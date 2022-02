Sarah Joelle Jahnel wurde dem deutschen TV-Publikum 2013 durch ihre Teilnahme an der RTL-Castingshow „DSDS“ bekannt. Danach folgten verschiedene Reality-TV-Formate wie „Adam sucht Eva“ und „Dschungelcamp“. Jetzt ist die Sängerin in einer ganz neuen Show zu sehen: Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Dominik Wirlend nimmt sie an „Prominent getrennt“ teil.

Wer ist die Sängerin ?

? Hat sie einen neuen Freund und Kinder ?

und ? Wie alt ist sie?

Alle Infos rund um Beruf, Alter, Kinder und Co. findet ihr hier im Porträt.

Sarah Joelle Jahnel im Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Die wichtigsten Fakten zu Sarah Joelle Jahnel im Überblick:

Name : Sarah Joelle Jahnel

: Sarah Joelle Jahnel Beruf : Model, Reality

: Model, Reality Geburtstag : 20.07.1989

: 20.07.1989 Sternzeichen : Krebs

: Krebs Geburtsort : Aachen/ Nordrhein-Westfahlen

: Aachen/ Nordrhein-Westfahlen Wohnort: Köln

Köln Familienstand : ledig

: ledig Kinder : eine Tochter namens Lia Faé Agnes

: eine Tochter namens Lia Faé Agnes (Ex-) Partner : Dominik Wirlend

: Dominik Wirlend Instagram: sarah_joelle_

Sarah Joelle Jahnel: „DSDS“, „Adam sucht Eva“, „Dschungelcamp“

Sarah Joelle Jahnel kam bereits im Kindesalter mit viel musikalischem Talent durch ihren Vater in Berührung, welcher heute in Frankreich lebt und Jazz-Musiker ist. Ihre Mutter forderte ebenfalls Sarahs Talent schon früh. Mit gerade mal 14 Jahren besucht sie ein Musical-Internat, wo sie neben Gesang und Schauspiel auch verschiedene Tanzstile lernt.

Im Jahr 2009 versuchte Jahnel das erste Mal ihr Glück in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Hier schaffte sie es noch bis in den Recall auf Teneriffa, bevor sie die Show verlassen musste. Vier Jahre später, im Jahr 2013, versuchte sie ihr Glück vor der „DSDS“-Jury erneut und kam dieses Mal sogar unter die Top 15-Kandidaten. Sie machte in dieser Zeit allerdings weniger Schlagzeilen durch die Castingshow, sondern durch ihre Fotos im Männer-Magazin „Playboy“.

Noch im selben Jahr nahm Sarah Joelle Jahnel an „Promi Big Brother“ teil. Sie verließ den TV-Container jedoch aufgrund einer Krankheit ihrer Oma nach wenigen Tagen wieder. 2016 war sie Kandidatin in der freizügigen Datingshow „Adam sucht Eva“. Danach folgte noch das „Dschungelcamp“ 2017, bevor es Trash-TV-mäßig ruhiger um sie wurde – bis jetzt.

Sarah Joelle Jahnel nimmt mit Ex-Freund an „Prominent getrennt“ 2022 teil

Prominent getrennt“, die ab dem 22.02.2022 auf RTL läuft. In der neuen Sendung müssen acht Ex-Promipaare Streitigkeiten und Uneinigkeiten hinter sich lassen und beweisen, dass sie trotz allem als Team zusammenarbeiten können. Nur wenn ihnen das gelingt, haben sie die Chance auf 100.000 Euro Siegerprämie. Auch Sarah Joelle Jahnel und Sarah Joelle Jahnel ist Kandidatin in der Reality-TV-Show „, die ab dem 22.02.2022 auf RTL läuft. In der neuen Sendung müssen acht Ex-Promipaare Streitigkeiten und Uneinigkeiten hinter sich lassen und beweisen, dass sie trotz allem als Team zusammenarbeiten können. Nur wenn ihnen das gelingt, haben sie die Chance auf. Auch Sarah Joelle Jahnel und Ex-Freund Dominik Wirlend nehmen an dem neuen Format teil.

Die beiden lernten sich 2018 auf Mallorca kennen und hatten bis 2019 eine einjährige Fernbeziehung, welche die Sängerin im Streit beendete. Nach der Trennung suchten beide Trost in neuen Beziehungen, die ebenfalls scheiterten. Die körperliche Anziehung sei laut Dominik Wirlend aber immer noch da. Ob die beiden trotz allem gut als Team funktionieren, zeigen die nächsten Wochen...

Sarah Joelle Jahnel und Oliver Pocher

2015 machte Sarah Joelle Jahnel Schlagzeilen wegen einer angeblichen Affäre mit Comedian Oliver Pocher, während dieser noch in einer Beziehung mit Tennisspielerin Sabine Lisicki war. Die Liebelei soll laut Jahnel bereits 2014 begonnen haben. Während Medien darüber spekulierten, ob das alles von der Sängerin geschickt eingefädelt worden war, bestritt Pocher die Gerüchte vehement. Die Beziehung zu Lisicki scheiterte dennoch. Für Sarah Joelle Jahnel ging es weiter zum nächsten Trash-TV-Format.

Sarah Joelle Jahnel: Freund und Kind

Nach der Trennung von Dominik Wirlend kam Sarah Joelle Jahnel mit einem neuen Mann zusammen, von dem sie schwanger wurde. Anfang 2020 kam ihrer Tochter Lia Faé Agnes zur Welt. Zu dem Vater des Kindes hat sie allerdings keinen Kontakt und ist alleinerziehend.

Über einen neuen Freund ist aktuell nichts bekannt.