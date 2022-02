Heiko Wasser ist ein deutscher Reporter und Sportjournalist. Als Kommentator war er von 1993 bis 2020 fester Bestandteil des RTL-Formel-1-Teams. Am 15. Februar 2022 ist er zudem Teil der Vox-Sendung „Showtime of my Life – Stars gegen den Krebs“ und zieht für den guten Zweck blank.

Wer ist Heiko Wasser eigentlich? Hat er Frau und Kinder? Wie alt ist er? Alter, Vermögen, Instagram, Steckbrief und Co. – alle Infos zum Reporter findet ihr im Porträt.

Heiko Wasser Steckbrief: Alter, Twitter, Instagram

Alle Fakten zu Heiko Wasser auf einen Blick:

Name: Heiko Wasser

Heiko Wasser Beruf: Sportjournalist, Kommentator

Sportjournalist, Kommentator Geburtstag: 03. Oktober 1957

03. Oktober 1957 Alter: 64

64 Sternzeichen: Waage

Waage Geburtsort: Gladbeck

Gladbeck Wohnort: Dortmund

Dortmund Familienstand: verheiratet

verheiratet Ehefrau: Susanne

Susanne Kinder: –

– Twitter: HeikoWasser

HeikoWasser Instagram: wasserheiko

Heiko Wasser kommentierte Formel 1

Heiko Wasser studierte Anglistik, Amerikanistik, Neu-Germanistik und begann 1976 seine journalistische Karriere bei den Tageszeitungen „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ und „Westfälische Rundschau“. Anschließend arbeitete Heiko Wasser bei „Radio ffn“ und dem WDR.

Von 1990 bis 1992 war er als Redakteur bei Radio „Ruhrwelle Bochum“ tätig. Danach wechselte er in die Sportredaktion von RTL. Seit Mai 1993 war Heiko Wasser fester Bestandteil des RTL-Formel-1-Teams und kommentierte die Rennen aus der Königsklasse von den Strecken rund um die Welt und machte damit quasi sein Hobby zum Beruf. Doch damit war 2020 Schluss, denn der Privatsender zog sich aus dem Motorsport zurück. Für Heiko Wasser war das ein großer Schock. „Da fällt man erst mal in ein tiefes Loch“, verriet er im Interview mit der „Bild“-Zeitung. Wie die selbe Zeitung zu berichten weiß, ist der einstige Kommentator nun als Vertriebspartner für Corona Masken eingestiegen.

Heiko Wasser zieht bei „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ blank

Die Schockdiagnose Krebs führte Heiko Wasser zur Vox-Sendung „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“. Der 64-Jährige möchte mit seinem Auftritt an alle Männer appellieren: Geht zur Vorsorge! Angesichts seiner Vorgeschichte ist die Teilnahme an der Show für ihn eine Herzensangelegenheit. Und trotz seiner Erfolge im deutschen TV bezeichnet er das blank ziehen in der Vox-Sendung als das sinnvollste, was er je in seinem Fernsehleben gemacht habe. Guido Maria Kretschmer moderiert die Show, welche mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Blauen Panther ausgezeichnet wurde.

Heiko Wasser lässt bei „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ die Hüllen fallen.

© Foto: RTL / Markus Nass

Heiko Wasser: Frau und Kinder

Sein privates Glück hat Heiko Wasser mit Ehefrau Susanne gefunden. Seit dem 22. Dezember 1995 ist das Paar mittlerweile verheiratet. Mit ihren drei Hunden Imp, Casey und Dannyboy leben sie in Dortmund. Auf Instagram teilt der Ex-Formel-1-Kommentator immer wieder Schnappschüsse aus seinem Alltag mit Frau und Hunden. Kinder hat das Paar keine.

Heiko Wasser: Vermögen

Beruflich scheint bei Heiko Wasser alles glatt zu laufen. Doch wie hoch ist sein Vermögen? Genau Informationen dazu lassen sich nicht finden, sollte sich das ändern, werden die Zahlen an dieser Stelle ergänzt.