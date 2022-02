Ab sofort wird freitags wieder getanzt: Die beliebte Show „Let’s Dance“ startet am Freitag, 18.02.2022, auf RTL. Traditionell wird in der Kennenlernshow verkündet, welche Promis mit welchen Profis tanzen. Während es in Staffel 15 wieder neue Teilnehmer gibt, dürfen sich die Zuschauer bei Jury und Moderatoren auf Altbewährtes freuen – eigentlich. Denn aufgrund eines positiven Corona-Tests fällt Joachim Llambi in der ersten Folge aus.

Wann läuft „Let’s Dance“ im TV?

Wann sind die Folgen auf und RTL Plus, früher TVNow , verfügbar?

früher , verfügbar? Wer sitzt in der Jury?

Start, Termine, Sendezeit, Stream und weitere Infos zu „Let’s Dance“ 2022 erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Let’s Dance“ 2022: Start, Sendetermine, Sendezeit

Der Startschuss für Staffel 15 fällt am Freitag, 18. Februar 2022. Wie immer läuft an diesem Abend die Kennenlernshow. So wie in den letzten Jahren auch, werden die Folgen immer freitags live zur Primetime auf RTL ausgestrahlt.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Kennenlernshow: 18.02.2022 um 20:15 Uhr

Folge 1: 25.02.2022 um 20:15 Uhr

Folge 2: 04.03.2022 um 20:15 Uhr

Folge 3: 11.03.2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: 18.03.2022 um 20:15 Uhr

Folge 5: 25.03.2022 um 20:15 Uhr

Folge 6: 01.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 7: 08.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 8: 15.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 9: 22.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 10: 29.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 11: 06.05.2022 um 20:15 Uhr

Finale: 13.05.2022 um 20:15 Uhr

„Let’s Dance“ 2022: Wiederholung auf RTL

Wer die Erstausstrahlung der Folgen verpasst, kann sich zu späterer Stunde die Wiederholung im TV ansehen.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Kennenlernshow: 19.02.2022 um 02:45 Uhr

Folge 1: 26.02.2022 um 02:55 Uhr

Folge 2: 05.03.2022 um 02:45 Uhr

Folge 3: 12.03.2022 um 02:50 Uhr

Folge 4: 19.03.2022 um 02:55 Uhr

(Wir aktualisieren die Wiederholungstermine fortlaufend.)

„Let’s Dance“ 2022: Stream auf RTL Plus bzw. TVNow

Wiederholung abrufbar. Wie bei den bisherigen Staffeln können die Zuschauer die Tanzshow auch im Livestream auf RTL Plus, früher TVNow, verfolgen. Die ganzen Folgen sind auch im Nachhinein noch alsabrufbar.

Bei der Streamingplattform sind auch alte Staffeln verfügbar. Zum Abruf von Staffel 13 und Co. wird allerdings ein kostenpflichtiger Premium-Account benötigt.

„Let’s Dance“ 2022: Die Kennenlernshow am 18.02.2022

Wie in jedem Jahr startet auch Staffel 15 mit der Kennenlernshow. In der Auftaktfolge „Let‘s Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“ treffen die Kandidaten am Freitag, 18.02.2022, auf die Profitänzer und erfahren mit wem sie in den kommenden Wochen und Monaten trainieren und in den Live-Shows tanzen werden.

Jeweils zwei Promis treten in der Auftaktfolge gemeinsam mit zwei Profis auf und zeigen, ob und welches Tanztalent in ihnen schlummert. Der beste Star sichert sich die Wild Card für die erste reguläre Show und kann am Freitag, 25.02.2022, nicht rausgewählt werden.

„Let’s Dance“ 2022: Jury ohne Joachim Llambi in der Kennenlernshow

Seit der sechsten Staffel sind sie ein bewährtes und beliebtes Trio: Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez. bilden auch 2022 die Jury der Tanzshow.

Doch kurz vor der Kennenlernshow wurde bekannt, dass der Auftakt zu Staffel 15 ohne Juror Llambi stattfinden wird. Aufgrund eines positiven Corona-Tests fällt er am 18.02.2022 aus. Seine Vertretung dürfte die Fans aber immerhin freuen: Zuschauer-Liebling und „Dancing Star 2021“ Rurik Gislason springt kurzfristig ein. Der Vorjahressieger war ohnehin für die Kennenlernshow als Act eingeplant gewesen.

„Let’s Dance“ 2022: Moderatoren

Nicht nur bei der Jury setzt RTL auf Altbewährtes, sondern auch bei den Moderatoren: Die 15. Staffel wird erneut von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski moderiert. Seit 2011 präsentieren sie die beliebte Tanzshow gemeinsam.

„Let’s Dance“ 2022: Kandidaten

Wer wagt die tänzerischer Herausforderung in diesem Jahr? 14 neue Kandidaten wollen „Dancing Star“ 2022 werden. Wer ist dabei? Ausführliche Infos und Bilder zu allen Teilnehmern findet ihr hier:

„Let’s Dance“ 2022: Profitänzer

Die Kandidaten tanzen in diesem Jahr natürlich wieder an der Seite von echten Profis. In Staffel 15 kehren beliebte Tänzer zurück, die im Vorjahr pausiert haben. Wer die Profitänzer sind, erfahrt ihr hier: