Sabine Kaack ist eine deutsche Schauspielerin, die ihre Bekanntheit vor allem durch ihre Rolle in der ZDF-Serie „Diese Drombuschs“ erreicht hat. Seitdem hat sie in zahlreichen weiteren Fernsehserien, wie „Lindenstraße“ und „Da kommt Kalle“ mitgespielt. Aber auch in Filmen, wie „Bang Boom Bang“ hatte sie schon den ein oder anderen Auftritt. Im Februar 2022 zieht sie nun in der Vox-Show „Showtime of my Life“ blank, um auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen.

Hat sie einen Mann und Kinder ?

und ? Wie alt ist sie?

Was macht sie heute?

Wir haben Sabine Kaack genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrer Größe bis hin zu ihren Fernsehrollen findet ihr hier.

Sabine Kaack im Steckbrief: Alter, Größe, Notdorf, Instagram

Alle Fakten zu der Schauspielerin im Überblick:

Name: Sabine Kaack

Sabine Kaack Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Geburtstag: 20. Februar 1958

20. Februar 1958 Alter: 64 Jahre

64 Jahre Sternzeichen: Fische

Fische Größe: 1,72 m

1,72 m Geburtsort: Nortorf

Nortorf Wohnort: Nortorf

Nortorf Beziehungsstatus: geschieden

geschieden Kinder: einen Sohn (Pelle)

einen Sohn (Pelle) Instagram: kein verifizierter Account

Sabine Kaack nimmt an „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ 2022 teil

22.02.2022 zieht Sabine Kaack zusammen mit sieben weiteren Frauen in der Vox-Show „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ blank. Ziel der Show ist es, auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Vox begleitet die insgesamt 16 Show-Performance. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt. Amzieht Sabine Kaack zusammen mit sieben weiteren Frauen in der Vox-Showblank. Ziel der Show ist es, auf dieaufmerksam zu machen. Vox begleitet die insgesamt 16 Prominenten bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt.

Sabine Kaack: Ehemann und Kinder

Sabine Kaack war von 1992 bis 2009 16 Jahre lang mit dem Hautarzt Reinhard Pettker verheiratet. In einem Interview mit „Bunte“ erzählte die Schauspielerin, dass sie nach der Trennung keinen großen Liebeskummer erlitten hat: „Wir sind vernünftige, erwachsene Menschen. Wir müssen uns nicht an den Haaren zur Tür hinausschleifen.“ Einen vollständigen Kontaktabbruch zu ihrem Ex-Mann wollte sie jedoch trotz der Trennung nicht, erklärte sie im Interview. Stattdessen wollen sie weiterhin eine freundschaftliche Beziehung führen, schließlich haben die beiden auch einen gemeinsamen Sohn, Pelle Pettker, der 1993 geboren wurde.

Sabine Kaack bei „Diese Drombuschs“ und Co.

Ihre Bekanntheit erreichte Sabine Kaack 1983 durch ihre Hauptrolle der Marion Drombusch in der ZDF-Serie „Diese Drombuschs“. Die Serie handelt von der Familie Drombusch, welche sich bei einem Umzug in ein neues Haus finanziell übernimmt. Als dann der Vater der Familie stirbt, muss seine Frau ihre gesamte Kraft investieren, um die Familie zusammenzuhalten. Sabine Kaack verließ die Sendung 1993 aufgrund ihrer Schwangerschaft. Ihre Rolle der Marion wurde schließlich neu besetzt.

Hier findet ihr einen Überblick weiterer Serien, in denen Sabine Kaack bereits mitgespielt hat:

1984 - 1987: „SOKO 5113“

1988: „Liebesgeschichten“

1990: „Drei Damen vom Grill“

2003: „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

2005: „Lindenstraße“

2007 - 2011: „Da kommt Kalle“

2016: „Notruf Hafenkante“

Sabine Kaack bei „Bang Boom Bang“ und Co.

Neben ihren Schauspielrollen in Fernsehserien wirkte Sabine Kaack bereits auch an zahlreichen Filmen mit. In der deutschen Komödie „Bang Boom Bang“ spielte sie 1999 die Rolle der Manuela Grabowski. Der Film handelt von dem Kleinganoven Keek, welcher mit einem Problem konfrontiert wird, als sein Komplize Kalle Grabowski plötzlich vor der Tür steht, obwohl er eigentlich im Gefängnis sein sollte. Grabowski hat in einem Pornofilm jedoch seine Frau Manuela wiedererkannt und daraufhin die Haftanstalt in Wut verlassen.

Hier findet ihr einen Überblick weiterer Filme, in denen Sabine Kaack bereits mitgespielt hat:

1984: „Jagger und Spaghetti“

1999: „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“

2003: „Sex Up – Jungs haben’s auch nicht leicht“

2005: „Sex Up – Ich könnt’ schon wieder“

2006: „König Otto“

Was macht Sabine Kaack heute?

Zuletzt war es eher ruhig um Sabina Kaack. Doch das bedeutet nicht, dass sie untätig war. Heute arbeitet die Schauspielerin auch als Moderatorin und kann sich mittlerweile auch Autorin nennen. Vor zehn Jahren veröffentlichte sie ihr erstes Buch mit dem Titel „Över’t Land in Schleswig-Holstein“ auf Plattdeutsch. Auch am Theater ist Sabine Kaack aktiv, zudem spricht sie laut ihrer Homepage auch Hörbücher ein und gibt Lesungen.