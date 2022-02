Michael Roth ist ein deutscher Handballtrainer und ehemaliger Handballspieler, der bereits für Vereine wie den TV Großwallstadt und die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat. Seit dem Ende seiner aktiven Karriere als Handballspieler ist er als Trainer verschiedener Vereine tätig. Mitte Februar 2022 zieht er nun in der Vox-Show „Showtime of my Life“ blank, um auf die Krebsvorsoge aufmerksam zu machen.

Doch wie tickt der Handballer eigentlich privat? Hat er eine Frau und Kinder? Und wie heißen seine Bücher? Wir haben Michael Roth genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seiner Karriere als Handballspieler bis hin zu seiner Erkrankung findet ihr hier.

Michael Roth Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu dem Handballer im Überblick:

Name: Michael Roth

Michael Roth Beruf: Ehemaliger Handballspieler, Handballtrainer

Ehemaliger Handballspieler, Handballtrainer Geburtstag: 15. Februar 1962

15. Februar 1962 Alter: 60 Jahre

60 Jahre Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Größe: 1,94 m

1,94 m Geburtsort: Heidelberg

Heidelberg Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Kinder: einen Sohn und eine Tochter

einen Sohn und eine Tochter Instagram: nicht bekannt

Michael Roth nimmt an „Showtime of my Life“ 2022 teil

15.02.2022 zieht Michael Roth zusammen mit 15 weiteren „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ blank. Ziel der Show ist es auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Vox begleitet die Promis bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen Show-Performance. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt. Amzieht Michael Roth zusammen mit 15 weiteren Prominenten bei der Vox-Showblank. Ziel der Show ist es auf dieaufmerksam zu machen. Vox begleitet die Promis bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt.

Michael Roth: Ehefrau und Kinder

Über Michael Roths Privatleben ist nicht viel bekannt. Der ehemalige Handballspieler ist seit vielen Jahren mit seiner Ehefrau Katrin Roth verheiratet. Außerdem hat Michael Roth zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, die jedoch bereits erwachsen sind.

Michael Roth hat des Weiteren einen Zwillingsbruder namens Ulrich Roth, der ebenfalls ehemaliger deutscher Handballspieler ist.

Michael Roth hatte Krebs

Für Michael Roth ist das Thema Krebsvorsorge besonders wichtig, denn 2009 erkrankten er und sein Zwillingsbruder Ulrich nahezu gleichzeitig an Prostatakrebs. Die Erkrankung wurde früh entdeckt, weshalb der Krebs bei beiden operativ entfernt werden konnte und sie heute als geheilt gelten. Gerade deshalb haben die Zwillinge erfahren, wie wichtig eine Früherkennung bei Prostatakrebs ist: „Viele Männer wissen gar nicht, wie wichtig die Prostata ist. Sie machen nur blöde Witze. Deshalb lautet unser Appell an die Männer: Geht früh zur Untersuchung, denn der Tumor ist im frühen Stadium heilbar“, so Michael Roth in der Talkshow von Markus Lanz.

Michael Roth: Bücher

Im Jahr 2009 veröffentlichte Michael Roth zusammen mit seinem Zwillingsbruder Ulrich Roth sein erstes Buch unter den Namen „Unser Leben, unsere Krankheit“. Darin erzählen die Brüder aus ihrer Biographie, von ihrer Krankengeschichte und klären über das Thema Krebsvorsorge auf. Außerdem beinhaltet das Buch Informationen zu den Therapien von Prostata-Tumoren.

Im September 2020 veröffentlichten Michael und Ulrich Roth schließlich ihr zweites Buch. „Hurra, dass wir noch leben“ erzählt einerseits Persönliches aus ihrer Krankengeschichte, dient jedoch auch als Patientenratgeber. In dem Buch geben außerdem Mediziner Tipps und Ratschläge, während auch andere prominente Betroffene zu Wort kommen.

Michael Roth: Karriere als Handballspieler

Bereits im Jugendalter begann Michael Roth zusammen mit seinem Zwillingsbruder mit dem Handballspielen. Von 1985 bis 1990 spielte er beim TV Großwallstadt, mit dem er zweimal den DHB-Pokal gewann und 1990 sogar die deutsche Meisterschaft. Anschließend spielte er beim TV Eitra und später beim TUSEM Essen, mit dem er 1994 „City Cup“-Sieger wurde.

Des Weiteren bestritt Michael Roth 44 Länderspiele für die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft, in denen er insgesamt 60 Tore warf. 1984 nahm er außerdem an den Olympischen Spielen in Los Angeles teil, wo er eine Silbermedaille gewann, sowie 1986 an der Weltmeisterschaft.

Michael Roth war Nationaltrainer von Bahrain

Nachdem Michael Roth seine aktive Karriere als Handspieler beendete, war er als Trainer verschiedener Vereine, wie zum Beispiel der MT Melsungen und der Füchse Berlin, tätig. Ab dem 1. Oktober 2020 trainierte er die Nationalmannschaft des Bahrains. Er sollte das Team bei der Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen coachen, trat jedoch bereits etwa einen Monat später, Ende November 2020, von seinem Posten zurück. „Klar hätte mich die Teilnahme an diesen beiden Großereignissen sehr gereizt, deswegen ist die Entscheidung auch etwas enttäuschend“, so der ehemalige Handballspieler im Interview mit der Rhein-Neckar Zeitung. „Aber in unserer aktuellen Situation spielt auch meine Familie eine große Rolle. Da will ich nicht im Ausland sein, wenn eine Pandemie der Welt Sorgen bereitet.“

Michael Roth: Trainer des VfL Lübeck-Schwartau

Nach seinem Rücktritt als Trainer der Nationalmannschaft des Bahrains zog Michael Roth sich erstmal vom Sport zurück und konzentrierte sich auf seine Familie. Seit Januar 2022 trainert er nun den Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau und ersetzt damit den vorherigen Trainer Piotr Przybecki in der zweiten Saisonhälfte. Bisher steht fest, dass Michael Roth das Traineramt bis zum Saisonende übernimmt.