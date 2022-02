Mickie Krause gehört zu den erfolgreichsten Party-Sängern Deutschlands und ist auf dem Ballermann eine wahre Legende. Zu seinen bekanntesten Liedern gehören unter anderem „Schatzi, schenk mir ein Foto“ und „Geh doch zu Hause“. Neben seiner Musik-Karriere ist er immer wieder in TV-Shows wie „Ninja Warrior Germany“ oder „Let’s Dance“ zu sehen und nimmt am 15. Februar 2022 an „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ teil.

Doch wer ist Mickie Krause eigentlich? Hat er Frau und Kinder? Wie alt ist er? Instagram, Steckbrief, Wohnort und Co. – alle Infos findet ihr hier im Überblick.

Mickie Krause Steckbrief: Bürgerlicher Name, Alter, Instagram

Alle Fakten zu Mickie Krause auf einen Blick:

Bürgerlicher Name: Michael Engels

Michael Engels Künstlername: Mickie Krause

Mickie Krause Beruf: Sänger

Sänger Geburtstag: 21.06.1970

21.06.1970 Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Alter: 52

52 Geburtsort: Wettringen; Nordrhein-Westfalen

Wettringen; Nordrhein-Westfalen Wohnort: Wettringen und Mallorca

Wettringen und Mallorca Familienstand: verheiratet

verheiratet Kinder: drei Töchter, einen Sohn

drei Töchter, einen Sohn Instagram: mickie_krause_official

Mickie Krause: Frau und Kinder

Mickie Krause ist aus der Ballermann-Szene nicht mehr wegzudenken. Doch wie lebt er eigentlich privat? Wer ist seine Partnerin? Seit 1991 sind der Party-Sänger und seine Frau ein Paar, sie haben gemeinsam vier Kinder. Die Familie lebt in der Gemeinde Wettringen in der Nähe von Münster. Im Interview mit der FAZ verriet er, dass er zu Hause der „bürgerliche, vielleicht sogar gutbürgerliche, vielleicht sogar manchmal etwas spießige Familienvater“ sei. Sein Familienleben hält der Sänger aus der Öffentlichkeit heraus, doch im Juni 2021 machte Krause eine Ausnahme und teilte er auf Instagram ein 20 Jahre altes Foto von seiner Frau.

Mickie Krause lässt bei „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ die Hüllen fallen

Die Männer treten bei „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs” am 15. Februar 2022 um 20:15 Uhr bei Vox auf. Auch Partysänger Mickie Krause ist mit von der Partie. Im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung wurde während der Sendung ein Tumor in seiner Blase festgestellt: „Als ich die Diagnose Krebs bekommen habe, ist mir erst einmal bewusst geworden, wie wichtig diese Show ist – für mich und für die Menschen, die zuschauen. Diese Show kann Leben retten. In diesem Fall rettet sie mein Leben und deshalb ist sie die Show meines Lebens“, so Mickie Krause. Die Promis erzählen in der Show von ihren persönlichen Erfahrungen und Geschichten mit der tückischen Krankheit, um auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam zu machen, danach lassen sie die Hüllen fallen.

Mickie Krause nimmt an „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ teil.

© Foto: RTL / Markus Nass

Mickie Krause hatte Blasenkrebs

Bei Partysänger Mickie Krause wurde während den Dreharbeiten für die Fernsehshow „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ Anfang Januar Blasenkrebs festgestellt. Kurz nach der Diagnose wurde der Ballermann-Star operiert. Gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ versicherte er im Interview, dass es ihm gut geht, obwohl er sich nach der ersten Operation ein zweites Mal, wegen eines Blutgerinnsels, unters Messer legen musste: „Aber ich hatte zu keinem Moment Beschwerden, es ging mir zu keinem Moment wirklich schlecht, ich konnte zum Beispiel nach eineinhalb Wochen schon wieder ganz normal joggen gehen.“ Ende Februar soll Mickie Krause ein drittes Mal operiert werden. Zudem soll im April eine Immuntherapie starten.

Mickie Krause: Lieder

Mickie Krause landete während seiner Karriere zahlreiche Hits. Oftmals bediente er sich dabei Melodien berühmter Evergreens, die es auch abseits von Mallorca in die deutschen Charts schafften.

Die erfolgreichsten Lieder von Mickie Krause auf einen Blick:

1999: Zehn nackte Friseusen

2001: Geh doch zu Hause, du alte Scheiße!

2003: Reiß die Hütte ab

2006: Kumbaja / Kumbanein

2007: Finger im Po - Mexiko

2008: Supa Deutschland!

2008: Orange trägt nur die Müllabfuhr

2008: Jan Pillemann Otze

2009: Düp Düp

2010: Schatzi schenk mir ein Foto!

2012: Nur noch Schuhe an!

2014: Geh mal Bier hol'n

Youtube Mickie Krause „Schatzi schenk mir ein Foto“ live in Berlin.

Mickie Krause ohne Perücke

Der Partysänger ist bekannt für seine Perücke und Sonnenbrille, die trägt er um sein Privatleben zu schützen. Doch wie sieht Krause ohne seine Perücke aus? 2019 kam es zu einem Zwischenfall in der Show „Promi-Kick“ und entblößte den seltenen Anblick auf seine Naturhaarpracht.

Youtube So sieht Mickie Krause ohne Perücke aus.

Mickie Krause: Vermögen

Doch wie viel verdient der Ballermann-Star mit seinen Songs und TV-Auftritten? Laut der Online-Ressource das vermoegenmagazin.com wird das Vermögen des Partysängers auf rund 10 Millionen Euro geschätzt.