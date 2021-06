Das Jury-Aus von Dieter Bohlen bei „Deutschland sucht den Superstar“ sorgte im März für große Schlagzeilen. RTL hatte für DSDS 2022 eine ganz neue Jury angekündigt. Danach wurde eifrig spekuliert, wer die Nachfolger des Poptitans und seiner Kollegen werden. Jetzt hat der Sender das Geheimnis gelüftet und die drei neuen Juroren bekanntgegeben.

Wer geht in Staffel 19 auf die Suche nach dem nächsten Superstar Deutschlands? Wir haben euch die neue Jury von DSDS im Überblick.

Florian Silbereisen wird Bohlen-Nachfolger bei DSDS

Die „Bild“ hatte es schon gewittert, jetzt ist es Gewissheit: Florian Silbereisen ersetzt Dieter Bohlen als Chefjuror bei DSDS. Der Schlagerstar ist aus dem deutschen Showgeschäft nicht mehr wegzudenken. Gold, Platin, mehrere Nummer-1-Alben und -Hits sowie diverse TV-Shows sprechen für sich. 2020 saß Silbereisen bereits als Gast-Juror in drei Liveshows von DSDS, jetzt übernimmt der Showmaster das Ruder in der Jury dauerhaft.

Wie tickt Florian Silbereisen privat? Hat er nach Helene Fischer wieder eine Freundin? Ausführliche Infos zum Schlagerstar bekommt ihr in seinem Porträt:

DSDS Jury 2022 mit Ilse DeLange

Die zweite im neuen Jury-Bunde ist Ilse DeLange. Die Holländerin wurde in Deutschland vor allem durch ihre Teilnahme am ESC 2019 bekannt. Mit ihrer Band The Common Linnets schaffte sie es mit dem Song „Calm After The Storm“ auf Platz zwei. Seither ist die 44-Jährige regelmäßig im deutschen TV zu sehen. 2020 nahm sie beispielsweise an „Sing meinen Song“ teil, im Frühjahr war sie Kandidatin bei „Let’s Dance“ 2021.

Toby Gad ist neuer Juror bei DSDS

Seinen Namen kennen vermutlich die wenigstens DSDS-Zuschauer, doch die Lieder, die er produziert hat, umso mehr: Toby Gad zählt zu den erfolgreichsten Musikproduzenten der Welt und komplettiert die DSDS Jury 2022. „All of Me“ oder „If I Were A Boy“ – er hat Künstler wie John Legend, Beyoncé, Madonna und Selena Gomez zu großen Hits verholfen und zählt einige Grammys. Der gebürtige Münchner lebt und arbeitet seit 2000 in den USA. Jetzt kehrt er für seinen Jury-Job zumindest zeitweise nach Deutschland zurück.

Warum ist Dieter Bohlen nicht mehr bei DSDS?

Seine fiesen Sprüche waren legendär, doch darauf müssen die Fans von Dieter Bohlen in Zukunft bei DSDS verzichten. Sein Jury-Aus kam im März 2021 völlig überraschend. Schnell wurde klar, dass diese Entscheidung nicht in beidseitigem Einverständnis gefällt worden war. Wie Bohlen auf die Nachricht reagierte, lest ihr hier: