Wenn eine Beziehung in die Brüche geht, trennen sich viele Paare im Streit. Und genau hier setzt ein neues Format an, das RTL ab Mitte Februar zur Primetime zeigt. In „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ treffen getrennte Promi-Paare wieder aufeinander. Vor den Kameras bekommen sie die Chance, ihre Trennung nochmal aufzuarbeiten – und einem Paar winken am Ende 100.000 Euro.

Wann startet die Show auf RTL und RTL Plus, früher TVNow? Wie genau funktioniert die Show? Und wer macht mit? Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Konzept und Teilnehmer findet ihr hier im Überblick.

„Prominent getrennt“: Start auf RTL

Der Startschuss für die neue Show fällt Mitte Februar – an einem Datum, das man sich leicht merken kann: Die erste Folge läuft am Dienstag, 22.02.2022, um 20:15 Uhr auf RTL.

„Prominent getrennt“: Sendetermine und Sendezeit

Das Format umfasst acht Folgen, die RTL im wöchentlichen Rhythmus immer dienstags zur Primetime ausstrahlt.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 22.02.2022 um 20:15 Uhr

Folge 2: 01.03.2022 um 20:15 Uhr

Folge 3: 08.03.2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: 15.03.2022 um 20:15 Uhr

Folge 5: 22.03.2022 um 20:15 Uhr

Folge 6: 29.03.2022 um 20:15 Uhr

Folge 7: 05.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 8: 12.04.2022 um 20:15 Uhr

„Prominent getrennt“: Stream auf RTL Plus bzw. TVNow

Wer es gar nicht erwarten kann, bis die neue Show startet, hat Glück: Die erste Folge ist bereits ab Dienstag, 15.02.2022, als Stream in der Mediathek verfügbar. Jede weitere Folge ist dann ebenfalls sieben Tage vor Ausstrahlung online. Auf RTL Plus, früher TVNow, könnt ihr die Folgen zudem im Livestream verfolgen oder später als Wiederholung ansehen.

„Prominent getrennt“: Darum geht es

Ex-Paare treffen aufeinander und müssen sich wieder als Team beweisen – das ist das Konzept der Show in kurz erklärt. Für die Teilnehmer geht es dabei um 100.000 Euro. Um die zu gewinnen, müssen die Paare jedoch erst einmal alte Gräben überwinden und wieder lernen, sich gegenseitig zu vertrauen. Dabei kommen alle Fakten auf den Tisch: Wer hat sich von wem getrennt und warum?

Der Titel-Zusatz „Villa der Verflossenen“ besagt zudem, dass die Paare alle unter einem Dach wohnen. Im Kampf um das Preisgeld geht es aber nicht nur im die Spiele oder Gefühle – die Mitbewohner und Mitbewohnerinnen haben auch noch ein Wörtchen mitzureden…

„Prominent getrennt“: Teilnehmer-Paare

Wer wagt das etwas andere Liebes-Experiment? Zunächst war nur klar, dass insgesamt acht Paare an der Show teilnehmen werden. Mittlerweile hat RTL das erste Paar verkündet: Jenny Elvers und Alex Jolig nehmen an der Show teil.