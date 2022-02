Tanja Bülter ist eine deutsche Fernsehmoderatorin, die als Redakteurin und Live-Reporterin im Bereich VIP/Lifestyle auf RTL bekannt geworden ist. Seitdem hat sie zahlreiche weitere Formate moderiert, wie zum Beispiel „Life & Style“ und „Sternchen, Stars & Storys“. Außerdem war sie bereits mehrfach als Societyexpertin für den Sender n-tv unterwegs. Im Februar 2022 zieht sie nun in der Vox-Show „Showtime of my Life“ blank, um auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen.

Doch wie tickt die Moderatorin eigentlich privat? Hat sie einen Mann und Kinder? Und warum trägt sie ein Hörgerät? Wir haben Tanja Bülter genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrer Erkrankung bis hin zu ihrem Instagram-Account findet ihr hier.

Tanja Bülter im Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu der Fernsehmoderatorin im Überblick:

Name: Tanja Bülter

Tanja Bülter Beruf: Fernsehmoderatorin

Fernsehmoderatorin Geburtstag: 07. Oktober 1971

07. Oktober 1971 Alter: 50 Jahre

50 Jahre Sternzeichen: Waage

Waage Größe: 1,75 m

1,75 m Geburtsort: Georgsmarienhütte

Georgsmarienhütte Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: geschieden

geschieden Kinder: einen Sohn (Nicholas) und eine Tochter (Mina)

einen Sohn (Nicholas) und eine Tochter (Mina) Instagram: tanjabuelter_berlin

Tanja Bülter nimmt an „Showtime of my Life“ 2022 teil

22.02.2022 zieht Tanja Bülter zusammen mit sieben weiteren Frauen bei der Vox-Show „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ blank. Ziel der Show ist es, auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Vox begleitet die insgesamt 16 Show-Performance. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt. Amzieht Tanja Bülter zusammen mit sieben weiteren Frauen bei der Vox-Showblank. Ziel der Show ist es, auf dieaufmerksam zu machen. Vox begleitet die insgesamt 16 Prominenten bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt.

Tanja Bülter: Mann und Kinder

Tanja Bülter lernte den IT-Manager Nenad Drobnijak bereits vor über 15 Jahren kennen und lieben. 2008 kam der erste gemeinsame Sohn des Paares, Nicholas, auf die Welt. Im September 2013 heirateten die beiden schließlich. Die Geburt der gemeinsamen Tochter Mina vervollständigte im Jahr 2013 schließlich das Glück des Paares. Die Beziehung von Tanja Bülter und Nenad Drobnijak scheiterte jedoch daran, dass das Paar sich auseinanderlebte, so die Moderatorin im Interview mit „Bunte“. Die Trennung erfolgte daraufhin 2020.

Tanja Bülter hatte Krebs

Anfang Oktober 2020 entdeckte Tanja Bülter einen Knubbel in ihrer linken Brust, weshalb sie einen Termin zu einer Biopsie machte. Bereits einige Tage später erfuhr die Moderatorin, dass sie Brustkrebs hatte. Aufgrund ihrer Erkrankung musste sie sich dann verschiedenen Behandlungen, wie Operationen, Chemotherapien und Strahlentherapien, unterziehen. In dieser Zeit habe Tanja Bülter stets an ihrem Optimismus festgehalten, erzählte sie in einem Interview mit „Gala“. Es habe zwar auch dunkle Gedanken gegeben, „aber meine positive Einstellung stand über allem“, versicherte sie. Zudem habe sie das Mantra „Du wirst daran nicht sterben!“ entwickelt, welches sie sich ständig vorgesagt habe. Seit Juli 2021 ist sie geheilt.

Tanja Bülter hat ein Hörgerät

In einem Interview mit RTL erzählte Tanja Bülter, dass sie Anfang 40 mit ihrem Sohn auf einem Spielplatz war und nicht mehr hören konnte, von wo er nach ihr gerufen hat. Daraufhin ist sie zu einem Hörakustiker gegangen, welcher schließlich die Diagnose stellte: Ihr Richtungshören und das Hören in Gesellschaft sind eingeschränkt. Tanja Bülter entschied sich daraufhin für ein Hörgerät. Heutzutage kann sie wieder an allen Lebenssituationen aktiv teilnehmen und ihre Aufgaben als Mutter und als Moderatorin meistern.

Tanja Bülter: Moderationen bei „Punkt 12“ und Co.

Tanja Bülters Karriere startete im Dezember 1999 als Redakteurin und Live-Reporterin im RTL-Studio für die Newsformate „Punkt 6“, „Punkt 12“, „RTL aktuell“ und weitere im VIP/Lifestyle-Bereich. Außerdem moderierte sie von 2002 bis 2005 an den Wochenenden und als Vertretung die RTL2 News. Bereits seit 2003 moderiert Bülter verschiedene Formate für den Sender n-tv, wie zum Beispiel die „Berlinale Specials“.

Hier seht ihr ausgewählte Sendungen, die Tanja Bülter bereits moderiert hat: