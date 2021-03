Überraschende News von Dieter Bohlen – oder „hammermäßige“, wie er vermutlich sagen würde: Der Poptitan hört bei „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“ auf. Das hat RTL am Donnerstagmittag mitgeteilt. Demnach wird Dieter Bohlen im Finale der aktuellen DSDS-Staffel am 3. April zum letzten Mal als Jury-Mitglied zu sehen sein.

Nach fast 20 Jahren mit Bohlen als Chefjuror bei DSDS kündigt RTL jetzt eine komplett neu besetzten Jury für 2022 an und verspricht „starke Nachfolger“. Auch bei „Das Supertalent“ wird es im Herbst 2021 eine neue Jury-Besetzung geben.

„Wir bedanken uns ausdrücklich bei der aktuellen Jury und insbesondere bei Dieter Bohlen als langjährigem Chefjuror. Mit klaren Urteilen und feinem Gespür für musikalischen Mainstream im allerbesten Sinne ist er maßgeblich am langjährigen Erfolg beider Shows beteiligt. Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Erfolge ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung“, begründet RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm diese Entscheidung. Geschäftsführer Henning Tewes ergänzt: „Mit einer komplett neuen Jury wird DSDS frische Impulse setzen, um musikalische Talente und Millionen Zuschauer neu zu inspirieren und zu begeistern.“

Was aber auffällt: Kurz nach dem Bekanntwerden seines Jury-Ausstiegs werden auf seinem Profil. Innerhalb von kurzer Zeit ging die Post-Anzahl von mindestestenrunter. Frühere Posts zu DSDS fehlen. Das letzte Foto in Bezug auf „Deutschland sucht den Superstar“ ist vom 19.09.2020 gemeinsam mit Mike Singer. Zufall? Oder kam es zwischen den Verantwortlichen und Bohlen zum Streit? Das werden wir vielleicht noch erfahren, wenn sich der Poptitan zu Wort meldet...

Seitsitzt Dieter Bohlen in der Jury der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Die aktuelle 18. Staffel mit denundwird seine letzte sein. In diesem Jahr sorgte die DSDS Jury bereits für größere Schlagzeilen , nachdem der ursprünglich engagierte Michael Wendler ausgestiegen war. Wer in der neuen Staffel imdie Jury bildet, will RTL rechtzeitig vor dem Start verkünden.