Am Samstag, 27.03.2021, geht „Deutschland sucht den Superstar“ mit der ersten Liveshow weiter. Im Halbfinale werden die verbliebenen neun Kandidaten dann versuchen, die Jury von ihrer Tauglichkeit als „Deutschland’s Superstar“ zu überzeugen.

Doch mit der Jury hat RTL in dieser Staffel so seine Probleme, denn nachdem lange Ex-Juror Michael Wendler für Furore gesorgt hatte, verkündete der Sender kürzlich die überraschende Nachricht: Das wird die letzte Staffel mit Dieter Bohlen bei DSDS sein. Und damit nicht genug: Auch in dieser Staffel wird der Poptitan nicht mehr zu sehen sein. Krankheitsbedingt hat er sein vorzeitiges Aus verkündet. Vertreten wird Bohlen von niemand geringerem als Star-Moderator Thomas Gottschalk.

Wer in der DSDS Jury 2021 sitzt, die Hintergründe zu Michael Wendler und natürlich die News zu Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk findet ihr hier.

Dieter Bohlen Jury: Warum ist Dieter Bohlen bei DSDS raus?

Ab der kommenden DSDS-Staffel, die Anfang 2022 ausgestrahlt wird, wird es eine komplett neue Jury bei „Deutschland sucht den Superstar“ geben. Nach fast 20 Jahren übergibt Dieter Bohlen das Kommando am Jury-Pult an starke Nachfolger, heißt es in der offiziellen RTL-Mitteilung. „Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Erfolge ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung“, erklärt RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm.

Doch Dieter Bohlen ist schon jetzt nicht mehr Jury-Mitglied. Wie RTL mitteilt, werden Maite Kelly und Mike Singer die beiden letzten Folgen der aktuellen Staffel ohne Dieter Bohlen bestreiten. Dieser musste nämlich „krankheitsbedingt kurzfristig“ absagen, so heißt es jedenfalls in einem Statement des Senders. „Wir bedauern Dieters krankheitsbedingte Absage sehr und wünschen ihm alles Gute und eine schnelle Genesung. Die neun Final-Teilnehmer müssen jetzt ohne Dieters Begleitung um den Sieg singen“, so RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm.

Thomas Gottschalk statt Dieter Bohlen bei den Live-Shows

Eine Vertretung für den spontan erkrankte Dieter Bohlen ist auch schon gefunden: Mit Thomas Gottschalk wird der wohl bekannteste Moderator Deutschlands einspringen. „RTL hat mich gefragt und ich habe spontan zugesagt. Erstens lässt ein Titan den anderen nicht hängen und zweitens hatte ich nichts Besseres vor. Die Kandidaten, die es bis hierher geschafft haben, können alle toll singen, und die Entscheidung liegt eh beim Publikum. Ich kann also nichts falsch machen“, so Gottschalk.

Michael Wendler bei DSDS 2021 ganz rausgeschnitten

KZ zu vergleichen, brachte schließlich das Fass zum Überlaufen. Nach einer solchen Äußerung RTL letztendlich dazu entschieden, den Schlagersänger aus allen weiteren Folgen von DSDS 2021 rauszuschneiden. Zu Beginn der Ausstrahlung von DSDS 2021 sorgte dagegen Michael Wendler für Schlagzeilen und Aufregung. Die Corona-Maßnahmen in Deutschland mit einemzu vergleichen, brachte schließlich das Fass zum Überlaufen. Nach einer solchen Äußerung Michael Wendlers auf Telegramm am Tag der ersten Ausstrahlung hat sichletztendlich dazu entschieden, den Schlagersänger aus allen weiteren Folgen vonrauszuschneiden.

„RTL distanziert sich klar und eindeutig von den aktuellen Äußerungen Michael Wendlers, in denen er die gestern festgelegten Lockdown-Maßnahmen zum Schutz von Menschenleben inmitten der Corona-Pandemie nun in national-sozialistischen Kontext setzt“, hieß es in einer Erklärung des Senders. RTL werde mit einer Unterhaltungsshow nicht die Bühne für Menschen sein, die ihrerseits Spaltung und Verharmlosung propagieren, so Geschäftsführer Jörg Graf. Wendler selbst räumte auf Instagram eine solche Aussage ein, angeblich sei „KZ“ jedoch eine Abkürzung für „Krisen Zentrum“ gewesen: „Ich weise alle Vorwürfe von Antisemitismus von mir“, heißt es in seiner Klarstellung, die er in einer Story postete. „Mit der von mir verwendeten Abkürzung ‚KZ’ in meinem Bericht war zu keiner Zeit Konzentrationslager gemeint!“

Youtube DSDS 2021 – Wie Wendler rausgeschnitten wurde

Michael Wendler schießt gegen RTL und Oliver Pocher

In der ersten Folge der Castingshow hatte RTL den Wendler noch ordentlich aufs Korn genommen, zeigte seine Kommentare im Schnelldurchlauf und machte den Schlagersänger auf sämtliche Weise lächerlich. Ab Folge 2 ist er rausgeschnitten oder nur verpixelt zu sehen. Laut „Bild“ hat RTL dadurch eine große Summe in den Sand gesetzt: 350.000 Euro sollen demnach für die Katz’ gewesen sein.

Wendler äußerte sich in einer Instagram-Story zu dem Vorgehen des Senders: „RTL hat sich mit dieser Aktion ins eigene Knie geschossen und jegliche Glaubwürdigkeit verloren“, so Wendler, der die Ausstrahlung der neuen Staffel in Florida verfolgte. Das Verhalten von RTL gleiche einer Zensur. „Diese Zensur meiner Person stellt sich gegen die eigenen Prinzipien des Senders“, wetterte er weiter.

Wendler schießt weiter gegen RTL – und jetzt auch gegen Oliver Pocher.

© Foto: instagram.com/wendler.michael

In einer späteren Story, die er am Tag der dritten Folge veröffentlichte, schoss er dann gegen Oliver Pocher: „Nach den Prinzipien von RTL dürfte Oliver Pocher dort ja nicht mehr lange arbeiten“, schrieb er zu einem Foto des Comedians, das er außerdem mit den großgeschriebenen Worten „Pocher, Lügner, Hetzer, Mobber, dumm“ versah. RTL sei verantwortungslos, wenn dieser Mobber weiterhin eine Plattform bekäme.

Dieter Bohlen verkündet finale Jury 2021

Wenige Tage nach den ersten Schlagzeilen um Michael Wendlers Ausstieg hatte sich Chef-Juror Bohlen selbst via Instagram-Video zu Wort gemeldet und mit den Spekulationen um die DSDS Jury 2021 aufgeräumt. „Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Es gibt eine Entscheidung bezüglich der Jury: Wir machen zu dritt weiter“, erklärte er seinen Followern. Zwischen den Juroren herrsche „die perfekte Harmonie“, man sei zusammengewachsen. Daher hätten alle gemeinsam entschieden, zu dritt weiterzumachen. RTL selbst distanzierte sich nach dem „befremdlichen Instagram-Video“ ebenfalls öffentlich von dem Sänger.

Mike Singer ist jüngster DSDS-Juror aller Zeiten

Deutschland sucht den Superstar“. Der 20-Jährige wird der jüngste Juror in der DSDS-Geschichte sein. Nicht für Ärger, sondern für eine echte DSDS-Premiere sorgt Mike Singer. Der Teenie-Star ist ebenfalls neu in der Jury von „“. Der 20-Jährige wird der jüngste Juror in der DSDS-Geschichte sein.

Mike Singer freute sich vorab sehr auf seine neue Aufgabe: „Ich fühle mich sehr geehrt in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen. Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde. Ich freue mich sehr auf die Kandidaten und meinen neuen Job.“

Seit seinem 12. Lebensjahr konzentrierte sich der Offenburger mit russischen Wurzeln auf die Musik. Mike Singer produzierte und schrieb Songs, die er ins Netz stellte, wo er sich schnell eine große Fangemeinde aufbaute. 2012 wurde er mit einem Coversong auf YouTube quasi über Nacht zum Star. Mittlerweile hat er drei Alben bei Warner Music veröffentlicht, die alle auf dem 1. Platz der deutschen Albumcharts landeten. Außerdem hat er bereits verschiedene internationale Preise gewonnen und bei „The Masked Singer“ teilgenommen.

Maite Kelly macht die neue DSDS Jury komplett

Ihr Engagement in der Jury galt bereits im Vorfeld als sicher: Maite Kelly nimmt in der neuen Staffel ebenfalls neben Pop-Titan Bohlen Platz. Die 40-Jährige ist mit der Kelly Family groß geworden, kennt das Business von klein auf.

„Als RTL mich fragte, ob ich mich in der Jury von DSDS mit Dieter Bohlen und Co. auf die Suche nach Deutschlands Superstar 2021 machen möchte... spürte ich, ja! Ja, ich möchte dieses Abenteuer mit euch erleben“, so Kelly vorab über ihren neuen Juroren-Job. Ihre Hoffnung: „In der kommenden Staffel möchte ich Teil eines Teams sein, das einen Rohdiamanten findet und ihm die große Bühne ermöglicht. Es ist eine schöne Herausforderung, mein Know-how weitergeben und teilen zu können, damit ein strahlender Stern aufgehen kann.“