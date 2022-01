Riccardo Basile ist ein deutscher Fernsehmoderator, der seit 2017 als Sportmoderator für „Sky Deutschland“ arbeitet. Mit „Meine Geschichte, das Leben von...“ bekam er dort 2020 sogar seine eigene Sendung. Neben seiner Tätigkeit als Moderator hat er außerdem einen eigenen Podcast unter dem Namen „It’s a Matchday“. Des Weiteren wird er ab Feburar 2022 als Kandidat in der RTL-Show „Let’s Dance“ um den Titel „Dancing Star“ mittanzen.

Doch wie tickt Riccardo Basile eigentlich privat? Hat er eine Freundin? Und wie hoch ist sein Vermögen? Wir haben den Moderator genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Instagram-Account bis hin zu seinem eigenen Modelabel findet ihr hier.

Riccardo Basile Steckbrief: Größe, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu dem Fernsehmoderator im Überblick:

Name: Riccardo Basile

Riccardo Basile Beruf: Fernsehmoderator

Fernsehmoderator Geburtstag: 6. November 1991

6. November 1991 Alter: 30 Jahre

30 Jahre Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Größe: 1,80 m

1,80 m Geburtsort: Fulda

Fulda Wohnort: München

München Beziehungsstatus: Liiert mit Clea-Lacy Juhn

Liiert mit Clea-Lacy Juhn Kinder: Keine

Keine Instagram: riccardobasile

Riccardo Basile ist Kandidat bei „Let’s Dance“ 2022

Bisher hat der Fernsehmoderator Riccardo Basile den „Let’s Dance“-Stars der letzten Jahre beeindruckt vom Sofa zugeguckt – 2022 bringt er die Zuschauer hoffentlich selbst zum Staunen. Durch seine Teilnahme an der Tanzshow wird ein großer Traum für ihn wahr, denn er ist schon seit Jahren „ein riesiger Fan“. Und auch ohne Vorerfahrung hat der 30-Jährige nur ein Ziel: „Dancing Star“ 2022 zu werden. „Ich bin nicht der größte Tänzer, aber ich kann ganz schlecht verlieren und werde dem Erfolg alles unterordnen“, so Basile in einem Interview mit RTL.

Riccardo Basile: Freundin Clea-Lacy

Privat hat Riccardo Basile sein großes Glück bereits gefunden: Seit 2019 ist der Fernsehmoderator mit der Ex-„Bachelor“-Siegerin Clea-Lacy Juhn liiert und wohnt zusammen mit ihr in München. Laut „Bild“ sollen die beiden sich im November 2019 durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt haben. Für beide war es Liebe auf den ersten Blick, sodass es damals bereits nach 24 Stunden ihre ersten Partner-Tattoos gab.

Riccardo Basile: Moderator bei „Sky“

Nach dem Abitur arbeitete Riccardo Basile 2011 als freier Mitarbeiter in der Sportredaktion von „Sky Deutschland“. Bereits einige Jahre später stieg er dort Vollzeit ein. Seit August 2017 gehört der 30-Jährige neben Esther Sedlaczek, Britta Hofmann, Sebastian Hellmann und Michael Leopold zum „Sky“-Moderatoren-Team der Fußball-Bundesliga und „UEFA Champions League“. Außerdem ist Riccardo Basile seit 2018 Co-Moderator von Jörg Wontorra bei „Wontorra – der Fußball Talk“ auf „Sky Sport News“ und Filmemacher für die Rubrik „Goodlife“.

Mit „Meine Geschichte, das Leben von...“ bekam Riccardo Basile 2020 sogar seine eigene Sendung auf „Sky“, in der er Sportstars wie zum Beispiel Marco Reus und Dennis Schröder trifft, die ihm dann von ihrer Geschichte erzählen.

Riccardo Basile Podcast: „It’s a Matchday“

Seit 2020 haben Riccardo Basile und seine Freundin Clea-Lacy ihren eigenen Podcast unter dem Namen „It’s a Matchday“. In unregelmäßigen Abständen veröffentlichen sie hier Episoden über ihr Privatleben und über alles, was sie sonst noch so beschäftigt. In einem Instagram-Post über ihren Podcast erklärten die beiden, dass sie kein Blatt vor den Mund nehmen wollen und sich vor keinen Fragen scheuen werden.

Riccardo Basile: Eigenes Modelabel „BOLZR“

Neben dem Sport zählt auch die Mode zu Riccardo Basiles Leidenschaften, weshalb er 2016 sein eigenes Modelabel unter dem Namen „BOLZR“ gründete, welches er bis heute leitet. Außerdem arbeitet der Moderator als Brand Ambassador für Marken wie „L’Oréal“, „Breitling“ und „Panasonic“.

Riccardo Basile: Vermögen

Durch seine jahrelange Karriere als Fernsehmoderator und die Gründung eines eigenen Modelabels hat Riccardo Basile mit großer Wahrscheinlichkeit ein beachtliches Vermögen angehäuft. Offizielle Angaben zu der Höhe des Vermögens gibt es im Moment jedoch nicht. Sollten dazu Informationen veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.