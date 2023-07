Mathias Mester ist mehrfacher Welt- und Europameister sowie Paralympics-Silbermedaillengewinner. Als kleinwüchsiger Leistungssportler hat er in seinem jungen Leben bereits jede Menge erreicht und sich einen echten Namen gemacht. Der deutschen TV-Landschaft wurde der Sportler durch seine Teilnahme an „Let’s Dance“ 2022 bekannt. Dort kämpfte er an der Seite von Renata Lusin um den Sieg und den Titel.

Wie tickt der Sportler eigentlich privat? Hat er Frau und Kinder? Und worum geht es in seinem Buch? Alles über Instagram, Familie und seinen Lebenslauf erfahrt ihr hier.

Mathias Mester im Steckbrief

Hier findet ihr alle Fakten rund um den Para-Sportler im Überblick:

Name : Mathias Mester

: Mathias Mester Geburtstag : 15. September 1986

: 15. September 1986 Geburtsort: Münster

Münster Größe : 1,42 Meter

: 1,42 Meter Sportart : Leichtathletik (Speerwurf, Kugelstoßen)

: Leichtathletik (Speerwurf, Kugelstoßen) Beruf : Bürokaufmann

: Bürokaufmann Ausbildung : Bürokaufmann, Bauzeichner

: Bürokaufmann, Bauzeichner Familienstand : unbekannt

: unbekannt Schwester: Lynn Julia Mester

Lynn Julia Mester Instagram: mathiasmester

Mathias Mester nimmt an „Jetzt knallt’s – Die Show mit dem Bäng-Moment“ teil

RTL lässt es mit der neuen Gameshow „Jetzt knallt’s – Die Show mit dem Bäng-Moment“ ordentlich krachen. Das Konzept der Sendung ist simpel: Während es in völlig unberechenbaren Spielen kracht, explodiert und reißt, was das Zeug hält, müssen prominente Kandidaten und Kandidatinnen herausfinden, wann genau der sogenannte „Moment der Entscheidung“ oder „Knalleffekt“ eintritt. Der Twist dabei: Sie wissen nie, wann dieser Moment in jeder Challenge eintritt, müssen aber so nah wie möglich an ihn herankommen, denn wer den spielentscheidenden „Jetzt knallt’s-Moment“ überschreitet, verliert. Mathias Mester rät in der Gameshow als Team Captain mit den anderen prominenten Rateteams um die Wette.

Mathias Mester war bei „Let’s Dance“ 2022

Der ehemalige Leichtathlet hat in seinem Leben schon viel erreicht. Auch bei „Let’s Dance“ 2022 wagte er sich aufs Parkett und schaffte es gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin ins Finale. Zwar ist der Kleinwüchsige gerade einmal 1,42 Meter groß, doch eines war ihm bei der Teilnahme an der RTL-Sendung wichtig: „Ich möchte auf Augenhöhe tanzen.“

Mathias Mester Eltern: Was ist über seinen Vater und seine Mutter bekannt?

Viele Fans, die Mathias Mester bei „Let’s Dance“ 2022 tanzen gesehen haben, fragten sich, wer die Eltern des ersten kleinwüchsigen Kandidaten der Show sind. Viel ist über seine Mutter und seinen Vater nicht bekannt. Im „Westfalen Spiegel“-Interview verriet er lediglich, dass er aus einer Fußballfamilie kommt und dass sein Vater recht hochgespielt hat. Über seine Mutter ist nichts bekannt.

Hat Mathias Mester eine Frau und Kinder?

Der Leichtathlet hält seine Familie größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Ob es aktuell eine Frau an seiner Seite gibt und ob er Kinder hat, ist nicht bekannt.

Mathias Mester: Weltmeister und Paralympics-Teilnehmer

Sportlich gesehen nahm Mathias Mesters Leichtathletik-Karriere in seiner Heimatstadt Coesfeld seinen Anfang. Später wechselte der Kleinwüchsige zu Bayer 04 Leverkusen. 2005 wurde er mit 18 Jahren Deutscher Meister im Kugelstoßen, Diskus- und Speerwurf. In den folgenden Jahren konnte er national diverse Titel in diesen Disziplinen gewinnen.

Auf internationaler Bühne holte sich Mester 2006 bei Weltmeisterschaften im Speerwurf seinen ersten Titel. Bei den Sommer-Paralympics 2008 in Peking gewann er die Silbermedaille im Kugelstoßen, 2012 wurde er Siebter und 2016 Fünfter im Speerwurf bei den Paralympics. Aufgrund von langwierigen Verletzungen verkündete Mester im Juni 2021, kurz vor den Paralympics, seinen Rücktritt vom Leistungssport.

Insgesamt gewann Mester in seiner Karriere eine paralympische Medaille, sieben Welt- und vier Europameisterstitel. Außerdem ist er mehrfacher Deutscher Meister und hielt den Weltrekord im Speerwurf.

Mathias Mester Buch: „Klein anfangen, groß rauskommen“

Lange hat Mathias Mester seine Karriere noch nicht beendet. Erst im Juni 2021 trat er vom Leistungssport zurück. Noch im gleichen Jahr veröffentlichte er sein erstes Buch mit dem Titel „Klein anfangen, groß rauskommen – Mein verrücktes Leben auf 142,5 cm“. Darin erzählt er lustige und provokante Anekdoten aus seinem Leben als Kleinwüchsiger. Unter anderem erzählt er, warum er sich nie vorstellen konnte, eine kleinwüchsige Frau zu haben und wie er in einer WG mit einem Blinden lebte. Zu Wort kommen darin auch unter anderem Fußballer Mats Hummels und Gastronom Detlef Steves.

Mathias Mester auf Instagram und YouTube

sozialen Medien ist er erfolgreich unterwegs. Unter anderem auf Augenzwinkern versehen, da er sich und die Kleinwüchsigkeit gerne aufs Korn nimmt. Dass Mathias Mester nicht nur erfolgreich auf dem Sportplatz ist, ist hinsichtlich seiner Medaillen bei internationalen Meisterschaften klar. Doch auch in denist er erfolgreich unterwegs. Unter anderem auf Instagram und YouTube . Dort postet er auf seinen persönlichen Profilen und Kanälen regelmäßig Fotos und Videos aus seinem Leben. Immer mit einemversehen, da er sich und die Kleinwüchsigkeit gerne aufs Korn nimmt.

Mathias Mester: Sonderpreis des Deutschen Behindertensportverbands

Für eine besondere Aktion auf seinem Instagram-Kanal erhielt Mathias Mester 2020 vom Deutschen Behindertensportverband den Sonderpreis „Besondere Leistung“ bei der Wahl zum Parasportler des Jahrzehnts.

Mester initiierte in diesem Jahr zur Überbrückung der coronabedingten wettkampflosen Zeit und der Verschiebung der Sommer-Paralympics die „Parantänischen Spiele 2020“. In einer 14-tägigen Serie zeigte er auf humorvolle Art „Wettkämpfe“ in häuslicher Quarantäne. Dem kleinwüchsigen Speerwerfer sei es „gelungen, in einem für uns alle schwierigen Jahr mehrfach ein Lächeln in die Gesichter zu zaubern. Er ist eine wunderbare Inspiration für Menschen mit und ohne Behinderung“, sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher.