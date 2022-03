Für die Kandidaten von „Deutschland sucht dem Superstar“ 2022 rückt der Traum von der großen Bühne wieder ein Stück näher. Auf die Castings folgt der Recall. Für die Top 25 geht es in Apulien um den Einzug in die Live-Shows. Drei der Teilnehmer haben eine Goldene CD erhalten und sind direkt in den Auslandsrecall gekommen. Die besten Sängerinnen und Sänger müssen die Jury nun weiterhin von sich und ihrem Gesangstalent überzeugen.

Wer darf weiter vom Titel „Superstar“ träumen? Wer sind die Teilnehmer von DSDS 2022? Wir stellen euch alle Kandidaten von Staffel 19 im Überblick vor.

DSDS 2022: Wer ist weiter? – Die Kandidaten im Recall

Zehn Folgen lang hat die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ die verschiedensten gesanglichen Darbietungen gehört. Danach hat sich die Spreu vom Weizen getrennt – die Top 25 steht fest. Für die besten Sängerinnen und Sänger geht es in den K.o.-Runden um den Einzug in die Live-Shows. Diese Kandidaten sind im Recall in Italien zu sehen:

Wir stellen euch alle Teilnehmer ab dem Recall samt Bilder vor.

Abigail „Abi“ Campos

Abigail „Abi“ Campos hat mit der Goldenen CD von hat mit dervon Florian Silbereisen direkt den Sprung zum Recall geschafft. Sie überzeugte mit „Anyone“ von Demi Lovato. Die 18-jährige Schülerin aus Leipzig hat multikulturelle Wurzeln, ihre Eltern stammen aus der Dominikanischen Republik und Chile. Sie kann bereits einiges an Erfahrung vorweisen: als Background-Sängerin für Helene Fischer etwa und als Teil eines Gospelchors. Außerdem war sie schon mit Star-Geiger Andre Rieu auf Tour.

Abigail Campos ist in der Top 25 bei „Deutschland sucht den Superstar“. Sie hat eine Goldene CD erhalten.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Emine Knapczyk

Emine Knapczyk beim Casting, dass er ihr die Goldene CD gab. Die 19-Jährige macht eine Ausbildung zur Hotelkauffrau und lebt in Berlin. Mit ihrer Teilnahme an „Deutschland sucht den Superstar“ möchte sie einen wichtigen Schritt auf die Showbühne wagen. Neben ihrem Showtalent ist sie auch sportlich sehr aktiv und hat bereits viel getanzt – von Ballett über Flamenco hin zu Eiskunstlauf. Beim Casting trat sie mit dem Song „Creep“ von Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox feat. Haley Reinhart vor die Jury. Toby Gad war so begeistert vonbeim Casting, dass er ihr diegab. Die 19-Jährige macht eine Ausbildung zur Hotelkauffrau und lebt in Berlin. Mit ihrer Teilnahme an „Deutschland sucht den Superstar“ möchte sie einen wichtigen Schritt auf die Showbühne wagen. Neben ihrem Showtalent ist sie auch sportlich sehr aktiv und hat bereits viel getanzt – von Ballett über Flamenco hin zu Eiskunstlauf. Beim Casting trat sie mit dem Song „Creep“ von Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox feat. Haley Reinhart vor die Jury.

Emine Knapczyk ist in der Top 25 bei „Deutschland sucht den Superstar“. Sie hat eine Goldene CD erhalten.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Domenico Tarantino

Domenico Tarantino überzeugte Jurorin Goldene CD erhielt. „Die Musik gab mir schon so oft die Möglichkeit, Erlebtes durch bestimmte Songs nachzuempfinden und so Schmerz und Trauer besser verarbeiten zu können“, beschreibt der 24-jährige Bankkaufmann aus Hamburg den Stellenwert der Musik in seinem Leben. Als Sänger hat er sich bereits in Hamburgs Karaoke-Bar einen Namen gemacht. überzeugte Jurorin Ilse DeLange im Casting so von sich, dass er nach seinem Auftritt mit dem Song „Bruises“ von Lewis Capaldi dieerhielt. „Die Musik gab mir schon so oft die Möglichkeit, Erlebtes durch bestimmte Songs nachzuempfinden und so Schmerz und Trauer besser verarbeiten zu können“, beschreibt der 24-jährige Bankkaufmann aus Hamburg den Stellenwert der Musik in seinem Leben. Als Sänger hat er sich bereits in Hamburgs Karaoke-Bar einen Namen gemacht.

Domenico Tarantino ist in der Top 25 bei „Deutschland sucht den Superstar“. Er hat eine Goldene CD erhalten.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Gianni Laffontien

Der 17-jährige Gianni Laffontien aus Hiddenhausen ist Artist und stammt aus einer großen Zirkusfamilie. Sein Traum ist es, irgendwann gemeinsam mit seinem älteren Bruder Harry auf einer großen Bühne Musik zu machen. Erste Erfahrung konnte er 2012 bereits bei „DSDS Kids“ sammeln.

Harry Marcello Laffontien

Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder tritt Harry Marcello Laffontien vor die Jury. Der 21-Jährige kommt ebenfalls aus Hiddenhausen und ist Artist. Mit dem Singen hat er erst vor zwei Jahren angefangen, liebt Oldies und spielt verschiedene Instrumente.

Melissa Mantzoukis

Melissa Mantzoukis ist derzeit Bank-Azubine und hat georgische und griechische Wurzel. Die 18-Jährigr lebt in Ingolstadt und war schon als Kind musikalisch. Sie hat lange Klavierunterricht genommen und tanzt gerne. Ihr Ziel: ihrem Idol Beyoncé gesanglich und in Sachen Bühnenpräsenz so nah wie möglich zu kommen.

Charline Rausch, Melissa Turan und Lisa Hettinger treten auf beim Recall in Apulien.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Luisa Santos de Jesus

„Mach all das, was du machen willst – nur schade niemandem dabei!“, so lautet das Lebensmotto von Luisa Santos de Jesus. Die 20-Jährige kommt aus Bremen und macht eine Ausbildung zur Friseurin. Bühnenerfahrung im TV hat sie bereits als Kind bei „Das Supertalent“ sammeln können.

Anne-Sophie Kieseler

Anne-Sophie Kieseler aus Lichtenhagen Dorf ist eine echte Country-Liebhaberin und möchte irgendwann einmal eine Weile in Nashville in den USA leben. Im Jurycasting performte die 28-jährige Lehramtsstudentin „Changes“ von Ilse DeLange.

Julia Haß

Die 20-jährige Julia Haß schreibt eigene Songs und trat im Casting mit „Dreh mich“ vor die Jury. Die Studentin arbeitet nebenbei als Verkäuferin und möchte ihr Temperament bei DSDS auf die Bühne bringen. „Ich habe das Gefühl, dass ich und die Musik eins werden – und alles andere um mich rum wird vergessen!"

Abi Faizan

Abdul „Abi“ Faizan aus Koblenz hat eine bewegte Jugend hinter sich: Auf der Flucht aus seiner Heimat Afghanistan vor einigen Jahren verlor er seine Eltern aus den Augen. Sie sind auch ein Grund für seinen Auftritt bei DSDS – er hofft endlich sie wiederzufinden. Neben der Musik absolviert der 20-Jährige eine Ausbildung zum Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik.

Abi Faizan, Arian Golic und Dominik Simmen sind unter den Top 25.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Raphaela Spirydowicz

Raphaela Spirydowicz ist Modejournalistin und wohnt in Augsburg. Die 28-Jährige will sich in Zukunft mehr auf Musik konzentrieren. Beim Jury-Casting haben ihre lila Glücksschuhe selbiges gebracht, wodurch sie sich über den Einzug in den Recall freuen durfte.

Daniel Muhadzeri

Daniel Muhadzeri hält sich selbst für einen der besten Barber Österreichs. Beim Casting kämpfte der Wiener allerdings mit seinen Nerven. Der 26-jährige Barbier konnte die Jury dennoch mit seiner Stimme von sich überzeugen.

Giorgia Borzellino

Giorgia Borzellino aus Mannheim trat zusammen mit ihrer Schwester Daria vor die Jury. Die gebürtige Italienerin schwimmt gerne gegen den Strom und liebt Tattoos. Wenn sie nicht singt, arbeitet die 23-Jährige als Verkäuferin.

Mechito

Mechito ist 30 Jahre alt und kommt aus München, wo er als Gastronom tätig ist. Er hat bereits mehrere Songs veröffentlicht. Nach der Flucht aus seinem Heimatland fand er in Deutschland schnell Anschluss. Er hat die Jury mit seinem selbst komponierten Rap-Song „Heimat“ beeindruckt.

Julia Haß, „Mechito“ und Luisa Santos de Jesus gehören zur Top 25 von DSDS 2022.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Tizian Hugo

Tizian Hugo ist 22 Jahre alt und kommt aus Freiburg. Dort arbeitet er als Einzehlhandelskaufmann. „Ich möchte die Leute mit meiner Musik inspirieren und packen, ihnen das Gefühl geben, dass ich ihnen mit meiner Musik beistehen werde - egal welche Phase sie durchleben“, lautete seine Botschaft.

