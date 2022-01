Trennung, Rosenkrieg, Sorgerechtsstreit – wenn Paare auseinander gehen, folgt oft eine unschöne und schmerzhafte Zeit. Die Teilnehmer der Show „Prominent getrennt“ müssen diese hinter sich lassen, wenn sie am Ende mit 100.000 Euro nach Hause gehen wollen. In dem neuen Format, das ab dem 22.02.2022 auf RTL läuft, treffen Ex-Paare aufeinander, die nur Chancen auf den Sieg haben, wenn sie alte Gräben überwinden können.

Jetzt hat RTL das erste Paar verkündet, das die besondere Herausforderung wagt. Wer ist dabei? Wir stellen euch die Teilnehmer von „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ vor.

„Prominent getrennt“: Das sind die Teilnehmer

Insgesamt nehmen acht Promi-Paare an der Show teil. Sie arbeiten in der „Villa der Verflossenen“ ihre gescheiterte Beziehung auf. Wer hat sich getrennt? Wer hat Schuld? Gibt es noch etwas zu sagen? All das kommt in acht Folgen auf den Tisch. Wer die Teilnehmer des neuen Formats sind, erfahrt ihr hier.

Jenny Elvers und Alex Jolig

Schauspielerin Jenny Elvers und der ehemalige „Big Brother“-Teilnehmer Alex Jolig sind das erste Paar, das für „Prominent getrennt“ angekündigt wurde. Die beiden lernten sich 2000 kennen. Schon ein Jahr später kam ihr gemeinsamer Sohn Paul Jolig zur Welt. Die Beziehung hielt jedoch nicht lange. Nach der Trennung kam es zum Sorgerechtsstreit. Sie sollen sich schon seit längerem wieder verstehen. Wie gut, wird sich schon bald zeigen.

„Prominent getrennt“: Sind diese Paare auch dabei?