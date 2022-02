Lena Schiwiora kennt man aus der RTL-Sendung „Temptation Island“, bei der sie 2019 mit ihrem damaligen Freund Robin Riebling teilnahm. Nachdem ihre Beziehung in die Brüche ging, wollte Lena es mit der Liebe wieder versuchen und nahm 2021 bei „Love Island“ teil. Nun geht es für sie erneut ins Reality-TV: Sie ist Kandidatin bei „Prominent getrennt“. Dieses Mal sucht sie nicht nach der großen Liebe, sondern will Deutschland beweisen, dass man mit dem Ex ein gutes Team abgegeben kann, ohne ihn zu hassen.

Doch wer ist Lena Schiwiora eigentlich? Woher kommt sie? Alter, Instagram, Freund – Alle Fakten über die „Prominent getrennt“ Teilnehmerin im Überblick.

Lena Schiwiora: Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram, Größe, Partner

Alle Fakten zu Lena Schiwiora im Überblick:

Name : Lena Schiwiora

: Lena Schiwiora Alter : 25

: 25 Geburtsdatum : 05.10.1996

: 05.10.1996 Sternzeichen : Waage

: Waage Wohnort : Oberhausen

: Oberhausen Größe : 1,70m

: 1,70m Beruf : Influencerin und Realitypersönlichkeit, Studentin der Wirtschaftspädagogik

: Influencerin und Realitypersönlichkeit, Studentin der Wirtschaftspädagogik Ex-Partner : Robin Riebling

: Robin Riebling Bekannt aus : „Temptation Island“ und „Love Island“

: „Temptation Island“ und „Love Island“ Kinder : keine

: keine Beziehungsstatus : Single

: Single Instagram: lena_shw

Lena Schiwiora: Beziehung zu Ex-Freund Robin Riebling

Lena Schiwiora und Robin Riebling waren das Traumpaar im Reality-TV. Beide kennen sich in- und auswendig, denn sieben Jahre lang waren sie in einer Beziehung. Eine Vielzahl an Ländern hat das Paar bereist und alle bisherigen Hürden im Leben gemeinsam überstanden. Lena war gerade mal 18 Jahre alt, als sie ihren Freund kennenlernte. Über Robin sagt sie: „Robin kennt mich mittlerweile besser als meine Eltern“. Nach der erfolgreichen Teilnahme an der Show „Temptation Island“ folge die Verlobung im Fernsehen. Doch zwei Jahre danach ging die Beziehung in die Brüche. Für viele ein Schock, doch für Lena eine logische Konsequenz: Den Zustand in der Lockdown-geschädigten Beziehung konnte sie nicht mehr aushalten.

Alle Infos zu Robin Riebling findet ihr in seinem Porträt.

Lena Schiwiora nahm teil an „Temptation Island“ 2019

Sie waren das Traumpaar der ersten Staffel „Temptation Island“ 2019. Lena und Robin wollten ihre damalige Beziehung auf die Probe stellen und wagten den Schritt in eine Show, in der es reichlich Vertrauensproben gab. Lena begab sich in eine Villa voller Single-Männer, die nur um ihre Aufmerksamkeit kämpften, hatte Dates mit den Teilnehmern, doch blieb ihrem damaligen Freund am Ende immer treu. Auch Robin konnte den flirtwilligen Single-Ladys widerstehen. Zur Krönung gab es am Ende der Staffel vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag.

Lena Schiwiora bei „Love Island“ 2021

Für Lena war nach dem Beziehungs-Aus mit Robin schnell klar, dass sie nicht lange trauern und warten will. Heiße Flirts und eine neue Liebe suchte die 25-Jährige 2021 bei „Love Island“. Darin müssen die Singles überzeugende Paare abgeben und unter den ganzen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ihren Partner finden, denn nur so kann die Show gewonnen werden. Schnell kam Lena mit Jannik zusammen, trennten sich jedoch wieder, da sie kein „Match“ abgeben haben. Nach dem ganzen hin und her entschied sich Lena, „Love Island“ freiwillig zu verlassen.

Lena Schiwiora: Teilnahme bei „Prominent getrennt“

Nachdem Lena Schiwiora bereits zwei Mal in TV-Shows zu sehen war, in denen es um Flirts und Versuchungen ging, wagt sie ein neues Abenteuer vor den Kameras: Bei „Prominent getrennt“ 2022 will sie mit ihrem Ex-Freund Robin Riebling um das Preisgeld von bestenfalls 100.000 Euro kämpfen und sich gegen weitere 7 Ex-Paare durchsetzen. Sie ist sich sicher, dass sie mit Robin ein gutes Team abgibt und möchte Deutschland beweisen, dass man seinen Ex nicht hassen und aus dem Leben streichen muss.

Lena Schiwiora war Kandidatin bei „Shopping Queen“

Für Lena Schiwiora ging 2020 ein großer Wunsch in Erfüllung: Sie nehm bei „Shopping Queen“ teil und durfte auf Guido Maria Kretschmer treffen. Gemeinsam mit vier Mitstreiterinnen versuchte Lena den Look der Woche zu shoppen und somit als Gewinnerin aus der Show hervorzutreten. Doch nichts da: Das Motto „Sexy“ verkörperte Lena in einem Hemd-Look und erntete reichlich Kritik, die ihrer Meinung nach nicht konstruktiv war. Auf Instagram gab Lena ihrem Frust freien Lauf: „Ich möchte mich gar nicht rechtfertigen, man kann nicht jedem gefallen, das ist mir bewusst. Ich kann aber nicht verstehen, warum es Menschen gibt, die im Internet einen auf dicke Hose machen“. Das Schlimmste sei für sie, dass es sich bei derartigen Kommentaren um 40- und 50-jährige Frauen handelt: „Ich würde mich schämen, wenn das meine Mutter wäre. Wie können Menschen nur so sein? Das ekelt mich an!“. Doch schnell beruhigte sich die Blondine wieder und meinte „Das geht bei mir in einem Ohr rein und im anderen wieder raus“.