Amber van den Elzen

Amber van den Elzen aus Gemert (Niederlande) ist 20 Jahre als und studiert Marketing Management. In der Vergangenheit hat sie viel Hip-Hop getanzt und sagt, sie sei nie „grumpy“ drauf und immer guter Laune. Im DSDS-Casting geht sie es ihrer Schwester Laura gleichtun, die im Jahr 2016 Zweite bei „Deutschland sucht den Superstar“ wurde.

Anna Rückemann

„Ich habe zwei Bühnen in meinem Leben: Die Musik und die Arbeit", sagt die Anna Rückemann aus Mannheim. Die 29-Jährige trägt in ihrem Job als Anästhesie- und Intensivkrankenschwester eine große Verantwortung. Darum ist es für sie auch wichtig in der Freizeit einen Ausgleich in der Musik zu finden.

Raphaela Spirydowicz, Anne-Sophie Kieseler und Anna Rückemann treten auf beim Recall in Apulien.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Tina Umbricht

Tina Umbricht kommt aus Gränichen in der Schweiz und arbeitet als Radiomoderatorin und Freelancer. Die 23-Jährige hat schon 2015 bei „Deutschland sucht den Superstar“ und 2020 bei „The Voice of Switzerland“ teilgenommen. Das bedeutet, sie weiß, was es heißt, vor einer Jury zu stehen.

Barto Michalek

Bartlomiej „Barto“ Michalek trat im Casting mit „House of the Rising Sun“ vor die Jury. Der 25-Jährige arbeitet als Ankleider im Stuttgarter Staatstheater und kommt aus Wernau. Neben der Musik gehören Eiskunstlaufen und Nähen zu seinen Hobbies.

Lisa Hettinger

Lisa Hettinger aus Wincheringen liebt es, auf der Bühne zu stehen. Die 20-jährige Lehramtsstudentin spielte mit ihrer Band bereits Konzerte, hatte Auftritte auf Hochzeiten, nahm Gesangsunterricht und hat viele Jahre in einem Chor gesungen – außerdem spielt sie Querflöte oder Klavier.

Arian Golic

Arian Golic aus Buchen bezeichnet sich gern als Landjunge aus dem Odenwald. „Das neue DSDS-Konzept hat mich überzeugt. Als Person bin ich facettenreich, strahle von innen heraus und stehe für Veränderung - dieses Jahr ist das richtige für mich“, sagt der 26-Jährige Kundenberater.

Din Omerhodzic

Din Omerhodzic ist 24 Jahre alt und kommt aus Frankfurt am Main. Seine Leidenschaft zur Musik entdeckte er schon früh und eine Musikkarriere ist auch der Plan A des Medizinstudenten. Den ersten Schritt möchte er bei „Deutschland sucht den Superstar“ machen, wo er mit „Beggin'“ von Måneskin die Jury überzeugen konnte.

Gianni Laffontien, Din Omerhodzic, Harry Marcello Laffontien und Domenico Tarantino sind unter der Top 25 bei DSDS 2022.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Dominik Simmen

Dominik Simmen ist 23 Jahre alt und kommt aus Kiel. Derzeit studiert er Psychologie und hat sich der harten Rockmusik verschrieben. Er singt als Frontman in der Band Baltique. „Mich reizt es, mit meiner Musik eine neue Schiene in die Sendung zu bringen. Ich gewinne DSDS, weil ich die Jury richtig zum Rocken bringe“, so der Kandidat.

Melissa Turan

Melissa Turan aus Wiesloch arbeitet als Kosmetikerin. Die 24-jährige lebt nach dem Motto „No risk, no fun – Leben am Limit!” und ist eine echte Stimmungskanone. Das lebt sie gerne auf der Bühne aus und hat auch schon eigene Songs veröffentlicht und dazu Musikvideos produziert.

Charline Rausch

Charline Rausch aus Koblenz singt nicht nur offen und selbstbewusst, sondern rappt auch. Die ausgebildete Kauffrau tanzt außerdem gerne in ihrer Freizeit. „Durch Musik fühle ich mich frei und kann alle meine Lasten ablegen. Musik ist sehr viel für mich, weil es sie für jeden Gefühlsbereich und für jede Lebenssituation gibt. Doch es ist schon schwer, sich als Rapperin zu behaupten – es ist eben schon ein Männer-Ding“, sagt die 24-Jährige.