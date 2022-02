Benjamin Köhler ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der die meiste Zeit bei Eintracht Frankfurt spielte, in den letzten Jahren seiner Profikarriere jedoch beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag stand. Im Februar 2015 wurde bei ihm außerdem ein bösartiger Tumor diagnostiziert, weshalb seine Teilnahme an der Vox-Show „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ im Februar 2022 eine besondere Bedeutung für ihn hat.

Doch wie tickt der Fußballer eigentlich privat? Hat er eine Frau und Kinder? Und wie groß ist er? Wir haben Benjamin Köhler genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Instagram-Account bis hin zu seiner Erkrankung findet ihr hier.

Benjamin Köhler Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu dem Fußballspieler im Überblick:

Name: Benjamin Köhler

Benjamin Köhler Beruf: Ehemaliger Fußballspieler

Ehemaliger Fußballspieler Geburtstag: 4. August 1980

4. August 1980 Alter: 41 Jahre

41 Jahre Sternzeichen: Löwe

Löwe Größe: 1,72 m

1,72 m Geburtsort: Berlin

Berlin Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Kinder: einen Sohn und zwei Töchter

einen Sohn und zwei Töchter Instagram: benjamin.koehler7

Benjamin Köhler nimmt an „Showtime of my Life“ 2022 teil

15.02.2022 zieht Benjamin Köhler zusammen mit 15 weiteren „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ blank. Ziel der Show ist es auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Vox begleitet die Promis bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen Show-Performance. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt. Amzieht Benjamin Köhler zusammen mit 15 weiteren Prominenten bei der Vox-Showblank. Ziel der Show ist es auf dieaufmerksam zu machen. Vox begleitet die Promis bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt.

Aufgrund einer Corona-bedingten Quarantäne konnte Köhler an der finalen Live-Show leider nicht teilnehmen.

Benjamin Köhler: Frau und Kinder

Seit 2013 ist Benjamin Köhler mit seiner Frau Marina verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, die 2013 und 2017 geboren wurden. Von Oktober 2018 bis September 2020 betrieb die Familie ein Eiscafé in Berlin, welches jedoch aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen werden musste.

Benjamin Köhler hat außerdem einen Sohn, Dian Benny, der jedoch aus einer vorherigen Beziehung stammt.

Benjamin Köhler hatte Krebs

Im Februar 2015 wurde bei Benjamin Köhler ein bösartiger Tumor des Lymphsystems, ein Hodgkin-Lymphom, im Bauchraum diagnostiziert. Im Interview mit „SPOX“ erzählte der ehemalige Fußballspieler, dass die ersten Symptome starke Bauchschmerzen waren, er jedoch dachte, dass er einfach etwas falsches gegessen hatte. Nachdem er dann zum Arzt ging, kam die Diagnose: Krebs im dritten von vier Stadien. Daraufhin musste er eine Chemotherapie machen. Ende Juli 2015 erfuhr Benjamin Köhler schließlich, dass die Therapie angeschlagen hat und er geheilt ist.

Benjamin Köhler bei Eintracht Frankfurt

Benjamin Köhler war als Fußballer im Offensiv- und Defensivbereich flexibel einsetzbar. Seinen ersten Bundesliga-Einsatz hatte er in der Saison 2000/2001 mit dem Hertha BSC. 2003 wechselte er dann zum Regionalligisten Rot-Weiss Essen, wo er mit 13 erzielten Treffern zum Aufstieg des Vereins in die 2. Bundesliga beitrug.

2004 verplichtete ihn der damalige Zweitligist Eintracht Frankfurt, bei dem er in der folgenden Saison in 29 Spielen sieben Tore erzielte. In der Saison 2011/2012 trug Benjamin Köhler zum Aufstieg der Eintracht in die Bundesliga bei, indem er neun Tore erzielte und elf vorbereitete. Dies war die erfolgreichste Saison in seiner Karriere als Profifußballer.

Benjamin Köhler beim 1. FC Union Berlin

Zur Saison 2013/2014 wechselte Benjamin Köhler schließlich zum 1. FC Union Berlin. Während er bei Union Berlin spielte, wurde ein bösartiger Tumor bei dem ehemaligen Fußballspieler entdeckt. Der Verein verlängerte daraufhin den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Köhler um ein Jahr bis Juni 2016. Im März 2016 feierte er schließlich in einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig sein Comeback, als er nach 77 Minuten eingewechselt wurde. Anfang April 2016 gab Union Berlin bekannt, dass der Vertrag mit ihm bis 2017 verlängert wurde. Benjamin Köhler beendete seine aktive Fußballkarriere im Sommer 2017 wegen anhaltenden Knieproblemen.