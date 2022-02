Dominik Wirlend ist dem deutschen TV-Publikum noch kein Begriff, doch das dürfte sich schnell ändern. Denn der Tennisprofi ist ab dem 22. Februar 2022 in der neuen RTL-Show „Prominent getrennt“ an der Seite seiner Ex-Freundin Sarah Joelle Jahnel zu sehen. Darin müssen sich ehemalige Paare gemeinsam beweisen, um am Ende als Sieger aus der Show zu gehen.

Wer ist Dominik Wirlend?

Woher kommt er?

Hat er eine Freundin und Kinder?

Alle Infos rund um Beruf, Herkunft, Beziehungsstatus und Co. findet ihr hier im Porträt.

Dominik Wirlend Steckbrief: Alter, Beruf, Wohnort, Instagram

Die wichtigsten Fakten zu Dominik Wirlend auf einen Blick:

Name : Dominik Wirlend

: Dominik Wirlend Beruf : Tennisspieler- und trainer, Model

: Tennisspieler- und trainer, Model Geburtstag : 29.01.1991

: 29.01.1991 Sternzeichen : Wassermann

: Wassermann Geburtsort : Salzburg

: Salzburg Wohnort: Nußdorf am Attersee (Österreich)

Nußdorf am Attersee (Österreich) Freundin : ja (unbekannt)

: ja (unbekannt) Kinder : eine vierjährige Tochter

: eine vierjährige Tochter Instagram: domwirlend

Dominik Wirlend: Tennis und Model

Dominik Wirlend wurde am 29.01.1991 in Salzburg geboren. Durch seine Eltern, welche eine Tennisanlage besaßen, begann er bereits im Alter von vier Jahren seine Tenniskarriere. Sein Vater war zusätzlich Tennistrainer und konnte dadurch Wirlend von klein auf in Richtung Profikarriere trainieren. Er feierte in seiner Karriere bereits große Erfolge, wie beispielsweise den Oberösterreichischen Meister in allen Altersklassen. Er war eine Zeit lang unter den besten 40 Junioren international, und nahm bereits an den French Open und dem Grand Slam Turnier in Wimbledon teil. Bedauerlicherweise hatte er 2011 eine schwere Hüftverletzung, wodurch er seine Profikarriere erstmal unterbrechen musste. Durch seine athletische Figur schlug er dann eine Modelkarriere ein. Er war beispielsweise in der Bezirksschau und der Oberösterreicherin zu sehen und ist Markenbotschafter von City-Outlet geworden. Mittlerweile spielt er semi-professionell Tennis in Italien, Deutschland und Österreich und betreibt zusammen mit seinem Vater eine Tennisschule mit mehreren Standorten. Er ist außerdem staatlich anerkannter Tennistrainer und trainiert vom absoluten Beginner bis zum Vollprofi alle möglichen Niveau-Stufen an Tennisspielern.

Dominik Wirlend nimmt mit Ex Sarah Joelle an „Prominent getrennt“ teil

Prominent getrennt“, die ab dem 22.02.2022 auf RTL läuft. In der neuen Sendung müssen acht Ex-Promipaare Streitigkeiten und Uneinigkeiten hinter sich lassen und beweisen, dass sie trotz allem als Team zusammenarbeiten können. Nur wenn ihnen das gelingt, haben sie die Chance auf 100.000 Euro Siegerprämie. Auch Dominik Wirlend und Dominik Wirlend ist Kandidat in der Reality-TV-Show „, die ab dem 22.02.2022 auf RTL läuft. In der neuen Sendung müssen acht Ex-Promipaare Streitigkeiten und Uneinigkeiten hinter sich lassen und beweisen, dass sie trotz allem als Team zusammenarbeiten können. Nur wenn ihnen das gelingt, haben sie die Chance auf. Auch Dominik Wirlend und Ex-Freundin Sarah Joelle Jahnel nehmen an dem neuen Format teil.

Die beiden lernten sich 2018 auf Mallorca kennen und hatten bis 2019 eine einjährige Fernbeziehung, welche die Sängerin im Streit beendete. Nach der Trennung suchten beide Trost in neuen Beziehungen, die ebenfalls scheiterten. Die körperliche Anziehung sei laut Dominik Wirlend aber immer noch da. Ob die beiden trotz allem gut als Team funktionieren, zeigen die nächsten Wochen...

Dominik Wirlend: Freundin und Kind

Dominik Wirlend hat eine vierjährige Tochter, mit deren Mutter er aber nicht mehr zusammen ist. Aktuell hat er eine Freundin, die ebenfalls Model sein soll. Die beiden leben in Nußdorf am Attersee in Oberösterreich. Er hoffe, dass seine Beziehung zu ihr nicht unter seiner Teilnahme an „Prominent getrennt“ und der daraus resultierenden Nähe zu seiner Ex-Freundin Sarah Joelle leide.

Dominik Wirlend auf Instagram

Der „Prominent getrennt“-Kandidat hat aktuell ein privates Instagram-Profil, das noch nicht verifiziert ist. Vor dem Start der Ausstrahlung folgen Dominik Wirlend rund 4.300 Nutzer (Stand 22.02.2022). Das dürfte sich bald nach oben entwickeln.