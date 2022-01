Zwischen Schauspielrollen und Moderatoren-Jobs – Sarah Mangione hat sich in der deutschen TV-Landschaft in den vergangen Jahren einen Namen gemacht. Mit ihrer authentischen und humorvollen Art begeistert sie auch ihre Abonnenten auf Instagram. Jetzt wartet auf die 31-Jährige ein neues Projekt. Für sie geht es aufs Tanzparkett von RTL: Sarah Mangione ist Kandidatin bei „Let’s Dance“ 2022.

Doch wie tickt die Moderatorin eigentlich privat? Alle Infos zu ihren Rollen in Serien und Filmen und ihrer Teilnahme an der Tanzshow gibt es hier.

Sarah Mangione Steckbrief: Alter, Agentur, Herkunft, Instagram

Alle Fakten zu Sarah Mangione auf einen Blick:

Name : Sarah Mangione

: Sarah Mangione Geburtstag : 18. Mai 1990

: 18. Mai 1990 Alter : 31

: 31 Sternzeichen : Stier

: Stier Geburtsort : Wolfsburg (Hattorf)

: Wolfsburg (Hattorf) Größe : 1,58 m

: 1,58 m Wohnort : Köln

: Köln Staatsangehörigkeit : deutsch und italienisch

: deutsch und italienisch Beruf : Moderatorin und Schauspielerin

: Moderatorin und Schauspielerin Geschwister : zwei

: zwei Freund : nicht bekannt

: nicht bekannt Agentur : BWM Communications

: BWM Communications Instagram: sarahmangione

Sarah Mangione: Familie, Ausbildung und Karriere-Beginn

Sarah Mangione kennt man als echten Sonnenschein. In ihrer Moderation wird regelmäßig deutlich, was für ein Energiebündel sie ist. Doch wie hat ihre Karriere im Fernsehen begonnen? Los ging es für Sarah Mangione in ihrer Heimat Wolfsburg, wo sie als Tochter eines sizilianischen Vaters und einer deutschen Mutter zur Welt kam, recht bodenständig. Dort absolvierte sie nämlich zunächst eine Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin bei Volkswagen. Weil ihre Mutter im Scharoun-Theater in Wolfsburg tätig war, kam Sarah Mangione bereits mit zehn Jahren das erste Mal mit der Schauspielerei in Berührung. Von da an war für die heute 31-Jährige klar, welchen Karriere-Weg sie weiterhin einschlagen wollte.

2015 entschied sich Sarah Mangione dann für ein Praktikum im Journalismus. Im gleichen Jahr kündigte sie ihren Job in Wolfsburg, zog in die Medienstadt Köln und fing als Jungredakteurin bei der Fernsehproduktionsfirma „Brainpool“ an. Schnell stand sie dann als Backstage-Moderatorin für Sendungen wie „Schlag den Raab“ oder den „Eurovision Song Contest – Vorentscheid“ vor der Kamera. Auch für „Luke! Die Woche und ich“ oder „Elton“ arbeitete sie als Reporterin.

Sarah Mangione: Filme, Serien und Shows

2016 erhielt Sarah Magione gemeinsam mit Aaron Troschke ihr erstes eigenes Format in Form der Sendung „WOW of the week“ auf RTL2. Zwei Jahre später war sie zusammen mit Lutz van der Horst und Daniel Boschmann in der Moderation des SAT.1-Formats „Hotel Herzklopfen“ zu sehen. Im der RTL-Serie „Herz über Kopf“ spielte die Halbitalienerin in insgesamt 113 Folgen die Rolle der Sonja Richter. Die Serie lief von August 2019 bis Februar 2020.

Hier eine Übersicht einiger der Auftritte von Sarah Mangione in Film und Fernsehen:

Nihat – Alles auf Anfang (2021)

Herz über Kopf (2019-2020)

Falmes (2019)

Verstehen Sie Spaß? (2019)

Heldt (2018)

Unter uns (2017)

Hotel Herzklopfen (2018)

Wow of the Week (2016)

Sarah Mangione: Rolle in „Unter uns“ und „Nihat – Alles auf Anfang“

Ihr Schauspiel-Debüt gab Sarah Mangione im Jahr 2017 in der Soap „Unter uns“. Zu sehen war sie damals in der Rolle der Linda Baum. Auch in der RTL-Eventserie „Nihat – Alles auf Anfang“ ist die 31-Jährige seit 2021 zu sehen. Darin spielt sie Liz, eine sexy Tänzerin.

Sarah Mangione: Hat sie einen Freund?

Wer sich dafür interessiert, wie Sarah Mangione privat tickt, stellt sich womöglich auch die Frage, ob die Schauspielerin in einer Beziehung ist. Dazu ist jedoch nichts bekannt. Klar ist aber: Auf ihrem Instagram-Profil wirbt die 31-Jährige jedoch für Toleranz in Sachen Liebe, indem sie auf einem Foto einen Kuss mit einer Frau andeutet mit den Worten „Kiss whoever the f*** you want“ samt Hashtags wie „queer“ „lgbtq“ „loveislove“ und „pridemonth“.

Dass Sarah Mangione ordentlich Humor hat und selbstironisch sein kann, beweist sie auch beim Thema Partnerschaft: „Ich krieg’s noch nicht mal hin ein Jahr einen Mann an meine Seite zu binden“, scherzte sie etwa vor drei Jahren auf ihrem Youtube-Kanal.

Sarah Mangione ist Kandidatin bei „Let’s Dance“ 2022

Sarah Mangione kann sich an keinen Freitagabend in ihrer Teeangerzeit erinnern, an dem ihre Eltern nicht „Let’s Dance“ geschaut haben, wenn es im Fernsehen lief. Und nun könnte sie ihre Mutter und ihren Vater mächtig stolz machen, denn die Schauspielerin und Moderatorin ist 2022 selbst Teilnehmerin an der Tanzshow auf RTL. „Ich habe so enormst die Hosen voll – und gleichermaßen freue ich mich so unglaublich auf diese Zeit“, teilt sie mit, bevor es am 18. Februar losgeht. „Joachim Llambi wird so fies zu mir sein und ich bin doch so emotional“, sagt die 31-Jährige. Sie freut sich sehr auf die Herausforderung, denn sie sei „normalerweise nicht so die Tanzmaus“, sondern eher die, die am Rand steht und Jacken und Handtaschen hält, scherzt Sarah Mangione.