022: Start, Sendetermine, Sendezeit

Bisher hat Vox nur angekündigt, dass die zweite Staffel Anfang 2022 laufen soll. Wie die erste wird sie aus zwei Folgen bestehen, die an zwei aufeinanderfolgenden Abenden zur Primetime ausgestrahlt werden. Sobald die Sendetermine feststehen, findet ihr diese hier.

„Showtime of my Life“ 2022: Wiederholung

Da noch keine Sendetermine feststehen, gibt es folglich auch noch keine Wiederholungstermine. Beide Folgen von Staffel 1 wurden nacheinander an einem Sonntag wiederholt. Daher dürfte das 2022 ähnlich sein.

„Showtime of my Life“ 2022: Stream

Die beiden Folgen der Show werden nicht nur im TV zu sehen sein, sondern auch in der Mediathek. Ihr könnt sie parallel zur Ausstrahlung im Live-Stream auf RTL Plus, früher TVNow, verfolgen. Dort stehen sie im Anschluss auch als Wiederholung zur Verfügung.

„Showtime of my Life“: Das Konzept der Vox-Show

Bei „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ ziehen 16 Prominente blank, um auf Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Vox begleitet sie bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen Show-Performance. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt.

Unterstützt werden sie dabei von Guido Maria Kretschmer, der die Show bereits zum zweiten Mal präsentiert. Auch die beiden Coaches Motsi Mabuse und Joachim Llambi sind wieder mit von der Partie und studieren mit den Teilnehmern ihre Choreographien ein.

„Showtime of my Life“ 2022: Teilnehmer

Acht Frauen und acht Männer wagen die Herausforderung für den guten Zweck. Schauspielerinnen, Moderatorinnen, Schlagersänger, Profi-Sportler – die Teilnehmer könnten nicht unterschiedlicher sein. Und doch verbindet sie alle das eine Thema Krebs. Wer an „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ teilnimmt, erfahrt ihr hier.