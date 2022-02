Der Startschuss ist gefallen: „Let’s Dance“ 2022 ist am Freitag, 18.02.2022, mit der Kennenlernshow auf RTL an den Start gegangen. Die 14 Kandidaten trafen zum Auftakt von Staffel 15 auf die Profitänzer und die Promi-Frauen erfuhren bereits, mit wem sie in den kommenden Wochen und Monaten trainieren und auf das Tanzparkett treten werden.

Wer tanzt mit wem? Diese Frage klärte sich in der Auftaktshow. Doch zuvor zeigten die Promis jeweils im Doppelpack mit zwei Profitänzern, ob und welches Tanztalent in ihnen schlummert. Dabei mussten sie sich einer ersten Bewertung der Jury stellen und können auf eine Wild Card für die nächste Show hoffen.

Wer tanzt mit wem bei „Let’s Dance“ 2022?

Promi-Frauen und -Männer werden ab Freitag, 25.02.2022, Woche für Woche an der Seite der 14 neue Kandidaten wagen die tänzerische Herausforderung. Jeweils siebenwerden ab Freitag, 25.02.2022, Woche für Woche an der Seite der Profitänzer ihr Können vor der Jury und den Zuschauern beweisen. Im Rahmen der großen Kennenlernshow wird festgelegt, welcher Promi mit welchem Profi zusammen tanzen wird.

Den Teilnehmerinnen haben bereits erfahren, mit welchem Profitänzer sie in den nächsten Shows aufs Tanzparkett treten. Das sind die bisherigen Tanz-Paare von „Let’s Dance“ 2022:

Michelle und Christian Polanc

und Sarah Mangione und Vadim Garbuzov

und Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke

und Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov

und Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Andrzej Cibis

und Andrzej Cibis Amira Pocher und Massimo Sinató

und Caroline Bosbach und Valentin Lusin

Das sind die Kandidaten von „Let’s Dance“ 2022

Schauspieler, Sängerin, Nachwuchspolitikerin – das Teilnehmer-Feld der 15. Staffel ist bunt gemischt. Auf die 14 Kandidaten warten jetzt anstrengende Wochen, in denen sie ihr tänzerisches Talent unter Beweis stellen müssen. Welche Promis an „Let’s Dance“ 2022 teilnehmen, seht ihr hier:

Das sind die Profitänzer von „Let’s Dance 2022

Längst dreht sich bei „Let’s Dance“ nicht mehr nur alles um die prominenten Teilnehmer. Die professionellen Tänzer und Tänzerinnen sind mittlerweile selbst zu Stars geworden. An ihrer Seite lernen die Kandidaten, sich auf dem RTL-Tanzparkett zu bewegen. Wer die Profitänzer von Staffel 15 sind, erfahrt ihr hier: