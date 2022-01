Erst vor kurzem ist Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg zurück auf Schloss Bückeburg gezogen – jetzt tanzt sie als Kandidatin in der RTL-Show „Let’s Dance“ um den Titel „Dancing Star“ 2022. Die 49-Jährige ist eine waschechte Prinzessin und arbeitet als Unternehmerin, doch bekannt wurde sie vor allem durch ihre ehemalige Ehe mit Alexander zu Schaumburg-Lippe. Außerdem ist sie als Markenbotschafterin für „Bvlgari“ tätig und hat ihre eigene Kosmetikserie.

Doch wie tickt Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg eigentlich privat? Hat sie einen Partner? Und wie heißen ihre Kinder? Wir haben die Prinzessin genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Instagram-Account bis hin zu ihrer Kosmetikserie findet ihr hier.

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu der Prinzessin im Überblick:

Name: Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berlebug

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berlebug Bürgerlicher Name: Marie Luise Ulrike Olympia Milona zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Marie Luise Ulrike Olympia Milona zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg Beruf: Prinzessin, Unternehmerin

Prinzessin, Unternehmerin Geburtstag: 25. September 1972

25. September 1972 Alter: 49 Jahre

49 Jahre Sternzeichen: Waage

Waage Geburtsort: Stuttgart

Stuttgart Wohnort: Bückeburg

Bückeburg Beziehungsstatus: Geschieden und getrennt

Geschieden und getrennt Kinder: Einen Sohn (Heinrich-Donatus) und eine Tochter (Lana)

Einen Sohn (Heinrich-Donatus) und eine Tochter (Lana) Instagram: lillywittgenstein

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg ist Kandidatin bei „Let’s Dance“ 2022

Es wird königlich bei „Let’s Dance“: Mit Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg schwingt nämlich eine waschechte Prinzessin in der 15. Staffel der Tanzshow das Tanzbein. Damit geht für die 49-Jährige ein absoluter Kindheitstraum in Erfüllung: „Das schönste Geschenk, das ich mir für 2022 überhaupt vorstellen kann, ist es, endlich richtig tanzen zu lernen. Ein Kindheitstraum geht damit für mich in Erfüllung. Ich freue mich riesig auf das ganze Team, die Jury und bin schon so gespannt, meinen Tanzpartner endlich kennenzulernen“, so die Prinzessin in einem Interview mit RTL. 2022 möchte Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg auf jeden Fall alle mit ihren Tanzkünsten auf dem „Let’s Dance“-Parkett begeistern und verspricht: „Ich werde im Training auf jeden Fall alles geben.“

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg: Partner und Kinder

1993 heiratete Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg mit 20 Jahren den Unternehmer Alexander zu Schaumburg-Lippe und lebte nach der Hochzeit auf Schloss Bückeburg. Ein Jahr nach der Hochzeit des Paares kam der gemeinsame Sohn Heinrich-Donatus zu Schaumburg-Lippe zur Welt. Doch die Ehe der beiden scheiterte, sodass sie sich im Jahr 2002 scheiden ließen.

Nach der Trennung zog Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg gemeinsam mit ihrem Sohn nach München und lernte dort kurze Zeit später den griechisch-stammenden Modedesigner Lambros Milona kennen. Im Jahr 2003 heiratete das Paar auf der Insel Mykonos und zog anschließend nach Mailand. 2005 vervollständigte die Geburt der gemeinsamen Tochter Lana Milona das Familienglück des Paares. Doch auch diese Ehe scheiterte, sodass Lily zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Lambros Milona sich 2014 trennten, sich bis heute jedoch nicht scheiden ließen.

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg: Eltern

Die Prinzessin und Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg wurde als Tochter von Otto-Ludwig zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Prinzessin Annette zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, geborene Baronin von Cramm, geboren und gehört dem deutschen Hochadel an. Die Prinzessin ist das zweitjüngste von insgesamt fünf Kindern.

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg: Wohnort

Durch ihr berufliches und wohltätiges Engagement lebte Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg lange im Ausland, wie in der Schweiz, in Österreich und in Italien. Inzwischen ist sie zurück in Deutschland und bezog im Juni 2021 eine eigene Wohnung auf Schloss Bückeburg, welches von der Familie Schaumburg-Lippe bewohnt wird. Das gut 700 Jahre alte Schloss liegt zwischen Hannover und Osnabrück und verfügt über 250 Räume, die auch von Besuchern bei Führungen besichtigt werden können. Neben den Führungen durch das Anwesen und das ausgedehnte Gelände finden auf Schloss Bückeburg regelmäßig Konzerte, Hochzeiten und andere gut besuchte Veranstaltungen statt.

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg: Kosmetikserie „LSW“

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg entdeckte ihre Passion für leistungsstarke Kosmetik mit zunehmenden Alter: Durch ihre vielen Reisen als Markenbotschafterin erfuhr sie, wie ihre Haut immer empfindlicher auf Klimaveränderungen, Luftverschmutzung und Stress reagierte und beschloss schließlich ihre eigene Komsetiklinie unter dem Namen „Lilly Sayn Wittgenstein“, kurz „LSW“, auf den Markt zu bringen. Für die Umsetzung ihrer Idee, eine Leistungspflege gepaart mit Stoffen aus der Natur zu entwickeln, holte sich Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg wissenschaftlichen Rat aus der Kosmetikforschung, denn ihr war eine natur- und hautnahe Kosmetik, die der menschlichen Hautbiologie nachempfunden wurde, wichtig.