Deutschland sucht wieder einen Superstar: Die Castingshow DSDS geht 2022 auf RTL in die nächste Runde. Schon viele Talente sind in den letzten zwei Jahrzehnten diesen Weg gegangen, 18 Gewinner hat die Show bislang hervorgebracht. Mit einer neuen Jury, neuen Kandidaten und neuen Ideen erfindet sich das Format neu und geht im kommenden Jahr mit einem frischen Konzept an den Start.

Sendetermine, Sendezeit, Stream, Jury, Casting – was bisher zu Staffel 19 bekannt ist, erfahrt ihr hier.

DSDS 2022: Start

Ein Starttermin von „Deutschland sucht den Superstar“ 2022 wurde von RTL bislang noch nicht bekannt gegeben. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die ersten Folgen Anfang des Jahres ausgestrahlt werden. Die 18. Staffel von DSDS lief beispielsweise im Januar über die Bildschirme. Sobald der Sender genauere Informationen zum Start bekannt gibt, findet ihr sie hier.

DSDS 2022: Sendetermine und Sendezeit

Da der Start von DSDS noch nicht bekannt ist, stehen dementsprechend momentan auch noch keine Sendetermine und Sendezeiten fest.

Es ist aber wahrscheinlich, dass die Castings wie in den vergangenen Staffeln immer dienstags und samstags ab 20:15 Uhr und die Liveshows immer samstags ab 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.

DSDS 2022: Stream und Wiederholung

„Deutschland sucht den Superstar" 2022 wird auch als Stream verfügbar sein, die Folgen von Staffel 18 konnten über den Streamingsdienst TVNOW verfolgt werden. Die Folgen standen dort auch im Nachhinein noch als Wiederholung zur Verfügung.

DSDS 2022: Neue Jury ohne Dieter Bohlen

Wie bereits bekannt ist, hat RTL den Pop-Titan Dieter Bohlen im März aus der Jury geworfen. Nach fast zwei Jahrzehnten war Schluss für den Chef-Juror. Laut „Bild“ soll Florian Silbereisen ihn als Chef-Juror ersetzen. Angeblich sind der 39-jährige Schlagerstar und RTL bereits in der Verhandlungsphase. Mehr dazu erfahrt ihr in folgendem Artikel:

DSDS 2022: Offenes Casting

Die Termine für die offenen Castings stehen bereits fest, jeder mit Talent und der Leidenschaft zum Singen kann zum Casting antreten. Zudem gibt es dieses Jahr wieder die Möglichkeit das Casting online in vertrauter Umgebung mitzumachen. Das sind die Termine für die offenen Castings für DSDS 2022: