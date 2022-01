Mike Singer ist ein deutscher Sänger und Songwriter. Seine bekanntesten Singles sind „Deja Vu“, „Bella Ciao“ und „Karma“. Im Jahr 2020 schaffte er es unter die Top 3 von „The Masked Singer“ und saß ein Jahr später als jüngster DSDS-Juror ever am Jurypult neben Dieter Bohlen. Jetzt wagt der 21-Jährige die nächste Herausforderung und schwingt das Tanzbein bei „Let’s Dance“ 2022.

Doch wer ist Mike Singer eigentlich? Was ist über ihn bekannt? Hat er eine Freundin? „The Voice Kids“, „Let’s Dance“, Wohnort, Instagram, Vermögen und Co. – alle Infos zum Sänger im Porträt.

Mike Singer Steckbrief: Alter, Instagram, Sternzeichen und Co.

Alle Fakten zu Mike Singer auf einen Blick:

Name: Mike Singer

Mike Singer Beruf: Sänger

Sänger Geburtstag: 20.01.2000

20.01.2000 Alter: 22

22 Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Geburtsort: Kehl, Baden-Württemberg

Kehl, Baden-Württemberg Größe: 179 cm

179 cm Wohnort: Baden-Baden

Baden-Baden Freundin: Sophie Marstatt

Sophie Marstatt Kinder: keine

keine Instagram: mikesinger

Mike Singer Biografie: Seine Musik-Karriere begann im Kinderzimmer

Mike Singer wuchs in Offenburg auf und entdeckte schon früh seine Liebe zur Musik. Eine CD des Sängers Chris Brown löste seine Karriere aus. Er sang den Song „With You“ und lud das Cover auf YouTube hoch. Das kam so gut an, dass er anfing, regelmäßig Cover ins Internet zu stellen.

Erste eigene Melodien und Texte entstanden in seinem Kinderzimmer, wo er sich ein kleines Musikstudio eingerichtet hatte. Im Jahr 2013 wagte er den Schritt ins Fernsehen und nahm an „The Voice Kids“ teil. Er kam in das Team von Lena Meyer-Landrut, schaffte es allerdings nicht ins Finale.

Doch das hinderte den jungen Mike Singer nicht am Weitermachen. Zwei Jahre später nahm er die Single „Nur mit Dir“ auf und hatte auch seine ersten Live-Auftritte. Mit 16 Jahren kam der Durchbruch für Mike, er unterschrieb einen Vertrag mit „Warner Music Group“. Sein erstes Album „Karma“ erschien Februar 2017. Mit seinen nächsten zwei Platten schaffte es der ambitionierte Sänger in den deutschen Album-Charts auf Platz 1. Im Jahr 2018 erschien „Deja Vu“ und nur ein Jahr später sein Album „Trip“.

Youtube Mike Singer mit seiner Single „Deja Vu“.

Mike Singer ist Kandidat bei „Let’s Dance“ 2022

Ciao Mikrofon, Hallo Tanzschuhe: Mike Singer ist Kandidat in der beliebten Tanzshow „Let's Dance" 2022. Mit 13 anderen Stars versucht er in Kürze auf dem Parkett zu überzeugen. Neben Amira Pocher, Bastian Bielendorfer und Caroline Bosbach wird Mike Singer ab dem 18. Februar 2022 um 20:15 Uhr auf RTL die Tanzschuhe schnüren. „Ich liebe Herausforderungen und mit Let's Dance habe ich auf jeden Fall eine ganz besondere. Tanzen ist für mich Neuland, aber ich bringe die Bühnenerfahrung mit. Ich hoffe, ich kann meine neuen Erfahrungen gut mit meinen alten kombinieren und freue mich schon sehr auf die kommende Staffel", so der Sänger über seine Teilnahme. Erfahrung in Sachen Paartanz hat der 21-Jährige nicht, doch die ein oder anderen Hip-Hop-Moves hat Mike auf alle Fälle in petto.

Mike Singer war in der Jury von DSDS

„Deutschland sucht den Superstar“-Staffel mit Pop-Titan Dieter Bohlen am Jury-Pult. Bei jüngste Juror ever bei DSDS. Der neuen Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ schaut der 21-Jährige skeptisch entgegen: „Wenn alle immer nur auf ihr Image achten und wollen, dass alles glatt läuft, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg für DSDS ist. Kann aber auch sein, dass es supercool läuft und gut bei den Zuschauern ankommt“, so Mike im Bild-Interview. Mike Singer saß 2021 bei der 18.-Staffel mit Pop-Titanam Jury-Pult. Bei DSDS 2022 ist der Sänger nicht wieder mit an Bord. Traurig mache ihn das aber nicht, im Gegenteil: „Traurig bin ich nicht. Ich bin happy, dass ich bei der letzten Staffel mit Dieter dabei war, es war eine tolle und inspirierende Zeit für mich“, erzählt er im „Gala“-Interview. Obwohl der Sänger nur eine Staffel Teil der Jury war, mauserte er sich schnell zum Fan-Liebling und war derever bei. Der neuen Jury vonschaut der 21-Jährige skeptisch entgegen: „Wenn alle immer nur auf ihr Image achten und wollen, dass alles glatt läuft, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg fürist. Kann aber auch sein, dass es supercool läuft und gut bei den Zuschauern ankommt“, so Mike im Bild-Interview.

Mike Singer war Wuschel bei „The Masked Singer“

Mike Singer nahm im Jahr 2020 an „The Masked Singer“ teil. Dort sang er sich in die Herzen der Zuschauer und schaffte es bis ins Finale. Woche für Woche sang er immer dienstags in seinem fantasievollen Ganzkörperkostüm dem Wuschel. Als letztes ging Mike Singer seinen Zuschauern mit „Naked“ von James Arthur unter die Haut. Für ihn endete „The Masked Singer“ als Zweitplatzierter. Der App zufolge trug Mike in der Staffel das beliebteste Kostüm der Show.

Mike Singer: Freundin und Kinder-Planung

Schon länger wurde gerätselt, ob Sophie Marstatt die Freundin von Mike Singer ist. Doch seit August 2021 ist es offiziell. Auf seinem Instagram-Account postete der Sänger ein Bild mit seiner Liebsten im Arm. Gerüchten zufolge sollen die beiden schon vor der Bekanntmachung eine zweijährige Beziehung geführt haben. Seit sie mit ihrer Partnerschaft an die Öffentlichkeit gegangen sind, posten die beiden ein Bild nach dem anderen auf Social Media. Inzwischen wohnen die Turteltauben auch zusammen und haben gemeinsam mehrere Katzen.

Kinder haben die beiden keine – noch nicht. Denn in einer Instagram-Fragerunde antwortete der Sänger einmal auf die Frage, ob er Kinder möchte: „Ja, einer meiner größten Wünsche!“

Mike Singer: Instagram

Online wuchs die Fan-Gemeinde von Mike Singer rasant. Heute kann der Sänger 1,5 Millionen Follower (Stand 18.01.2022) auf Instagram zählen. Auf der Social-Media-Plattform teilt er seine Songs, Bilder von sich selbst und gewährt seinen Fans auch private Einblicke in seine Beziehung mit Freundin Sophie Marstatt. Mit seiner riesigen Fanbase, den „Mikinators“, zählt er zu den einflussreichsten Social-Media-Influencern Deutschlands.

Mike Singer: Vermögen

Doch wie viel Geld hat der junge Sänger? Wie hoch das Vermögen von Mike Singer ist, kann nicht genau gesagt werden. Verschiedenen Online-Ressourcen zufolge wird es auf ungefähr 100.000 bis 300.000 Euro geschätzt.