Robin Riebling kennt man aus der ersten Staffel „Temptation Island“. 2019 war er mit seiner Jugendliebe Lena Schiwiora bei der Show, in der sie ihre Liebe unter Beweis stellten. In der Sendung konnten die beiden den Treuetest bestehen, jedoch folgte danach die Trennung. Nun sieht man beide erneut im Reality-TV: Robin kämpft gemeinsam mit seiner Ex-Freundin bei „Prominent getrennt“ auf RTL noch einmal als Team.

Doch wer ist Robin Riebling eigentlich und woher kommt er? Hat er Instagram? Alter, Größe, Fußball – alle Fakten über den „Prominent getrennt“ Teilnehmer im Überblick.

Robin Riebling Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram, Größe

Alle Fakten zu Robin Riebling im Überblick:

Name : Robin Riebling

: Robin Riebling Alter : 26

: 26 Geburtsdatum : 17.07.1995

: 17.07.1995 Sternzeichen : Krebs

: Krebs Wohnort : Oberhausen

: Oberhausen Größe : 1,85m

: 1,85m Beruf : Selbstständig im Marketing

: Selbstständig im Marketing Ex-Partnerin : Lena Schiwiora

: Lena Schiwiora Bekannt aus : „Temptation Island“

: „Temptation Island“ Kinder : keine

: keine Beziehungsstatus : Single

: Single Instagram: robin_riebling

Robin Riebling: Beziehung zu Lena Schiwiora

Mit seiner Jugendliebe Lena Schiwiora war Robin Riebling ganze sieben Jahre zusammen. Sie bereisten gemeinsam viele Länder, kennen sich in und auswendig und sind miteinander aufgewachsen. 2019 wollten sie ihre Liebe entgegen aller Versuchungen unter Beweis stellen und nahmen bei der RTL-Show „Temptation Island“ teil. Beide hielten zueinander und wuchsen noch stärker zusammen. Bereits in der Show stellte Robin seiner Lena die Frage aller Fragen: Er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht! Doch die Beziehung hielt der Corona-Pandemie nicht stand und so trennten sich die beiden. Sein Herz gehört aber immer noch seiner Ex-Partnerin. Er kann sie nicht vergessen: „Mein Herz ist immer noch bei Lena und das wird auch erst mal so bleiben. Ich habe Lust auf ein neues Abenteuer, aber in Sachen Liebe halte ich erst mal die Füße still“.

Robin Riebling: Warum er an „Prominent getrennt“ 2022 teilnimmt

Für Robin ist „Prominent getrennt“ die zweite TV-Show, an der er teilnimmt. Erfahrungen hat er bis jetzt nur bei „Temptation Island“ gesammelt. Seitdem war er still um den 26-Jährigen aus Oberhausen geworden. Da er immer noch um seine Ex-Partnerin Lena kämpft, sieht er die Teilnahme an „Prominent getrennt“ als Chance. Denn laut eigener Aussage, möchte er Lena zeigen, dass sie immer noch ein gutes Team sind. Wie es zwischen den beiden laufen wird, zeigt sich ab dem 22.02.2022 auf RTL.

Robin Riebling bei „Temptation Island“

Es war die erste große Liebe für Robin Riebling: Mit seiner Ex-Freundin Lena Schiwiora nahm er 2019 an der ersten Staffel „Temptation Island“ teil. Beide wollte ihre Liebe unter Beweis stellen und schauen, wie sehr sie sich vertrauen können. Sieben Jahre waren die beiden damals schon ein Paar und schafften es ihre Treue zu halten. Für das Paar war es eine echte Herausforderung, denn Robin verbrachte die Zeit mit flirtwilligen Single-Ladys und um Lena rissen sich in der Villa alle männlichen Verführer. Am Ende der Staffel war Robin sich sicher, dass er seine Traumfrau in Lena gefunden hat und machte ihr vor den Kameras einen Heiratsantrag.

Robin Riebling: Fußball

Fragt man Robin Riebling nach seinem größten Hobby, dann ist die Antwort ziemlich klar: Fußball. Seit 2014 spielt der 26-Jährige leidenschaftlich gerne im Verein. Dabei hat er bereits in einigen Fußballmannschaften gekickt, unter anderem in Oberhausen, Hiesfeld und in Essen. Dabei war er immer in der Position im Sturm. Seitdem er in Duisburg spielt, gibt er sein sportliches Können in der Abwehr zum Besten.