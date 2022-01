Timur Ülker ist ein deutscher Schauspieler und Musiker, der vor allem durch seine Hauptrolle in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt geworden ist. Doch auch bereits zuvor hatte er zahlreiche Fernsehauftritte in Formaten wie „Köln 50667“ und „Adam sucht Eva“. Ab Feburar 2022 wird er außerdem an der 15. Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teilnehmen.

Doch wie tickt der Schauspieler eigentlich privat? Hat er eine Freundin und Kinder? Und wo wohnt er? Wir haben Timur Ülker genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Instagram-Account bis hin zu seinem Album erfahrt ihr hier.

Timur Ülker Steckbrief: Größe, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu dem Schauspieler im Überblick:

Name: Timur Dilaver Ülker

Timur Dilaver Ülker Beruf: Schauspieler, Musiker

Schauspieler, Musiker Geburtstag: 18. Juli 1989

18. Juli 1989 Alter: 32 Jahre

32 Jahre Sternzeichen: Krebs

Krebs Größe: 1,76 m

1,76 m Geburtsort: Hamburg

Hamburg Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: Liiert mit Caroline Steinhof

Liiert mit Caroline Steinhof Kinder: Eine Tochter (Ileya) und einen Sohn (Ilay)

Eine Tochter (Ileya) und einen Sohn (Ilay) Instagram: timuruelker

Timur Ülker ist Kandidat bei „Let’s Dance“ 2022

Der Schauspieler Timur Ülker ist seit vielen Jahren großer „Let’s Dance“-Fan, durch seine Teilnahme an der 15. Staffel der Show geht damit ein Traum in Erfüllung – aber nicht nur für ihn. „Seit vielen Staffeln schon vergeht kein Jahr, in dem mich meine Mutter nicht fragt, wann ich denn endlich bei ‚Let’s Dance’ mitmache. Denn sie ist noch ein viel größerer ‚Let’s Dance’-Fan als ich“, so Ülker in einem Interview mit RTL. Das setzt den 32-Jährigen jedoch auch unter Druck: „Umso größer ist für mich nun die Herausforderung, Mama stolz zu machen und ‚Dancing Star’ 2022 zu werden.“ Das Ziel des Schauspielers ist also klar: Er will den Tanzpokal gewinnen.

Timur Ülker: Freundin und Kinder

Privat hat Timur Ülker das ganz große Glück in seiner Freundin Caroline Steinhof gefunden. Kennengelernt haben die beiden sich vor etwa acht Jahren zufällig am Schaufenster eines Schuhgeschäftes, in dem Caroline als Filialleiterin arbeitete. 2015 kam die gemeinsame Tochter Ileya zur Welt. In einem TV-Special der Serie „GZSZ“ erzählte der Schauspieler jedoch, dass das Glück des Paares vorerst nur kurz weilte, da er seine Freiheit und Karriere der Beziehung vorzog. Doch schon nach kurzer Zeit entschied er sich um und die beiden kamen wieder zusammen. Im Oktober 2019 folgte dann die Geburt des gemeinsamen Sohnes Ilay.

Timur Ülker bei „Köln 50667“ und „Adam sucht Eva“

Von 2015 bis 2017 war Timur Ülker Scripted-Reality-Darsteller in der RTL-Serie „Köln 50667“. Er spielte darin die Rolle des Cem Arslan, den Ex-Freund von Joleen Daatis, die seinetwegen Köln verlassen hat. In seiner Biografie „Schattenboxen“ verrät Timur Ülker, warum er schlussendlich die Serie verlassen musste: „Der Producer schaute ernst und ich hatte noch nicht ganz Platz genommen, da fing er schon an: Timur, ich komme gleich zur Sache. Es gab da einige Änderungen und ich muss dir leider sagen: Du bist raus.“ Grund für seinen Rausschmiss war hemmungsloses Feiern, sodass er an den Folgetagen häufig den Dreh verschlief.

Im November 2017 nahm Timur Ülker an der vierten Staffel der RTL-Datingshow „Adam sucht Eva“ teil. Dort suchte er nackt unter Palmen seine Traumpartnerin. Zu der Zeit seiner Teilnahme war er gerade von Freundin Caroline getrennt, doch auch hier hatte er kein Glück, denn es funkte mit keiner der Kandidatinnen. Doch bereits wenige Wochen nach dem Ende der Ausstrahlung fand er zu Caroline, der Mutter seiner Tochter, zurück.

Timur Ülker bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

Seit September 2018 spielt Timur Ülker in der RTL-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die Hauptrolle des Nihat Güneys. Nihat ist ein Tausendsassa, der regelmäßig auf unterschiedlichsten Gebieten seine Kenntnisse unter Beweis stellt. Dies eröffnet ihm berufliche Perspektiven, sodass er als Assistent in der Anwaltskanzlei von Jo Gerner arbeitet und Eigentümer des „Vereinsheims“ ist. Nihat ist passionierter Single, führte anfangs jedoch eine Affäre mit Katrin Flemming und geht im Laufe der Serie schließlich eine Beziehung mit Lilly Seefeld ein. Des Weiteren kommen im Laufe der Zeit Geheimnisse über seine Familie und Herkunft ans Licht, denen er auf den Grund geht.

Im September 2021 bekam Timur Ülker mit dem „GZSZ“-Spin-off „Nihat – Alles auf Anfang“ sogar seine eigene Mini-Serie.

Timur Ülker Album: „120% Gefühl“

Timur Ülker startete seine musikalische Karriere unter dem Künstlernamen „Sgt. Green“. Seit 2016 benutzt er jedoch den Künstlernamen „Timur TIO Uelker“, unter dem er 2017 sein erstes und bisher einziges Album „120% Gefühl“ veröffentlichte. Ülkers Album enthält allerdings nur sechs Titel, was durchschnittlich wenig sind. Seit der Veröffentlichung hat er jedoch einige Singles, wie zum Beispiel „Ich fahre mit dir“ zusammen mit der Band „Freshdip“ und „Memo“ herausgebracht.