Kim Tränka ist ein Automobilkaufmann aus Bremen, der in der dritten Staffel der Gay-Datingshow „Prince Charming“ seinen Traummann suchte. Am 15. Februar 2022 lässt er in der Vox-Sendung „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ für den guten Zweck die Hüllen fallen.

Doch wer ist Kim Tränka eigentlich? Hat er einen Freund? Wie alt ist er? Alle Infos rund um Instagram, Größe, Alter, Wohnort und Co. im Überblick.

Kim Tränka Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Kim Tränka auf einen Blick:

Name: Kim Tränka

Kim Tränka Beruf: Automobilkaufmann, Datingshow-Kandidat

Automobilkaufmann, Datingshow-Kandidat Geburtstag: 1990

1990 Alter: 31

31 Geburtsort: Stade

Stade Wohnort: Bremen

Bremen Größe: 196 cm

196 cm Freund: Maurice Schmitz

Maurice Schmitz Kinder: ein Sohn

ein Sohn Instagram: kim_tnka

Kim Tränka nimmt an „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ teil

Bei „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ ziehen 16 Prominente blank, um auf Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Die Stars werden bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen Show-Performance von Kameras begleitet. Die Botschaft der Promis: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das auch vor eurem Arzt. Auch Kim Tränka ist mit von der Partie und lässt für den guten Zweck die Hüllen fallen. „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ wird von Guido Maria Kretschmar präsentiert, die Vox-Sendung wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Blauen Panther ausgezeichnet.

Kim Tränka zieht sich bei „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ auf Vox für den guten Zweck aus.

© Foto: RTL / Markus Nass

Kim Tränka war der dritte „Prince Charming“

Ende April 2021 wurde der 31-Jährige als „Prince Charming“ vorgestellt. Sich selber bezeichnet er als „netten Kerl von nebenan“. Bei seinem Partner ist ihm vor allem Humor, einer Begegnung auf Augenhöhe und die gleichen Vorstellungen vom Leben wichtig. Bei romantischen Einzel- und Gruppendates lernte Kim Tränka eine Gruppe von 18-Singlemännern kennen. Doch am Ende jeder Folge musste er entscheiden wer in der „Gentleman-Night“ seine Krawatte abgeben und damit die Show verlassen muss. Am Ende ging Maurice Schmitz als Sieger der dritten Staffel hervor.

Kim Tränka (l.) und Maurice Schmitz lernten sich in der Gay-Datingshow „Prince Charming“ Staffel 3 kennen und lieben.

© Foto: RTL / Markus Nass

Kim Tränka: Freund Maurice

In der Gay-Datingshow „Prince Charming“ hatte Maurice Schmitz das Herz von Kim Tränka erobert. Das Paar ist bis dato zusammengeblieben. „Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir uns seit der Rückkehr jedes Wochenende gesehen haben mit Ausnahme vom ersten. Wir sind durch Höhen und ganz tiefe Tiefen gegangen, in denen wir auch schon gesagt haben: ‚Nee, das ist es nicht.’ Aber wir haben uns durchgebissen und es hat sich gelohnt“, so der dritte „Prince Charming“ beim Wiedersehen mit Lola Weippert bei RTL+.

Kim Tränka hat einen Sohn

Im Alter von 19 Jahren hatte Kim Tränka noch eine Beziehung mit einer Frau. Mit ihr bekam der Automobilkaufmann ein Kind: „Die Beziehung ist dann leider in die Brüche gegangen.“ In der Datingshow „Prince Charming“ verriet er, dass sein Sohn im Mai 2021 seinen zwölften Geburtstag gefeiert hat. Kontakt haben die beiden aber nicht, erklärte der 31-Jährige im RTL-Interview. Warum sie keinen Kontakt haben, verriet er jedoch nicht. Kim könnte sich für die zukünftige Familienplanung noch weitere Kinder vorstellen: „Wenn durch die eigenen vier Wände irgendwann mal zwei kleine Patschefüße laufen, finde ich das schon eine schöne Vorstellung“, verriet er im Interview mit „spot on news“.