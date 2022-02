Lilly Becker ist ein niederländisches Model, welches an der Seite des ehemaligen Tennisspielers Boris Becker bekannt geworden ist. Seitdem war sie bereits in zahlreichen Fernsehshows, wie zum Beispiel „Let’s Dance“ und „Schlag den Star“ zu sehen. Im Februar 2022 zieht sie nun in der Vox-Show „Showtime of my Life“ blank, um auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen.

Doch wie tickt das Model eigentlich privat? Hat sie einen Freund und Kinder? Und wie alt ist sie? Wir haben Lilly Becker genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrer Größe bis hin zu ihrem Instagram-Account findet ihr hier.

Lilly Becker Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu dem Model im Überblick:

Name: Sharlely „Lilly“ Becker

Sharlely „Lilly“ Becker Beruf: Model

Model Geburtstag: 25. Juni 1976

25. Juni 1976 Alter: 45 Jahre

45 Jahre Sternzeichen: Krebs

Krebs Größe: 1,75 m

1,75 m Geburtsort: Rotterdam, Niederlande

Rotterdam, Niederlande Wohnort: London, Großbritannien

London, Großbritannien Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: einen Sohn (Amadeus)

einen Sohn (Amadeus) Instagram: lillybeckerofficial

Lilly Becker nimmt an „Showtime of my Life“ 2022 teil

Am 22.02.2022 zieht Lilly Becker zusammen mit sieben weiteren Frauen in der Vox-Show „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" blank. Ziel der Show ist es, auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Vox begleitet die ingesamt 16 Prominenten bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen Show-Performance. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt.

Lilly Becker: Freund und Kinder

Lilly Becker lernte 2003 den US-amerikanischen Medienunternehmer und Rechtsanwalt Michael R. Bermann kennen, mit dem sie von 2003 bis 2008 verheiratet war. Während der Trennungsphase ihrer Ehe traf sie dann in einem italienischen Restaurant in Miami auf den ehemaligen Tennisspieler Boris Becker, dies erzählte das Model in einem Interview mit dem britischen Magazin „Hello“. Daraufhin begann sie eine Beziehung mit dem Tennis-Star. Im November 2007 trennte er sich jedoch von Lilly Becker.

Nach einer zweimonatigen Liaison mit Alessandra Meyer-Wölden kehrte Boris Becker im August 2008 zu Lilly Becker zurück. Im Februar 2009 machte er ihr schließlich in einer „Wetten, dass...?“-Sendung einen Heiratsantrag. Die Trauung fand daraufhin im Juni 2009 statt. Am 10. Februar 2010 vervollständigte die Geburt des gemeinsamen Sohnes Amadeus Benedict Edley Luis das Familienglück des Paares. Die Beziehung scheiterte trotzdem, weshalb Lilly und Boris Becker sich im Mai 2018 trennten.

Zuletzt machte im September 2021 ein Schnappschuss mit dem Rapper Finch Schlagzeilen. Daraufhin wurde spekuliert, ob die beiden ein Paar seien. Aktuell ist das Model jedoch Single.

Lilly Becker bei „Let’s Dance“ und „Global Gladiators“

2014 nahm Lilly Becker an der siebten Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil. An ihrer Seite tanzte der Profitänzer Erich Klann. Das Tanzpaar bekam in der sechsten Show die wenigsten Anrufe und belegte schließlich den fünften Platz.

Anfang 2017 nahm Lilly Becker des Weiteren an der ersten Staffel der ProSieben-Spielshow „Global Gladiators“ teil. Dafür reiste sie nach Afrika, wo sie zusammen mit sieben weiteren prominenten Teilnehmern diverse spielerische Team-Wettkämpfe meistern musste. Dabei lebte sie auf bescheidenem Wohnwagen-Niveau in einem umgebauten Frachtcontainer ohne Kontakt zur Außenwelt. Lilly Becker erreichte hinter Oliver Pocher den zweiten Platz.

Lilly Becker bei „Promi Shopping Queen“ und „Schlag den Star“

Im Juli 2018 nahm Lilly Becker an der Vox-Show „Promi Shopping Queen" teil. Neben Shermine Shahrivar und Riccardo Simonetti stellte sie ein Outfit unter dem Motto „Ob Knallfarben, Pastell oder Mustermix – Sei der Hingucker in den aktuellen Farbtrends!" zusammen, gewann die Show jedoch nicht.

Im Juni 2020 nahm Lilly Becker außerdem an der zwölften Staffel der ProSieben-Spielshow „Schlag den Star" teil. In 13 Spielen kämpfte sie darin gegen die Moderatorin Sylvie Meis. Schlussendlich konnte Sylvie Meis sich mit einem Endergebnis von 63:28 durchsetzen, weshalb Lilly Becker die Show verlor.

Lilly Becker: Vermögen

Durch ihre jahrelange Karriere als Model konnte Lilly Becker ein beachtliches Vermögen anhäufen. Laut der Internetseite www.vermoegen.org soll sie ein geschätzes Vermögen von rund 2 Millionen Euro besitzen.